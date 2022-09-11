政治局人事安排已塵埃落定

20大日期的公佈，表明在政治局這個中共 最有權力的機構的人事安排已經完成。

中共名義上的權力機構是黨代會，黨代會每五年舉行一次，在它閉會期間產生的中央委員會就成為權力機構，中央委員會一共有委員300多名，散布在全國，每年召開一次全會，中央委員會閉會期間產生的中央政治局就成為實際的權力機構。政治局有25名成員組成，相對更集中，除了幾個在地方，都在北京 ，它每月召開一次會議。政治局有書記處，負責日常工作，它閉會期間的最高權力機構就變成常委會。但常委會在中共歷史上，並非常有，常委相對政治局委員，其權力也沒有政治局委員相對中央委員大，中共官方指的中央，理論上指的是中央委員會，實際是中央政治局。

對20大，雖然官方早早宣佈今秋舉行，可在中國內部特別是海外，圍繞著這次黨代會流傳著各種說法，最極端的是20大開不成；最關注的是習近平 能否連任，直到現在，還有不少人認為習不能連任或不能確認他能連任。之前猜測20大11月召開，現在宣告10月舉行20大，可能出於以下兩個考慮：一是減少各類傳言對黨內的干擾；二是方便習在11月外訪出席重要會議。

中共黨代會因五年開一次，所以它的效力管五年，規劃五年內黨和國家的大政方針，按照官方說法，20大不僅決定著未來五年的發展藍圖，也管未來十年甚至更長。這實際已經暗示習要連任。雖然習在十九大廢除國家主席任期制，使他連任的意圖昭然若揭，可一直以來很多人篤定他連任不了，尤其是今年形勢的特別詭異，更讓他們認為習會遭到黨內強大阻力，連任無望。

疫情和經濟形勢的糟糕，確實使習的連任蒙上了一層陰影，但並不構成對他連任的關鍵牽制。有很多因素和跡象顯示習必定連任，只是一些人不願正視或者認同。

事實上，如果不好確定習能否順利連任，只要反面想一想基本可以肯定。若習不能連任，誰可做中共總書記？恐怕沒有人能夠服眾。證諸改革以來的中共歷次黨代會，凡遇換屆之年，都有一個呼聲很高、被黨內外明確認定將接任總書記的人選，這個人要麼是所謂「儲君」，像江時代的胡錦濤、胡時代的習近平，要麼得到黨內公認或元老賞識，像鄧時期的胡耀邦和趙紫陽。江是一個例外，他是在八九那樣的特定形勢下被黨內元老點將的。中共20大則並未出現這樣一個大家公認能夠接替習做總書記的人物。即使一些人看中的李克強，在另一些人看來他做不了總書記。沒有這種人選，還不如就讓習繼續做。

習的連任只是20大這場人事佈局大戲的關鍵一齣，對中共高層特別對習而言，他必須主導20大政治局的人事安排，否則他做總書記就是一個名分。習既要名分又要實質。他雖大權在握，形式上看似還要超越毛，然而畢竟時代不同，在高層他不可能擁有毛那種真正的一言九鼎的權力，因而，在政治局的人事安排上，存在著權力博弈。習會把親信或信得過的人安排進政治局，估計人數至少要占六成以上，並且需控制關鍵和要害的部門，習才會放心。

但也不可能全是「習家軍」，要有其他派系和無派系的人。雖然現在的派系對習的約束力很弱，他也要在政治局將一定的名額分配給其他派系或非派系。這是一種統治藝術，獨裁者也需對不同的派系力量進行平衡，以顯示在權力的譜系上來源多元而非獨占。

政治局成員及其職位的協調完成時間，可能是在北戴河度假期間。習會保留現在的七常委格局，並遵循黨內高層「七上八下」的上位規矩，外界尚不能完全確定的是韓正能否留任，因為他今年剛好超齡一點，假如習考慮政策和執行的連貫性，不想大轉彎，韓有可能連任，如此，總理人選會是韓，假若韓退，總理將在汪洋和胡春華選一。

雖然外界多看好胡，不過汪的可能性更大。原因我在上次的文章中有過詳細分析，這裡不重複，只提一點，胡如果做總理，其黨內地位將越過留任的上屆常委汪、王（滬寧）、趙（樂際），習不大可能在打破論資排輩上走得太遠，讓胡超過三位老常委。另從當下中國經濟的表現看，20大後的施政重點會放在經濟上，這就需要一位元既能執行習意志又能幹的總理，而從汪的資歷、能力和同經濟系統的改革派的聯繫看，汪都比胡適合。