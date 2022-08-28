胡春華會成為下屆總理嗎？

最近海外中文媒體熱炒胡春華入常並成為下屆總理，接替李克強 。據說理由有三，一是胡7月27日在人民日報發表了一篇長文，談三農工作和鄉村振興，文內50多次提到習近平，一次都沒提李克強，被認為有意安排；二是美國某個重量級智庫的研究人員看好胡入常，該研究員和中國高層關係密切，能夠提前得到人事方面的機密資訊；三是北戴河會議後，胡出席了多場會議，頻頻亮相，風頭甚至蓋過習、李。

我不知道胡能否入常，從概率上說自然不排除。現在外界在傳兩人20大將入常，除胡外，另一個是中辦主任丁薛祥。如果習不廢除「七上八下」的上位規矩，由於入常名額有限，那麼這二人的機率確實比其他候選人要高。胡做過兩屆政治局委員，又年輕，從資歷和年齡都夠格入常，特別是假如習要常委顯得年輕化，他入常的機會就更大。丁是習的「大總管」，和習的關係要比其他親信更密，參考前任都入常，其入常機率也高。但胡入常是否意味著他一定能做總理？僅從現有的三個理由看，是很薄弱很牽強的。

先說那篇歌頌習的長文，這被視作他能做總理的最重要證據。政治局委員在人民日報發文不是一個新鮮現象，胡此文除了發表時間臨近20大，沒有任何特殊之處。其實說「臨近」距20大還有三個月，他寫作該文的背景是中央文獻研究院6月編了一本習論三農工作的小冊子，作為主管三農工作的副總理，趁機之發文吹捧習對三農工作的領導，很正常，我不認為是中央授意他寫的，很可能是他的自發動作，即使有意安排，目的也是為了體現習的英明和偉大，而非含有暗示他要做總理的意圖，可從寫作和發表時間以及發表版面來看。

領導人發文，一般是秘書起草初稿，再送有關人士審閱提意見，領導本人當然也要字斟句酌地修改，如是重要文章，還要中宣部在政治上把關，這中間來來回回，加上協調發表的時間，花個把月是可能的。此乃該文為什麼在7月下旬見報的原因。文章被安排在報紙六版，而不是二版或者四版。編過報紙的人都清楚，二版、四版都重要，頭版就更不用講。

人民日報發表領導人的文章，不同的職位被安排在不同版面發表，習一般占據頭版，李在二版，其他常委大概在三版，政治局委員則在六版。劉鶴去年11月的長文也是在人日六版發表的。可見，胡文並不比他的同僚文章更享受特殊待遇。至於說該文多次提習不提李，因為本來就是吹捧習的，跟李沒什麼關係。

第二個理由就更牽強。我不清楚那個研究員是否真的和中共 高層有密切接觸，即使有，像人事安排這種極機密和敏感的事，他也不可能得知，除非是習授意透露給他的，否則其他領導人告訴他，他又把這個消息放出去，不就構成洩密？所以即便是他的看法，也是其研究或猜測的結果，而不是他提前得到了資訊。

由於有胡的長文做鋪墊，在北戴河度假結束後，胡在十多天內出席多場會議和活動，而同期除習李外的其他常委和副總理露面的場合不多，強化了外界對他接任總理的想像和印象。然而，胡參加的會議和活動，無論是服貿、市場、就業 ，都與他的本職有關。胡在副總理中分管三農、扶貧、外貿、海關、市場等，這些領域不是今年才分配他管的。現在中共又以經濟為重，當前經濟和就業不好，民生維艱，這方面曝光的機率自然也就相對多一點。

可以說，上述幾個理由不足以認定胡能做總理，其實還有一個更重要的原因，胡若做總理，20大將留任的上屆常委怎麼辦，排在他之後？總理這個職位在中共黨內和國家行政序列通常排行老三，如果「七上八下」的傳統得到尊重，上屆留任的常委除習外，有李克強、汪洋、王滬寧和趙樂際四人。李一般認為轉任人大委員長，他會排在胡之前，而汪王趙三人排在胡之後，這不符合中共論資排輩的傳統。習固然破了很多規矩，但有些規矩根深蒂固，不能動的，論資排輩就是一個。因此，除非這四人有三人裸退，否則胡任總理的概率很少。

我認為汪洋做下屆總理的可能性要大過胡，胡的角色是常務副總理，在經過一屆的常委歷練後，21大再做總理，如果習屆時退下，接任總書記的可能性也有。對習而言，誰做總理並非緊要，反正大事他說了算，總理不過是一個執行者角色，但由此也說明胡在20大上成為總理的機率不高，因為習犯不著讓幾個老常委不滿，給他開展工作製造障礙。