從安倍晉三之死 看中國政治極化

安倍 遇刺身亡在中國引起兩極反應，自由派表現出一種悲情，捧安倍連帶捧日本 ，而俗稱的所謂愛國賊們，則由於歷史問題、現實的中日緊張關係，特別是安倍本人生前對中國不友好，對他的死拍手稱快。後者由於人數眾多且符合官方的政治正確，在民間輿論場似乎占主流。這個現象也引起西方中文媒體的注意，拿來做揶揄中國的報導。

客觀地說，對他國政治人物的褒貶很難脫離本國利益、個人的政治立場和情感，即使在西方，民眾也不是一味對安倍之死表達同情。比如在德國的社交媒體，有人就說由於安倍沒有反省對亞洲的侵略歷史，他的死似乎是對此的一種報應，獲得很多德國網民的附和。中國普通民眾之所以對安倍之死表現不出同情，應該更多還是出於樸素的愛國情感。

當然，人死了，不管生前有什麼不愉快，從基本人倫來說，還是要尊重死者，即使表現不出悲情，也不要太興奮，哪怕假裝一下。這不是要人虛偽，而是出於尊重死者的基本道德，中國人不是愛說死者為大嗎？人們看到中國官方在給日本政府的唁電中，也讚賞安倍任內為改善中日關係做出了貢獻。這固然是事實，但中國官方未必真願意稱讚安倍，可在人家做喪事的時候，總不能在唁電中指責安倍一番吧。

說到中國網民對安倍之死的自然反應，他們的樸素愛國情感當然不是天生的，而是中國政府長期塑造的結果，這裡面包括對日本的某種不實描述。任何國家都會用各種方式對本國國民進行愛國教育，問題在於，中國政府為了所謂的合法性，近年把愛國教育推到一種極致，變成了政治正確，在愛國的問題上是不能碰的。

普通民眾也許對這種政治正確，態度無所謂，或者他們需要特別歡迎或排斥它，但對公共領域的各路精英特別是商業領袖和公眾人物來說，就須格外警惕，否則一不小心就陷入政治雷區。最近發生在兩個港台歌手身上的事情，就很好地說明了這點。一是台灣歌星鄭智化的歌詞被另一歌星在演唱時篡改，一起是香港 歌星張學友接受央視採訪被質疑不愛國。

前者的歌詞原是「現在的一片天，是骯髒的一片天，星星在文明的天空裡，再也看不見」，演唱時將「骯髒」改為「晴朗」，「再也看不見」改為「總是看得見」，這種改動顯然是為了迎合某種政治需要和政治正確。台灣歌手在中國內地演唱，不能讓觀眾產生中國的天也是「骯髒」的，「再也看不見」的聯想。因為中國現在處於新時代，有英明領袖的偉大思想指導，「天」只能永遠是「晴朗」的天，而且抬頭能見到星星，尤其見到那顆最亮的星星，即英明領袖。由此來看，不管改詞是製作機構要求，還是演唱歌手自己所為，他們都擔心不改，怕引來麻煩。倒不是擔心官方找茬，而是怕有人舉報引發輿論海嘯，出現這種情況，好不容易打拚出的商業市場就沒了。

後者顯得更讓人匪夷所思。不論用什麼標準衡量，張學友都稱得上是香港典型的愛國藝人。央視對他的採訪，也是為配合香港回歸中國25年，按理他說的沒有任何問題，事實上央視也確實認為張的回答沒問題，而把訪問放出來，要知道，央視可是中國最講政治的官媒。

張學友引發愛國質疑的那段話是，「香港這25年經歷了很多，高高低低、起起伏伏。但因為我是和這個城市一起成長的，我在這裡出生，在這裡長大，我仍然相信這個城市，仍然希望這個城市會變成一個比以前更加好的城市，香港加油。」這段話放在正常的社會，挑不出任何毛病，但內地的愛國賊們居然看出了不愛國的「本質」，他們批張不用普通話而用粵語受訪，是他「不愛國」的表現之一；在香港回歸25周年之際，只說香港，不說祖國，且用高高低低、起起伏伏表示，暗示一種對香港回歸後的不滿，是他「不愛國」的表現之二；用香港反送中運動示威者廣泛使用的，成為內地政治忌語的「香港加油」表達對香港的希望，是在呼應示威者的主張，是他「不愛國」的表現之三。於是乎，在這個政治正確面前，講政治的央視只好敗下陣，把訪談刪除。

政治正確超過必要限度，必然變成政治極化，政治極化一旦被大眾接受，就成為一個死局。中國如此，美國亦如此。（作者為戰略分析智庫研究員）