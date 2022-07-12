奇異公司衰敗的教訓：過分注意股價

「奇異衰敗史」一書詳細地分析奇異公司由盛轉衰的原因。（美聯社）

最近有很多人在討論奇異 公司（General Electric Company，另譯通用電器）衰敗的故事，甚至還有一本書「奇異衰敗史」詳細地分析奇異公司由盛轉衰的原因。奇異公司的創始人是愛迪生，他一定沒有想到奇異公司會有今天。奇異公司曾經有很長的時間在電機技術上的領先是相當傑出的，他們首先製造出電燈泡，以後又製造出真空管。我念大學時，成天摸索奇異公司的真空管，也因此使我對奇異公司有一種感情，它的沒落實在令我傷感。

奇異公司的股票大跌，引起大家的注意。有很多人指出奇異公司的錯誤，可是我有一個簡單的解釋，那就是奇異公司是美國崇拜股價 文化的犧牲品。一個公司可以從兩方面來評估，那就是股價和技術。股價與盈餘有關，盈餘愈高，股價愈高。如果盈餘來自技術，那就沒有問題。如果盈餘來自一切花俏的東西，問題就會產生了。

奇異公司本來是以技術為本位的，可是為了追求盈餘的龐大，設立了金融融資部門，有好一陣子這個金融融資部門非常賺錢，甚至達到全部盈餘的一半。2008年金融風暴發生，奇異公司也就一直走下坡。

當年的奇異總裁被認為是全美國最傑出的人，其實在他的領導之下，奇異公司在電機技術方面並沒有傑出的表現。我們甚至可以說，奇異公司有很長的時間已經不是一個在技術上力求精進的公司。

「奇異衰敗史」的原名是「Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric」，書名中提到了pride，意指奇異公司有一種自以為了不起的文化。任何公司一旦變得很驕傲，往往看不到自己的缺點，更不能看到別人的優點。

美國人重視股價，奇異公司的股價飆漲，也就使得他自以為了不起。這本書的書名中有delusion這個字，delusion是妄想、錯覺的意思，也就是說，奇異公司有一陣子完全脫離了現實。

單方面的崇拜股價害慘了奇異公司。大家應該知道，在歐洲和日本，有很多科技公司仍然沒有上櫃或上市，這些公司都是由一個家族找重視技術的專業經理人來經營。他們當然希望公司能賺錢，但是他們之所以不上市，乃是因為他們不希望公司的目標變成了追求盈餘，以討好股東。這些家族往往對科技極有興趣，因此這些公司一直可以保持在工業技術上的優越。

政府有責任使社會更重視技術，股價是一時的，技術才是永遠的。希望政府能夠建立重視科技的文化，整個社會評量公司時，不會只注意股價，而會更重視這家公司的科技水準。

（作者為清華大學榮譽教授）