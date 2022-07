奇異公司衰敗的教訓：過分注意股價

「奇異衰敗史」一書詳細地分析奇異公司由盛轉衰的原因。(美聯社)

最近有很多人在討論奇異 公司(General Electric Company,另譯通用電器)衰敗的故事,甚至還有一本書「奇異衰敗史」詳細地分析奇異公司由盛轉衰的原因。奇異公司的創始人是愛迪生,他一定沒有想到奇異公司會有今天。奇異公司曾經有很長的時間在電機技術上的領先是相當傑出的,他們首先製造出電燈泡,以後又製造出真空管。我念大學時,成天摸索奇異公司的真空管,也因此使我對奇異公司有一種感情,它的沒落實在令我傷感。

奇異公司的股票大跌,引起大家的注意。有很多人指出奇異公司的錯誤,可是我有一個簡單的解釋,那就是奇異公司是美國崇拜股價 文化的犧牲品。一個公司可以從兩方面來評估,那就是股價和技術。股價與盈餘有關,盈餘愈高,股價愈高。如果盈餘來自技術,那就沒有問題。如果盈餘來自一切花俏的東西,問題就會產生了。

奇異公司本來是以技術為本位的,可是為了追求盈餘的龐大,設立了金融融資部門,有好一陣子這個金融融資部門非常賺錢,甚至達到全部盈餘的一半。2008年金融風暴發生,奇異公司也就一直走下坡。

當年的奇異總裁被認為是全美國最傑出的人,其實在他的領導之下,奇異公司在電機技術方面並沒有傑出的表現。我們甚至可以說,奇異公司有很長的時間已經不是一個在技術上力求精進的公司。

「奇異衰敗史」的原名是「Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric」,書名中提到了pride,意指奇異公司有一種自以為了不起的文化。任何公司一旦變得很驕傲,往往看不到自己的缺點,更不能看到別人的優點。

美國人重視股價,奇異公司的股價飆漲,也就使得他自以為了不起。這本書的書名中有delusion這個字,delusion是妄想、錯覺的意思,也就是說,奇異公司有一陣子完全脫離了現實。

單方面的崇拜股價害慘了奇異公司。大家應該知道,在歐洲和日本,有很多科技公司仍然沒有上櫃或上市,這些公司都是由一個家族找重視技術的專業經理人來經營。他們當然希望公司能賺錢,但是他們之所以不上市,乃是因為他們不希望公司的目標變成了追求盈餘,以討好股東。這些家族往往對科技極有興趣,因此這些公司一直可以保持在工業技術上的優越。

政府有責任使社會更重視技術,股價是一時的,技術才是永遠的。希望政府能夠建立重視科技的文化,整個社會評量公司時,不會只注意股價,而會更重視這家公司的科技水準。

(作者為清華大學榮譽教授)