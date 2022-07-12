我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／作品曾登時報廣場 台灣女生紐約追夢

市府製核武自救指南 網諷：顯然讓紐約人擔心的事還不夠大

奇異公司衰敗的教訓：過分注意股價

聯合講座 李家同
「奇異衰敗史」一書詳細地分析奇異公司由盛轉衰的原因。（美聯社）
「奇異衰敗史」一書詳細地分析奇異公司由盛轉衰的原因。（美聯社）

最近有很多人在討論奇異公司（General Electric Company，另譯通用電器）衰敗的故事，甚至還有一本書「奇異衰敗史」詳細地分析奇異公司由盛轉衰的原因。奇異公司的創始人是愛迪生，他一定沒有想到奇異公司會有今天。奇異公司曾經有很長的時間在電機技術上的領先是相當傑出的，他們首先製造出電燈泡，以後又製造出真空管。我念大學時，成天摸索奇異公司的真空管，也因此使我對奇異公司有一種感情，它的沒落實在令我傷感。

奇異公司的股票大跌，引起大家的注意。有很多人指出奇異公司的錯誤，可是我有一個簡單的解釋，那就是奇異公司是美國崇拜股價文化的犧牲品。一個公司可以從兩方面來評估，那就是股價和技術。股價與盈餘有關，盈餘愈高，股價愈高。如果盈餘來自技術，那就沒有問題。如果盈餘來自一切花俏的東西，問題就會產生了。

奇異公司本來是以技術為本位的，可是為了追求盈餘的龐大，設立了金融融資部門，有好一陣子這個金融融資部門非常賺錢，甚至達到全部盈餘的一半。2008年金融風暴發生，奇異公司也就一直走下坡。

當年的奇異總裁被認為是全美國最傑出的人，其實在他的領導之下，奇異公司在電機技術方面並沒有傑出的表現。我們甚至可以說，奇異公司有很長的時間已經不是一個在技術上力求精進的公司。

「奇異衰敗史」的原名是「Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric」，書名中提到了pride，意指奇異公司有一種自以為了不起的文化。任何公司一旦變得很驕傲，往往看不到自己的缺點，更不能看到別人的優點。

美國人重視股價，奇異公司的股價飆漲，也就使得他自以為了不起。這本書的書名中有delusion這個字，delusion是妄想、錯覺的意思，也就是說，奇異公司有一陣子完全脫離了現實。

單方面的崇拜股價害慘了奇異公司。大家應該知道，在歐洲和日本，有很多科技公司仍然沒有上櫃或上市，這些公司都是由一個家族找重視技術的專業經理人來經營。他們當然希望公司能賺錢，但是他們之所以不上市，乃是因為他們不希望公司的目標變成了追求盈餘，以討好股東。這些家族往往對科技極有興趣，因此這些公司一直可以保持在工業技術上的優越。

政府有責任使社會更重視技術，股價是一時的，技術才是永遠的。希望政府能夠建立重視科技的文化，整個社會評量公司時，不會只注意股價，而會更重視這家公司的科技水準。

（作者為清華大學榮譽教授）

奇異 股價 General Electric

上一則

習近平延任爭議的矛盾悖論

延伸閱讀

新州17歲印度裔少年 最火紅新廚師 6歲就會炸蝦炸螃蟹

新州17歲印度裔少年 最火紅新廚師 6歲就會炸蝦炸螃蟹
焰火秀、遊行、音樂會…北德州歡慶國慶

焰火秀、遊行、音樂會…北德州歡慶國慶
愛迪生大都會獅子會 2022新幹部7/1履新

愛迪生大都會獅子會 2022新幹部7/1履新
國家人壽發佈最新人事任命 華人Tom陶榮升業務經理

國家人壽發佈最新人事任命 華人Tom陶榮升業務經理

熱門新聞

「一洲焦點」節目談美中關稅、濫射案、烏克蘭戰後重建。(世界新聞網)

一洲焦點／美國濫射案 家長責任何在？美中關稅與護欄

2022-07-06 13:48

安倍遇刺身亡 不可違反人性幸災樂禍

2022-07-10 02:00

倪匡警世之言 共產黨本質不會變

2022-07-08 02:00

美擱置朝鮮對策 東北亞恐地動山搖

2022-07-07 02:00

美中都要超越對方 誰的黑天鵝多？

2022-07-05 02:00

從加州佛州州長動向 看2024大勢

2022-07-09 02:00

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

想出國又怕坐飛機染疫？醫：注意2件事反而更安全

想出國又怕坐飛機染疫？醫：注意2件事反而更安全
房子不買了 6月近15%毀約 不必急搶可能貶值的物件

房子不買了 6月近15%毀約 不必急搶可能貶值的物件
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔