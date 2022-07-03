習近平在20大前的3大關口

2022年的時光已過去一半，美中兩大經濟體都遇到麻煩，美國有40多年未有的高通脹，中國則是經濟進入蕭條。儘管習近平依然在強調動態清零的總方針不動搖，但對北京當局來說，抗疫不是頭等大事，如何把經濟穩住，下半年不跌得太難看，至少保全年3%增長，才是最大挑戰。

中國經濟在上半年的癱瘓，疫情 回潮和上海封控固是重要因素，但習當局近幾年對資本的敵視和打壓平台企業、教培行業以及強監管做法，損害了資本權益，嚴重挫傷私人投資的積極性，更為根本，疫情不過是在這個傷口上再撒把鹽。可習也清楚，它萬萬離不開經濟，必須確保有一定增速，因為在中共 意識形態不再對人民有感召力後，當局就把統治的合法性建立在經濟發展上。很多社會問題，包括習宣導的共同富裕需要通過經濟發展和做大蛋糕才能解決。

過去30多年中國經濟的高增長及普遍的收入水準提高和福利改善，讓黨得到了很多民眾支援，但中國還遠遠談不上富裕，有錢人的數量儘管很多，可窮人更多。疫情和經濟惡化進一步造成失業率劇增，尤其年輕人的失業率高達20%多，各地財政普遍吃緊，公務員大幅降薪，上海的投資和外貿4、5兩月幾乎腰斬，民眾從來沒有像今天這樣對未來失去信心，對習政權的抱怨和不滿也在網路快速發酵，並蔓延到線下，京津等多地大學生前段時間還出現騷動情緒。未來幾月民心會不會嘩變，就看經濟大盤能不能穩住。雖然當局4月底著手調整經濟政策，放鬆對資本的監管，可資本家的信心修復不是短期能夠做到的，他們還摸不清楚這是否當局的權宜之計。

除經濟難看外，中國的外部環境亦在繼續惡化，G7公報將中俄並列為西方要應對的主要威脅，14次提到中國，比上次多了10次，宣布未來5年為全球基建基金籌資6000億美元，對抗中國的「一帶一路」。北約的新戰略方針首次把中國列為「系統性挑戰」，在網路安全與假資訊、控制關鍵基礎設施和遵守基於規則的國際秩序等方面，強調對中國的關注，並很有可能將觸角伸向亞洲，實現北約亞洲化。尤其是未來一段時間，拜登 政府會加大對台灣議題的操弄，誘使習當局失去定力，從而讓中美的攤牌提前到來。

目前美國內形勢對民主黨不利，雖墮胎權案會影響選情，但年底中期選舉民主黨失敗的概率還是很大，拜登政府有可能提前跛腳，讓他遭黨內問責。拜登如要爭取2024年總統大選翻盤，甚至為確保中期選舉民主黨不輸，台灣是一張好牌。在台海事務上製造事端，共和黨不能反對，只能跟著拜登走。對習來說，他在20大前會將管控台灣作為外交的重中之重，但假如拜登為救選舉行情拿台灣衝擊北京，引發哪些連鎖反應，是否出現擦槍走火，嚴峻考驗習當局。

如果說經濟蕭條和美中台灣博弈加劇，是習當局面對的難題，各種反共和反習勢力在目前時刻有某種程度的合流，阻習連任，他則要單獨面對的。對反共尤其反習勢力而言，現階段是倒習的難得時機，民意和大環境都不利他，必須在中共20大前阻止他連任，這是留給這些反對派的最後機會之窗。

習統治的10年，他掀起的反腐、清洗政敵以及整黨，打碎或者至少攪動了黨內舊的權力結構，一批舊權貴落馬或靠邊站，新權貴把持朝政，這雖然並未帶來中共的進步，卻使習在黨內和精英階層製造了許多對手和敵人。此外，習對維權群體、異議人士和民間政治反對派的鎮壓，對大資本利益集團的打壓，也為他在黨外製造了大量對手和敵人。對習的黨內政敵來說，習下台，他們可以掌控中共大權。但過去在當局嚴密監控下，黨內反對力量難成氣候，現在兩股力量有某種程度的合流趨勢，主要目標是把習趕下台。

儘管現在習大權依然在握，可黨內對習的不滿早已公開化。這讓很多人特別是海外反對派看到曙光，認為推翻習的機會就在眼前，無論如何要在20大前把習拉下馬。他們在海外製造輿論，抬出李克強，貶低習近平，造成兩人的矛盾和衝突。反習者都清楚，要倒習眼下只能靠黨內，在黨內推舉一個大家認可的標杆人物，李作為總管經濟的國務院總理，其角色和地位，以及相對開明的形象，在中國經濟困難的當口，推李代習是最有可能得到全黨和全社會共鳴的。但對習而言，平息這股黨內暗潮，為20大清除雜音，則是他的當務之急。