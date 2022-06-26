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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

人類、雪貂與野鹿間的新冠迴圈

魏國彥(聯合講座)

5月下旬荷蘭一名養殖場工人被養殖的水貂傳染新冠肺炎，兩年來學者一直擔心的「新冠病毒從動物身上傳回到人類」的惡夢得到實證。

這個消息也讓先後兩場動物「屠殺」事件得到支撐。首先，2020年11月丹麥官方在雪貂養殖場發現新型冠狀病毒感染，總理下達了緊急撲殺令，短短七天之內銷毀全境1700萬頭養殖水貂。一夕之間，丹麥從皮草王國退位，引來皮草供應鏈抗議，質疑總理濫權違法，也招來全球動物保護團體強烈關切與抗議。

無獨有偶，今年年初香港一家寵物店一名店員確診後，香港當局採檢店中11隻倉鼠，發現新冠Delta病毒，在中共全面動態清零的風聲鶴唳中，立即勒令停業，並突襲其他寵物店，2000多隻倉鼠被「人道毀滅」，引發設在美國的在線請願網站超過2萬多人簽署，呼籲香港當局停止撲殺。

帶著這樣的關懷，今年2月底一篇科學報導的照片引起我更多的關注：一隻小鹿被人穩住頭頸，另一位全身嚴密防護的醫護人員，正小心翼翼地拿著一根長長的棉花棒往小鹿的鼻腔裡採樣。圖片的旁白寫著：在小鹿鼻腔裡採樣比對人難多了，因為他們的鼻腔更長，野鹿又很驚恐。

是的，新冠病毒也傳到了野生動物身上。美國獸醫學者發現去年春天以來，美國東北一帶大量白尾鹿新冠確診，愛荷華州採檢97隻白尾鹿，竟然有80隻呈陽性，疫情也蔓延到愛荷華、紐約州等地。這篇文獻對於俄亥俄州東北地區360隻白尾鹿做了詳盡的新冠病毒追蹤研究，發現人類新冠病毒B.1.596於2020年8月在該州人類社區出現，到了10月間就由人傳鹿，次年1月到3月間又在野鹿鹿群間爆發群體感染，原來的單一病毒株也發生突變，迅速出現六個變異型。另外，新冠病毒B.1.2也在當年二月間在人類社區西邊的另外三個地區感染大量鹿群，也分別產生三個相異的突變型群集。簡言之：新冠病毒能透過人類的排遺及汙水系統傳染野外鹿群，在無疫苗控制下的野生動物間能迅速傳播，並很快發展出地區性的病毒變異群，形成另類的新冠病毒儲存庫與演化場。

從荷蘭雪貂傳染人類，到美國東北的野鹿的病毒傳播與演化，在在顯示著新冠病毒在人類與數類動物中形成了不同的病毒庫，構成完美互補迴圈，人類的新冠防疫更艱難了。（作者為逢甲大學創能學院講座教授）

香港 俄亥俄州 醫學

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