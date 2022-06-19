拜登助習近平完成戰爭動員

現代國家打仗，是要戰爭動員的，中國防長魏鳳和當著美國防長奧斯丁的面發出的中國一定會不惜一戰，不惜代價的警告，起到了對中國民眾進行戰爭動員的作用，或者說，它就是一種戰爭動員。

所謂戰爭動員，簡單地說，就是鼓舞士氣，士氣既包括軍隊的士氣，也包括民眾的士氣。沒有士氣，不知道為什麼而戰，是很難打勝仗的。當然，我這是高度簡化了戰爭動員的內容，它其實涉及政治、軍事、經濟、文化、科技等各領域，對一個國家的組織力和政治凝聚力是一大考驗，但最重要最核心的一點是解決為什麼而打仗的問題，也就是說服民眾支持國家發動戰爭。

任何戰爭都需要解決正當性或合法性的問題，在道德上站得住腳。現代戰爭尤其看重這點。因為現代國家講究主權，也重視人權，而戰爭總會造成平民的無辜喪亡和財產損失，戰爭規模越大，程度越慘烈，製造的人道災難也越嚴重。所以倘若僅僅為領土爭端發動戰爭，攻打他國，會遭到國際社會的譴責，對本國公民也難以交代。這就需要一個說服國民的理由，而且這個理由不純粹是抽象的、原則上的必要性，還必須是具體和當下的。

比如俄羅斯 入侵烏克蘭，普亭 在對俄國民眾的演講中，把它解釋成烏克蘭自古是俄的一部分，是俄羅斯文化和精神的故鄉，兩者不可分割；北約不斷東擴，把俄逼到牆角；在烏東地區，俄籍民眾幾十年來遭受亞速營法西斯勢力的壓迫，烏現政府支持這種迫害，而且把俄羅斯語言從烏官方語言中逐出。這幾個理由既抽象又具體，很會打動俄民眾。普亭的演講實際就是對俄國民的戰爭動員，闡明為什麼必須發動這場特別軍事行動。

如果習近平要發動台海戰爭，也必須解決為什麼打台灣的問題。他當然可以抽象地說，為了完成國家統一，可民眾會反問，統一是個長期目標，當局制定的規畫也是到2050年實現國家統一，非得現在統一，而且非得用武力的方式去統一嗎？這就需要解答民眾的這些疑問。習很可能會說，中國政府在統一問題上從來都是有耐心的，也希望用和平方式實現國家統一。但是美日等國現在不允許、不願看到中國實現統一，華盛頓和東京的政客正在用各種方式和手段阻擾中國的統一大業，幫助台灣武力抗拒統一。如果中國不以非和平的方式迅速實現國家統一，將永遠失去台灣，中華民族就沒有復興的機會。

若在5年前，習即使這麼講民眾未必會買帳，反會認為這是他為了成就歷史名聲或施政無能而找的一個開戰藉口。然而現在不同，這番「理由」多數中國國民是聽得進去的，因為他們對官方的和統說法早已不耐煩，早就巴望兩岸開打。民意之有此轉變，背景就是今天的兩岸關係尤其中美關係同5年前有了質的不同。美國帶著西方夥伴對中國的遏制和圍堵天天上演，不斷用台灣這個筆尖去戳中國這頭大象，踩中國紅線，讓中國民眾恨不得早點打台灣。

從美國政府講，站在自由民主的價值立場及美國的國家利益角度，支持台灣抵抗中國的武力犯台是其職責所在，如果眼睜睜看著專制中國用武力吞併民主台灣而無所作為，是嚴重失職，將會失信於盟友，失信於歷史正義。美國也會說，它不反對兩岸實現統一，但統一只能是和平的，而且征得台灣同意。然而，在美國看來是正確的舉動，在中國民眾看來就是美國在千方百計阻擾中國統一，中斷中國的崛起。

可以說，從川普到拜登 ，美國政府在不斷強化中國民眾的這個印象。美對台法案和軍援，官員和議員接連訪台，定期軍艦巡航等等一系列的友台挺台行動，讓中國民眾看在眼裡，恨在心裡。尤其拜登表態美國會武力護台，美國務院將台灣是中國的一部分和不支援台獨的表述拿掉，對中國民眾刺激都相當大，認為美國處心積慮在破壞中國的統一。

北京當局其實早在為統一台灣作各項準備和動員，如幾年前成立軍民融合發展機構，推動軍民融合產業發展，修改相關動員法律，習日前又簽署軍隊非戰爭行為綱要，這些都著眼於將來的台海戰爭。

考慮多數中國民眾對統一抱有一種近乎偏執的情感，假如習現在發動台海戰爭，是不會遇到太大的黨內反對的，不是官員害怕他不敢反對，而是不好反對，這個臨門一腳的功能，是由拜登政府助力完成的。拜登在對抗中國的同時一不小心幫助習完成了為什麼必須武統台灣的歷史正當性說明。（作者為戰略分析智庫研究員）