俄打糧食牌 牽動更深層難民武器

俄烏在烏東城市攻防戰如火如荼之際，雙方小麥穀物出口更為西方國家關注。歐盟甫與俄羅斯外交官在聯合國鬧得不歡而散。糧食所釀成的生存危機，已在非洲發酵，迫使西方要求俄國迅速解除對烏克蘭 港口的海軍封鎖，開放黑海港口和航運走廊，放行烏克蘭運送因戰爭而滯留的數百萬噸穀物。此外，西方質疑普亭 正利用糧食供應作為對付開發中國家的武器。

實際上，糧食危機更可能引發更深層的風險—大規模移民，就像2011年發生的那樣。倘若真走到那一步，歐盟重蹈難民危機，或許符合普亭的最佳方案，利用糧食危機來修理歐洲。其次，對烏克蘭穀物的封鎖讓俄羅斯擁有歐洲以外的小麥新買家，因為除歐洲外，其他主要的小麥出口國都遠離地中海：加拿大、阿根廷、美國和澳洲。整體觀之，糧食槓桿是個穩賺不賠的戰略。

根據聯合國糧農組織數據：戰爭開始後的3月，俄羅斯的糧食出口增加60％。主要買家集中在土耳其和埃及，合占俄羅斯總出口量的近5成。5月最後一周有更多的數量流向非洲：埃及、利比亞與尼日。土耳其及許多非洲國家對俄國穀物的依賴度則約莫在50％到100％之間。這些高度依賴的數字拿來對照近幾個月來支持俄羅斯的一些牢固的國家，似乎有那麼一點道理。首先是能決定誰能在達達尼爾海峽和博斯普魯斯海峽航行的土耳其，不與俄國作對的土國能源供應不缺，更以低價購入石油，如今亦在糧食危機中全身而退。埃及總統不甩西方，和普亭在3月討論加强兩國之間的戰略合作框架。

反觀烏克蘭小麥出口處於停滯狀態。烏克蘭在戰前高達九成五出口使用馬立波、別爾江斯克、赫爾松和敖德薩等港口。若因封鎖想改其他航線，卻因其他河港又老又小；而通往其他中東歐國家的幾條高速公路上，每天可行駛的運送量更小，遑論燃料和海關費用高昂；目前想討論的火車方案須考慮烏克蘭與歐洲的軌距系統不同。

另根據烏克蘭的說法，莫斯科正在挪用烏克蘭小麥，並通過海路首先運往埃及，然後運往敘利亞。就現實面觀察，俄羅斯穩占上風，繼能源後，又有糧食牌在手。

糧食牌似已發酵。摩洛哥預算部長表示，乾旱、燃料成本和肥料短缺，整個馬格里布地區（非洲西北部一帶）的農產品價格早在俄烏戰爭之前就已經上漲，目前更形惡化。只要普亭未獲得西方妥協，持續封鎖，生存困境所產生的大規模遷徙，是歐盟該擔心的。先前，普亭就曾經在白俄羅斯 邊境試演過人球大戲。（作者為輔仁大學義大利語系主任）