「我們該要求中國買多少美國農產品？」

2019年10月，川普 和閣員討論對中貿易戰。他回憶：「他們建議200到400億美元。我要600到700億。他們說美國農夫產量不夠。我說叫農夫買更大的拖拉機。最後我們決定400到500億。就這麼簡單！」川普哈哈笑說。（紐約時報2021年12月17日報導）

原來，官方數字是叫價決定的！川普內閣自知美國生產要求中國增購的農產品有困難，也應預期中國增購有困難。善於講價還價的川普顯然別有所圖。中國增購美國產品無法達標不應是美國自綁手腳的大問題。

川普加徵懲罰中國的進口關稅 ，何嘗不是謀取中國在其他方面讓步的工具？

但是，拜登 上台後，這些善變川普簽訂的中美貿易協定數字便成拜登遵奉的神聖使命，而陷拜登於進退兩難困境。

去年5月18日穆迪投資服務公司報告：美國加徵中國貨物20％關稅，其成本93％為美國消費者吸收，中國公司只承擔7％。經濟學家說川普對中增收關稅傷到美國經濟，卻無法使中國改變其不公平的貿易行為。

今年1月31日，美國141位兩黨眾議員聯合呼籲豁免對中國的關稅。2月10日，41位跨黨聯邦參議員呼籲移除對中國產品懲罰性關稅。去年底紐約聯邦儲備銀行公布美國家庭債務增加1兆美元，抵押貸款和汽車貸款是主要推動力。

美國通貨膨脹今年4月升達8.3％為40年高峰。4月中，根據Quinnipiac大學民調，拜登支持度跌至33％新低，還有其他三家民調，都顯示新低。主要原因是中下層選民感覺他未實現競選許諾。年底中期選舉前景不樂觀。紐約時報評論員Charles Blow 4月18日警告那將是場浴血災難（bloodbath）。

2020年3月競選總統的拜登在外交事務期刊發表政見。第一段就提：川普增高關稅傷害美國中產階級。2021年7月，拜登總統財政部長葉倫表示：高關稅傷害美國消費者利益。她今年4月22日及5月18日再提2次。拜登5月10日月宣稱將考慮降關稅。

5月11日，NBC Universal報導，哈佛大學經濟學家、前歐巴馬總統八年任內的經濟顧問Jason Furman說：「如果拜登取消川普加徵的關稅，會直接降低通膨，是他面臨年底期中選舉挑戰的第一要務，但至今未做。」

至今拜登政府不敢降低關稅的困境到底何在？

5月23日紐約時報指出拜登團隊意見兩極。貿易派以葉倫為主，認為川普的關稅不只傷害美國自己的經濟也無戰略意義。抗中派以國家安全顧問蘇利文為主，認為中國只買了貿易協定裏許諾60％農業等產品，也並未改變美國不滿意它的貿易行為。如果美國豁免關稅等同對中示弱「自廢武功」（unilateral disarmament）。

拜登關稅困境反映他領導缺乏決斷，和美國對中國政策認知矛盾（cognative dissonance）。英文說：想吃蛋糕又想存蛋糕，行不通。美國總統柯立芝曾說：美國做的就是生意（The business of America is business）。跟中國又做生意又準備戰爭，路很難走。