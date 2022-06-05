美國真的會武力保衛台灣嗎？

拜登 在訪日期間對北京 發出的美國會軍事介入保護台灣的警告，現在還餘音未了。雖然拜登本人和國務卿布林肯在對華政策演講中都否認美國改變了一中政策，但從輿論反響看，多數觀察家認為拜登這回不是失言，儘管他們對拜登改變美國的「戰略模糊」是否有利，有不同看法。

華盛頓向來對北京如果武統台灣是否會武力干預，持模糊立場，既不說會，也不說不會，支持「戰略模糊」的人認為，該態度起到了對中國的最大威懾作用，讓北京對台動武的衝動被克制。然而在美中對抗越來越激烈，兩岸軍力嚴重失衡的今天，也有很多人認為，美國沒有必要繼續奉行「戰略模糊」，就該清晰地告訴北京，如武力攻打台灣，華盛頓一定干預，讓北京清楚武統的代價，從而杜絕這一妄念。

對華盛頓是否真會出兵抵抗中國的武力攻台，在美中台三地，懷疑的人比肯定的人可能還是要多，懷疑者的最主要理由是，自從有了核武，核大國之間就沒有直接爆發戰爭。因為雙方都知道，核戰沒有贏家，即使開始用常規武器作戰，也難保不會升級到核戰。俄烏戰爭發生後，美國沒有出兵，只是給烏克蘭 更多武器，讓一些原先認為美國會派兵參戰的人也改變了看法。台灣的民調顯示，兩岸如果發生戰爭，多數台灣民眾認為美國不會出兵幫台。

但在拜登表態美國會軍事護台後，不知台灣民眾的看法是否有了變化。不過，在堅信美國不會跟中國打仗的人看來，對拜登的話不宜理解成美國會直接出兵，而很可能像對烏克蘭那樣，賣武器給台灣。

筆者認為，若大陸發動台海戰爭，美國一定會出兵。多年來我一直這麼看待，拜登的話讓我堅信這點。

外界常常拿台灣跟烏克蘭比，其實這種類比不很貼切。美國鼓動西方對俄羅斯發起了史無前例的制裁，並源源不斷地對烏克蘭輸送武器，抵抗俄軍入侵，要是沒有西方的軍援，烏克蘭撐不到現在。可以說，不管出於什麼目的，美國在烏克蘭問題上是出了大力的。台灣對美國的地位，比烏克蘭重要得多。它是美國在第一島鏈扼守中國的咽喉地帶，如果失去台灣，第一島鏈就失守，美國不得不退守關島，第二島鏈也岌岌可危，很可能守不住。

台灣於美國不僅有地緣戰略價值，還是一個重要的經濟體和供應鏈，以及活躍的新興民主政體。假如美國考慮同中國開戰，會死很多人，從而不派兵參戰，對台灣只是武器支援，實際等於拱手讓大陸吞併台灣，這樣，東亞和全世界需要依賴美國保護的盟友和非盟友，會作何感想？它們肯定會認為，美國為考慮自己的士兵生命，而在關鍵時候連對它有重要價值的台灣都能放棄，怎麼還可指望它來保護？同盟體系是美國霸權的一根支柱，盟友對美國的信賴一旦發生動搖，它的信譽也就破產，台灣被大陸拿走的那一天，就是美國從霸權地位跌落的開始。

當然，美國為台灣同中國作戰，也有可能打敗仗，考量中國的軍事現代化，美國打敗仗的概率還是很大的。但至少在它的盟邦和夥伴眼裡，美國是可靠的盟主。另外，美國即使被打敗，也不表明中國就能超越美國，成為全球新霸主。因為這是在中國近海作戰，地理位置對中國非常有利，而且雙方不大可能上升到核戰。只要離開這個區域，中國戰勝美國的概率幾乎為零。中美如果打起來，必定是一場大戰，對中國國力的消耗會比美國多得多。美國仍然會保留全球最強大的軍力，其體制也有很強的修復能力，過些年後，它又會重新崛起。屆時，不僅是美國的盟友，很多的非盟友，又會更團結在它周圍。但假如美國放棄台灣，雖然避免了和中國直接作戰，可大部分盟友會棄它而去。沒有了盟友的美國，會是一個孤家寡人，很可能陷入長期衰退。所以，即便從美國自身利益計，武力護台也比只賣給台武器要好。

可以說，在美國把中國作為它長期和最大的競爭對手後，假如兩岸發生戰爭，美國一定會出兵幫台灣。拜登這樣回答記者提問，至少是反映了他內心的想法。而在拜登的團隊裡，有這種想法的人不少。這和美國的一個中國政策不衝突。布林肯說華盛頓沒有改變一中政策，這是事實，但必須注意布林肯演講和拜登答記者問的問題和語境的差別。前者是在做原則的表述，後者則是回應中國武攻台灣的具體問題。另，美國的一中政策也不是中國的一中原則，前者不包括台灣在內，武力護台因此沒有違反一中政策。（作者為戰略分析智庫研究員）