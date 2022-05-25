當胡錫進成境外勢力代言人

胡錫進可能是中國這十多年來最有影響力的媒體人。不管人們喜歡或是討厭他，他寫的國際評論，那些罵美國和西方的文章，很多人都要看看，想從他的文章、微博 、微信 、推特的發言中，窺探中國的政策動向，西方媒體尤其願這樣揣摩。對這個被看作中國鷹派的人物，如果哪一天忽然被貼上境外反華勢力的代言人標籤，會不會感到有點黑色幽默。

事實上，這不是假設，推特就有人說，預感胡錫進最後也難逃境外敵對勢力代言人的命運，曾也有朋友開玩笑這麼講過。一些人有此預感或戲言，是因為在微信和微博上，確有人把這頂帽子戴在胡頭上。而且胡的文章最近也被中國官方審查機構刪除過。

有篇公號文在自媒體上很吸引人眼球，標題是《除了胡錫進，沒人關心經濟了》。在中國，關心經濟肯定大有人在，但文章取這個題目，似乎也不僅僅是出於流量考慮，細琢磨，也是某種程度的事實，能夠直面當下中國悲催的經濟，並大聲說出來，或者說出來引發共鳴，的確很少，「公雞們」差不多都被禁言了，就算沒禁言，對中國的事情也心灰意懶，胡這個時候談中國經濟的惡狀，就不自覺充當了公知的角色。

胡在微博上發了篇《恢復市場信心，需要拿出震撼彈級別的措施來》，文內有許多「震撼彈級別」的話，如「中國除了基本政策宣示，恐怕還需要把工具箱完全打開，那裡面的工具還有很多。與國際壓力和新冠病毒這樣的『洪水猛獸』對抗對沖，恐怕需要『震撼彈』級別的手段上場」。當胡從他的國際評論專長，暫時「客串」經濟評論家，可見中國經濟確實到了要「唱國際歌」的時候，也難怪有人調侃，胡可能是習時代中國最後一個公知。

想起一個牧師寫的一段懺悔文：「起初，納粹抓共產黨 人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人。當他們抓社會民主主義者的時候，我沉默，因為我不是社會民主主義者。當他們抓工會成員的時候，我沉默，因為我不是工會成員。當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了」。

這段話傳播很廣，說的是德國的知識分子與牧師如何屈服於希特勒納粹黨的勢力，沉默地坐視納粹肅清一群又一群的無辜者的事，意思是人人都要關心政治，否則沒有任何人能夠置身事外，不成為極權統治的犧牲品。胡錫進的狀況就反證了中國當下的形勢類似於這樣，當連溫和的改良派都被消滅後，現在輪到胡錫進這種國家主義者也被某些極左人士批判為境外敵對勢力的代言人。

不只是微博微信有人說胡是國際反華勢力的帶路黨，左派是有人對他進行極認真的大字報批判。復興網有一長文，題目就聳人聽聞：《新時代的中國輿論建設，從清逐胡錫進開始》。該文發於胡從環球時報總編退下來不久，將他過往的微博言論扒出來逐一批判。譬如胡說過毛的某些不是；胡的父母是虔誠的基督徒，胡在聖誕節陪母上教堂，在單位組織過聖誕；胡肯定後40年否定前30年；胡給美國唱讚歌，稱中國人不恨美也不反美，歷史上美國幹壞事最少等等。引述的胡的言論，最早在十幾年前，最晚在退休後，涉及胡的「反毛/傳教/右傾投降主義/歷史虛無主義/官僚主義/老爺主義」等。

從該文捕獲的胡的言論看，胡簡直是一個深藏中共黨內的西方資本主義的代理人、大公知，是一個吃共產黨飯砸共產黨鍋的兩面人、高級黑。難怪文章作者把胡定義為「把持著至關重要的中國輿論頭部交椅、卻向來在輿論場行『對內盲目維穩、對外投降屈膝』之事的偽共產黨人」。

真實的胡錫進用他自己的話說，既不是左派也不是右派，自稱為「建設派」，但恰當的說法應該是民族主義或國家主義者。胡早年或許像中國多數知識人一樣，信過自由主義，奉美國西方為中國榜樣，但後來隨著坐掌環球時報的輿論工具，成為中國政府對外發聲的喉舌，也就完全站在中國官方的立場上去了。

胡在大眾中角色的某種轉變，讓人看到，鉗制言論消滅異議的可怕，最後可能連胡錫進們都容不下。然而對美國來說，也有反思的地方，為什麼一些曾經對美有好感的知識分子，最後走向了批判美國的道路。（作者為戰略分析智庫研究員）