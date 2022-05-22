量化後不堪的大聯盟裁判表現
大聯盟4月24日費城人與釀酒人比賽，主審是惡名昭彰的天使．赫南德茲。他在整場比賽總共出現16次誤判，其中包括九局下半費城人反攻關鍵時刻，強打史瓦伯被一個外角偏低壞球三振，終於忍不住對赫南德茲破口大罵，雖然立刻被逐出場，卻獲得各方齊聲讚揚。不管是球員還是觀眾，大家對這位裁判已經積怨太久了。
這場比賽費城人就以1分落敗，有球迷賽後特地留在停車場，就是為了對赫南德茲表達不滿，只不過他倒是在車裡微笑致意，看來毫不掛心。裁判有工會與勞工合約護身，表現再糟也難被解雇，抱怨顯然無關痛癢。
在過去，評斷大聯盟裁判表現好壞大半僅靠印象，媒體甚至需要用普查方式，讓球員用選票決定分數。現在球場數據幾乎全數公開，要量化評分就簡單多了。
成立一年多的「裁判計分板」網站，就是用數據分析方式，對每場比賽公平性做出評量，今年開季一個多月以來，網站推特帳號已經快速累積到25萬追隨者。
「裁判計分板」有三個評量標準，包括好壞球正確率、一致性，還有對比分造成多大影響。從每一顆球進壘位置資料，依據聯盟資料庫好球帶畫出方格，再對比裁判實戰判決，正確與否就無所遁形。在他們標準裡，已經容許進壘位置計算稍許偏差，低於90％好壞球可能性才算是誤判，雖然如此，那場赫南德茲讓費城人暴怒的比賽，還是出現高達16次誤判，正確度只有87％。
裁判對好壞球正確度不高是一回事，倘若維持一致性，至少球員還有遵循標準。幾年前跟專門做投手數據分析的朋友麥克．費雪聊到這個部分，我們原本要在情資裡加上裁判好球帶，只是後來因為兩個原因作罷，第一是至少有四分之一比賽無法先獲知主審名單，第二就是假如裁判本身一致性不夠高，做出圖表反而會誤導投手。在前述比賽當中，赫南德茲不只16次誤判，一致性也偏低，最後對比分造成0.77分影響，換句話說，原本結果是1：0，除去這些誤判，誰贏誰輸還很難說。
有趣的是從清楚數據看來，赫南德茲竟然並非聯盟最糟。本季上場執法主審迄今總共86位，有14位正確度比他還低，甚至有兩三位裁判對比賽會造成超過2分比數影響，原本以為大家是比球技，結果其實是運氣。大聯盟近年已在旗下農場測試用電子鷹眼取代主審，而現在各方支持聲量逐漸提升，就是因為裁判表現在量化之後，實在有點不堪。
裁判自己倒是有不同看法，剛退休前工會理事長魏斯特說赫南德茲那場比賽在內部評量準確度高達96％。問題是他們只是把好球帶四邊都延長，超出才算誤判，如此標準對球員與球迷都毫無意義，然而裁判還是能保持自我感覺良好。
這個時代裡，好像很多事情都是這樣吧。（作者為運動文學作家）
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