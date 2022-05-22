量化後不堪的大聯盟裁判表現

大聯盟4月24日費城 人與釀酒人比賽，主審是惡名昭彰的天使 ．赫南德茲。他在整場比賽總共出現16次誤判，其中包括九局下半費城人反攻關鍵時刻，強打史瓦伯被一個外角偏低壞球三振，終於忍不住對赫南德茲破口大罵，雖然立刻被逐出場，卻獲得各方齊聲讚揚。不管是球員還是觀眾，大家對這位裁判已經積怨太久了。

這場比賽費城人就以1分落敗，有球迷賽後特地留在停車場，就是為了對赫南德茲表達不滿，只不過他倒是在車裡微笑致意，看來毫不掛心。裁判有工會與勞工合約護身，表現再糟也難被解雇，抱怨顯然無關痛癢。

在過去，評斷大聯盟裁判表現好壞大半僅靠印象，媒體甚至需要用普查方式，讓球員用選票決定分數。現在球場數據幾乎全數公開，要量化評分就簡單多了。

成立一年多的「裁判計分板」網站，就是用數據分析方式，對每場比賽公平性做出評量，今年開季一個多月以來，網站推特帳號已經快速累積到25萬追隨者。

「裁判計分板」有三個評量標準，包括好壞球正確率、一致性，還有對比分造成多大影響。從每一顆球進壘位置資料，依據聯盟資料庫好球帶畫出方格，再對比裁判實戰判決，正確與否就無所遁形。在他們標準裡，已經容許進壘位置計算稍許偏差，低於90％好壞球可能性才算是誤判，雖然如此，那場赫南德茲讓費城人暴怒的比賽，還是出現高達16次誤判，正確度只有87％。

裁判對好壞球正確度不高是一回事，倘若維持一致性，至少球員還有遵循標準。幾年前跟專門做投手數據分析的朋友麥克．費雪聊到這個部分，我們原本要在情資裡加上裁判好球帶，只是後來因為兩個原因作罷，第一是至少有四分之一比賽無法先獲知主審名單，第二就是假如裁判本身一致性不夠高，做出圖表反而會誤導投手。在前述比賽當中，赫南德茲不只16次誤判，一致性也偏低，最後對比分造成0.77分影響，換句話說，原本結果是1：0，除去這些誤判，誰贏誰輸還很難說。

有趣的是從清楚數據看來，赫南德茲竟然並非聯盟最糟。本季上場執法主審迄今總共86位，有14位正確度比他還低，甚至有兩三位裁判對比賽會造成超過2分比數影響，原本以為大家是比球技，結果其實是運氣。大聯盟近年已在旗下農場測試用電子鷹眼取代主審，而現在各方支持聲量逐漸提升，就是因為裁判表現在量化之後，實在有點不堪。

裁判自己倒是有不同看法，剛退休 前工會理事長魏斯特說赫南德茲那場比賽在內部評量準確度高達96％。問題是他們只是把好球帶四邊都延長，超出才算誤判，如此標準對球員與球迷都毫無意義，然而裁判還是能保持自我感覺良好。

這個時代裡，好像很多事情都是這樣吧。（作者為運動文學作家）