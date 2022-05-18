俄羅斯鄰居之愛恨情仇

烏俄戰爭開打，對於援烏抗俄，最初歐盟諸國扭捏作態，遮遮掩掩，直到波蘭開第一槍，對進口俄羅斯 煤炭到波蘭的民營企業實施經濟懲罰。接下來波蘭、立陶宛 、拉脫維亞和愛沙尼亞等國總統掎裳連袂到基輔與澤倫斯基見面。波蘭總統杜達表示，俄羅斯入侵烏克蘭，犯下戰爭罪行，必須受到懲罰。另一方面，俄羅斯國防部則指出波蘭仇俄，烏克蘭僱用外國僱傭兵，波蘭人數最多，共有1717人。波蘭、立陶宛實力遠遜於德法，為何如此奮不顧身對抗俄國 ？這要由歷史回答。

16世紀時波蘭—立陶宛聯邦曾占領莫斯科，直到1612年俄國民族英雄米寧（Minin）和波札爾斯基（Pozharskiy）驅逐波蘭—立陶宛聯軍。波蘭—立陶宛聯邦在17世紀中期後日漸衰微，1795年被日益強盛的奧地利、普魯士和俄羅斯等帝國三度瓜分，社稷從此雲擾擾，兵戈到處鬧垓垓，最後亡國。波蘭、立陶宛接下來的歷史可謂歷盡滄桑，多次被俄國占領，軍民塗炭，日夕不能聊生，人遭縲絏之厄。1795年，立陶宛併入俄羅斯帝國。波蘭人和立陶宛人在1863年起義，反抗俄國，未能成功。造反者或者被殺，或者被流放西伯利亞。

早於1765年，波蘭—立陶宛聯邦為抗外敵，成立騎士學校，專門培養軍官。當中有一位學生考斯俄茨科（Tadeusz Kościuszko; 1746-1817）出生於波蘭，其祖先是立陶宛貴族。1772年俄羅斯、普魯士和奧地利第一次瓜分波蘭—立陶宛，獲得大片領土，騎士學校被解散，軍隊容不下考斯俄茨科，只好離開家鄉，輾轉來到美洲參與美國獨立戰爭，擔任美軍總工程師。

考斯俄茨科是有遠見的軍事家，屢次向美國總統傑佛遜強調軍官養成的重要性，堅持美國必須成立軍官學校，其想法源於波蘭的騎士學校。1802年傑佛遜總統指定在西點成立美國軍事學院。考斯俄茨科則早在1778年就完成西點軍校堡壘架構的設計，還特別為西點軍校寫了一本教科書。

美國獨立成功後，考斯俄茨科回到波蘭抵抗俄羅斯的入侵。他每仗必勝，擊退了在數量上遠勝於波蘭軍隊的敵人，但國王斯坦尼斯瓦夫二世卻投降，考斯俄茨科只好於1792年再度逃離波蘭。1795年斯坦尼斯瓦夫二世正式退位，國家被瓜分。2014年我親眼在立陶宛國家博物館看到他簽署退位書時的桌子，桌上放了一隻斷刃的劍柄，讓人想像當年的斯坦尼斯瓦夫二世，踽踽涼涼，頭上髮，愁中白。相對於斯坦尼斯瓦夫二世的不成材，考斯俄茨科則為世人敬重，西點人在1828年為他樹立了紀念碑。而數百年的愛恨情仇，波蘭及立陶宛對俄國有解不開的心結。（作者為科技部前代理部長）