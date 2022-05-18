談推銷波音787的「口譯事件」

美國政治人物為了選區利益，公開爭取，原不足異。日前來訪的美國參議員 葛理漢，於晉見總統及台北賓館的記者會中，兩度為自己南卡羅萊納州選區製造的波音787飛機促銷，再加上來自俄亥俄州的參議員波特曼，補說明該機的引擎係在該州製造，更增加了本案的動力。但事後公布的新聞稿中，波音機紀錄部分中英文似有出入，未能準確口譯，弄得台外交部部次司長都得在立法院自承當日聽不清楚，口譯同仁也因吃力而懊惱，應與總統府討論如何強化收音等等。

事實上當日兩場活動，在網路視訊上外界都可以聽得清楚，所涉及的又非專有名詞而難譯，硬說是收音等問題並將責任推予口譯同仁，的確令人驚異。

在個人駐美多年生涯中，遇到美國議員大力推銷其選區產品者，不計其數。記得有一次陪同參議員馬廷萊訪金門，他以我們空軍當時仍飛航老舊的C119運輸機，即稱我們應盡快改用新式的C130，而該機「就在我家鄉喬治亞州生產」。大牌參議員杜爾則提醒別人不要以為波音總部設在華盛頓州，就忘掉該公司許多產品是在他家鄉堪薩斯州製造。擔任過參院外交委員會主席多年的赫姆斯參議員也喜歡向台灣訪賓提及，當時台灣菸酒公賣局出產的香菸很多使用他北卡羅萊納州家鄉的菸葉。高華德參議員喜歡說他的亞歷桑納州沒什麼重要產品賣給台灣，只有橘子水罷了，不過該州幫助訓練了我們很多飛行員。

故而就一個民選代表如何推動其選區輸出而言，可以包羅萬象。多年前北達科他州就曾成功爭取到華航在該州設立機師訓練中心，高潮時期有60餘人在訓，我任駐堪薩斯處長期間，該州亦在轄區之內，我拜訪州長時他特別邀我去訪視華航學員。當年民航局曾向該州一公司購買航空測試機一架，州長特別出席交機典禮，我也受邀出席，與州長共同剪綵。

如果美國議員來台訪問，推銷波音飛機竟然成為來訪報導重點，則可以想像歐洲國家可能的反應。記得我在華府任副代表期間，正值我們要向波音購買747貨機之際。歐盟駐華府代表處竟招我到他們辦公室，表示對我國未公平對待歐洲空中巴士客機的不滿。生產空中巴士所涉及的國家，又不僅是主要的法國一國，多年後我們所購買多架的空中巴士A350型，有重要部分即在英國製造。購買飛機需要各種不同的考量，豈能只以政治外交因素為定，這次外長説波音客機案他連相關電話都不敢打，態度是正確的，但口譯卻生問題，仍令人不解。

翻譯要做好「信雅達」確不容易。年輕的外交同仁恐怕都難逃即席翻譯的歷練，本國長官發言內容事先尚容易掌握，但外賓臨時要說什麼就不是你可能事先知道的。以前外賓若以China或PRC稱呼中共，我們中譯時仍用「大陸」或「中共」稱之，但外賓一般多使用Taiwan稱我，我們即照譯，不會把它加上或改為「中華民國 」或「中華民國台灣」。

有些長官也不是都先向屬下說明自己將說什麼。據說當年有位駐義大利 大使在向墨索里尼呈遞國書時，特別以孟子見梁惠王時所稱「何必曰利，仁義而已矣」，向墨氏說明「義大利」國名的中譯就是「義」大於「利」，極為正當。據說墨氏聞之甚喜，但真不知那天我們翻譯的秘書是如何達成任務的。

從這次口譯事件中，相關年輕同仁的表現仍是精準不錯的，仍請繼續努力，使我外交更上層樓。

（作者曾任駐美代表）