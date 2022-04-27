習近平需更多高官「勸進」連任

中共 廣西區委的「永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」的表忠，最近引得輿論注目，由於距離20大還有半年左右，人們關心會不會從廣西開始，掀起一輪新的效忠潮。

今年是中共政治安全年，也是效忠之年。黨的高級幹部在不同場合，公開表達他們對習近平 的獻媚之意。比如幾乎與廣西發出的效忠之聲同時，在深圳主要領導幹部調整大會上，已經履新廣東省長的前深圳市委書記王偉中，當著廣東省委書記李希等一眾官員的面，一連用了五個「始終感恩感懷總書記」來表達他在深圳工作五年、習對廣東和深圳的「山高水長的關懷厚愛」，把習描繪成一個「慈父」般的領袖。而在更早些，浙江省委也表示要學深悟透、對標對表，統一思想、統一意志、統一行動，展現省委忠誠核心、擁戴核心、維護核心、緊跟核心的鮮明政治態度，堅定不移做「兩個確立」忠誠擁護者、「兩個維護」示範引領者。

雖如廣西區委那樣作諂媚效忠之態的地方黨委和官員未必會太多，但在20大前，恐怕還是有不少地方和官員會爭著表忠邀寵的，因為政治生態如此，要想高升，只得出賣靈魂，取悅習近平。

事實上，中共的政治基因裡天生就帶有對領袖的崇拜成分，毛澤東當年對黨內反對個人崇拜的主張公開唱反調，說共產黨的個人崇拜還是要搞一點的。習的制度設計和政治宣傳，個人崇拜的味道非常濃。很難說他不知道他的下屬和宣傳機構在為他造神，把他塑造成中國人民的「英明領袖」，這即使不是出自他的指令，也是他預設的。

20大之前他更需要一場個人崇拜。因為20大不只是一次權力的重新洗牌，還是一次國家走向的選擇，習要確保他的政治路線在20大後得到延續並強化，就必須連任。儘管在外界看來，他的連任不會有什麼懸念，可是由於這些年得罪了太多的人，包括原來權貴集團的大部分，加上上海疫情 搞得天怒人怨，讓很多人質疑他的抗疫政策和領導能力，他的內心有很強烈的不安感，或者說是危機意識。這種情況下，他需要在黨內營造一種備受擁戴的氣氛和景象，增強其20大連任的合法性。

毛搞個人崇拜是因為中共的天下是他打下來的，鄧搞個人崇拜是因為他結束了文革之後的徘徊局面，將中國從毛的狂熱意識形態中解救了出來。習拿什麼資本要人們崇拜他呢？他宣稱讓中國強起來，並制定了一個民族復興的遠景目標。可眼下大眾並未感受到強起來的喜悅，反被疫情所困，經濟下滑、民生維艱。的確，他當政九年，給中共和中國帶來了很大改變，但這種改變是非進步的，人們不需要的，沒有過硬政績，又要霸王硬上弓，不肯在20大讓賢，要堵住民眾特別是黨內高層對他連任的質疑和不滿，除了在政治上製造恐怖氣氛，還須有人為他抬轎吹喇叭，頌揚他的英明領導，以掩飾實際政績的蒼白。

從這個角度看，習是需要有人站出來對他的連任發起勸進的。袁世凱夢想做皇帝，他身邊的一眾人知道這違背歷史潮流，民意反對，可為討袁歡心，也是為自身利益計，編造一份順天時報，騙袁他的皇帝夢是順天時、得民心。以袁的精明，未必看不出黃袍加身會遭全國反對，但是這個皇帝癮太強，又手握兵權，心裡就存著僥倖：就算有人公開造反，我有軍隊呢，怕什麼！萬一皇帝做成了，中國不就成了袁氏的家天下嗎？習近平現在恐怕多少有些當年袁世凱的心態。只是如今在中共黨內，沒有當年反袁的勢力，他心雖有不安，可是不會太擔心連任不成，不過還是會希望有更多的地方大員和黨內高官發勸進表，以顯示他的連任乃眾望所歸。

廣西區委和王偉中們猜透了習的心思，打響了新一輪造神運動的第一搶，就等著人跟進。可在抗疫不利導致民意大逆轉後，一些尚有基本廉恥心的高官估計不會冒失淌這個混水。因此，在這個節骨眼上還有誰會做「袁克定們」，人們要睜大眼睛看著他們的表演，記下名字。