運動場上不成文規矩的必要性？

舊金山 巨人跟聖地牙哥教士比賽進行到六局下半，分數已經有極大差距。領先九分的巨人隊輪到替補游擊手杜本上場打擊，他今年只有一支安打，抓到機會當然不能輕易放過，眼看對方內野沒有特別防備，就把球輕輕觸到三壘方向，憑藉速度跑出一支內野安打。

看到這個情況，教士隊總教練立即在休息區破口大罵，陣中資深球員也幫 腔指責，因為在棒球場上，杜本違反了一項重要不成文規矩：大幅領先球隊不應該觸擊跟盜壘，那是向對手不敬的行為。

不過在賽後記者會上，原本看來對杜本稍有微詞的巨人總教練卡普勒卻力挺自家球員，他認為許多不成文規矩早該被淘汰，他們不計手段積極上壘，就能消耗對方投手戰力，這樣做一點錯都沒有。卡普勒想法是這樣的，「如果你不想讓我們觸擊，就準備好防守；如果你不想要我們盜壘，就看好自己壘包！」

運動場真有滿多不成文規矩，像如果籃球比賽大勢抵定，球員最後慢慢運球把時間消耗完，進攻方不能再得分，防守方也不該再防守，倘若有人違反默契，絕對少不了一場口角。棒球賽眉角更多，前幾年國民隊投手薛則差一點完全比賽，九局兩人出局以後，海盜隊打者塔巴塔竟然伸出手肘讓球觸身，完美紀錄機會就此消失，這亦是球場大忌，後來塔巴塔那年球季結束就跟大聯盟再也無緣了。

有些不成文規矩有存在道理，像籃球場垃圾時間雙方球員避免接觸，的確能夠降低受傷風險；肢體衝撞度高的美式足球 也有類似默契。不過有些規矩已經被時代淘汰，像過去棒球選手擊出全壘打倘若甩棒慶祝，通常會被對方投手刻意觸身報復，然而從韓國職棒開始甩棒潮流傳回美國後，現在球員早就不管此項舊規矩了。

除了運動場以外，社會當然同樣有不少不成文規矩，比如說在各種電扶梯上，站立與行走人潮要各分兩邊，在台灣沒有照做通常會被人瞪上幾眼；而在美國辦公室微波爐加熱午餐，食物如果包括魚類的話，一定會被全公司討厭，這應該是亞洲移民滿容易觸犯的職場禁忌。此外，跟人借交通工具，歸還時要把油箱加滿，或是至少加到原本程度；還有取消原本約會一方應負責重新再約、進電梯或大眾運輸工具前要讓裡面乘客先出來、不能拿別人食物開玩笑等，這些不成文規矩經過社會化過程進入每個人頭腦裡，或多或少能預防一些潛在衝突。

不過，說到社會禁忌，歐美跟台灣在一樁事情上差異還頗大的，那就是在台灣好像比較容易遇到不顧四周是否有旁人，不管講電話、視訊，或看影片，一概大剌剌開擴音跟全宇宙分享的情況。我想，這應該是智慧手機 普及之後，最讓人尷尬的一件事吧。（作者為運動文學作家）