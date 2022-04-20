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回憶金瑞契訪台 歡迎波洛西

沈呂巡（聯合報名人堂）

美國國會眾議院議長波洛西原訂率團訪台，因新冠確診而改變，令人關切，盼只是延期，不致有根本之變。美國眾議院議長為可代表美國政府的第三人（除總統、副總統外），能在台美無邦交下正式訪問，令人珍惜，而原來訪選擇的4月10日，正是美國台灣關係法43年的紀念日，到訪尤具意義。

比諸25年前，當年4月初也是由美國眾議院議長金瑞契率團訪台，我適任外交部北美司司長，經辦接待工作。2014年4月，正值我上任駐美代表之際，於美國國會開歡迎酒會，波洛西時任美國眾議院民主黨領袖，特趕來參加，且上台致詞表示歡迎我夫婦，仍記得以英文小名呼我內人，至為親切。

記得當時金議長一團也是乘美空軍專機由日本起飛訪台，降落松山機場。金議長下機後，台灣外長對之表示歡迎，寒暄幾句後即由當時在台協會張戴佑處長接談，我則向外長快速介紹下機的11位眾議員，接著全團登車逕往總統府，拜會李登輝總統。

拜會李總統約一個半小時，雙方討論最多的似是「一個中國」議題，李總統說中共以為台灣屬於其一部分，對此台灣絕不同意，指著廳內國父遺像稱，中華民國在他創建後已獨立86年，台灣無必要也不需要再宣布獨立，目前所需要的是如何參與國際社會等等。議題中甚至包括當時即將要發生的香港回歸、北韓問題及台灣如何參與聯合國案等。

金議長對台灣參與聯合國，一向最有感觸及主張。該團見完李總統，即到台北賓館與當時的連戰副總統兼行政院長談話，並接受午宴款待。午宴中雙方簡短致詞，記得金議長以很堅定的語氣稱，他支持「一個中國」政策，但這「一個中國」在聯合國中均應有各自代表且被平等對待，他將為此做出努力…，令人印象深刻。

因為該團還要趕回日本參加日本官方晚宴，我們的午宴時間只有一個小時左右，餐宴就簡單快速，菜單除了湯與前菜外，主菜只有一道，記得是龍蝦與牛排，宴會另有一小樂組，演奏台灣民謠及美國民歌。記得金議長最喜歡老歌「月河（Moon River）」及「田納西華爾滋」，跟著輕唱，寧可讓專機起飛稍遲而不錯過。

台灣當初對美國會工作所以成功，原因之一是先助理而後議員。我記得金議長辦公室的幕僚長對台灣極為友好，我還在駐美代表處國會組長任內時，有一次台灣來了一個訪問團想要拜會議長，洽幕僚長回說議長當日很忙，未能預約，但屆時忽來電話告知正在參議院拜會的我們，說請趕快來，此時議長正有空。我們趕去後雙方談未久，議長即開門向一群媒體記者聲稱對我們的支持，尤其是參與聯合國。

與金瑞契相比，波洛西議長對台多有一般性的讚賞，但不像金議長對聯合國案有專門性的關切，但波議長對中共則有長期的不滿，曾經在90年代初親訪北京，在天安門廣場親手持一布條，上書中文「獻給中國民主事業犧牲的烈士」，遭到制止時幾乎被推倒在地，之後等於被驅逐出境，但她之後大力反對給中共片面最惠國待遇，並接待達賴喇嘛與香港反中人士，強烈批評中共措施違反人權等。

波議長此一對華政策風格，中共也拿她無法，倒是提供台灣發展的空間。可惜她這次不能適時前來，否則台灣赴友邦帛琉出席「我們的海洋大會」代表團應可得到更大的聲援，是否可得到更好的待遇等皆可繼續努力。

期待波議長在不久的將來就能訪台。

（作者曾任駐美代表）

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