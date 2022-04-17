美國最佳大學評鑑的真實度

最近看到紐約時報一篇文章，內容提到美國哥倫比亞大學 一位數學系教授Michael Thaddeus提出對學校的質疑。原來今年的「美國新聞與世界報導」的最佳大學排行榜公布後，哥倫比亞大學一舉衝上第二名，讓Thaddeus教授不僅質疑學校的誠實度，也對排名的價值提出根本懷疑。

在1988年，哥倫比亞大學排名還在第18，為什麼能夠有這麼大的進步？Thaddeus並不否認學校一直有在努力發展，但是許多數據跟他的認知及調查有落差，例如班級人數、教授學歷、全職教授比例、師生比和教學支出等。校方否認這些指控，回應教授引用的統計數據並不正確。

但在這些澄清中，也間接證實了某些指控。例如校方說教授得到最高學歷的比例是100％，但最高學歷是自己定義的，且又採取了進位法。更誇張的是教學支出，校方把附設醫院的照顧病人費用全部灌水進來，宣稱照顧病人同時也在作教學，而同樣有醫院的紐約大學則沒有這麼計算。哥倫比亞大學這種算法，讓他們在教學支出的花費，比哈佛、耶魯加上普林斯頓大學三校加起來還要多，當然排名就會超前。

除了上述「灰色地帶」的計算方式外，也有許多學校被證實直接資料作假，例如天普 大學商學院院長在2014到2018年間捏造數據，讓其線上MBA課程排名第一，現在正接受司法調查。

針對這些狀況，美新報導的學校排名負責人回答，「我們依靠校方提供正確資料，也要求學術主管確認其正確性」。這個說法，也等於是承認自己無力對數據作任何稽查，只能依靠學校的良心。

就算不是造假，有些學校也會因為評鑑而改變運作模式。例如前賓州大學法學院長Diver就說他們增加了LSAT考試成績在入學申請時的權重，因為這樣能提高其排名。這樣做沒有不對，很多學校也都如此，但會影響了單一考試成績不夠理想，但其他方面優異的學生因而無法入學。

這些關於排名的爭議值得大家深思。學生在選擇學校或是雇主聘用人員時，可以參考聲望排名，但絕對不要被綁架。最重要的選擇標準，絕非排名的前後，而是適合自己的條件和需求。

學校對這些排名是又愛又恨。愛的是排名在前的學校得到了聲望和招生 上極大的加持，恨的是這些評鑑標準主導了學校發展方向，把400所大學放在同一個量尺上排序，完全忽略了不同走向的學校提供了不同的價值，重研究和重教學，甚至在研究中強調量化或質化走向，都會帶來不同貢獻。為了把所有學校排名而標準化的過程，犧牲了多元發展性。

不只是大學評鑑排名，其實所有的排名，例如企業競爭力、縣市首長聲望、演藝人員人氣等等，在排序方法上其實都有值得探討之處。所有辦理各種評鑑的機構，要認真檢視指標的合理性和數據的真實性，對結果負責。

盡信書不如無書，排名亦是如此。沒有排名的世界，不容易做出選擇；只相信排名的世界，也很容易做出錯誤的選擇。（作者為雲品國際董事長）