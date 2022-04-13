李強入常 或終結於上海疫情

上海疫情 的失控使得市委書記李強的政治命運也懸浮起來，作為中共20大進入政治局常委會的熱門人選，李強很可能受累於這次疫情。

上海封城 已兩周，但疫情尚未見拐點，現在每天的感染人數超2萬，雖然未見相關死亡的報導，可是以這種傳播速度，在疫情阻斷前，勢必會在老年人中擴散。而上海的老人占比很高。鑒於Omicron 毒株的致病性甚至不如流感，以及兩年多來當局動態清零政策，對民眾自由的死死捆綁而導致的不滿，上海此次封控的民意支持度大幅下降，嚴厲封城的次生災害，將使民怨達相當程度。假如未來幾天出現病死案例，對目前燃燒的民情會是更大刺激，當局無疑因此要承受更大壓力。

習近平是非常不願看到這種情形出現的。上海此波疫情不但製造了民怒，更讓當局精心構造的「抗疫神話」破產，引發輿論對動態清零政策的廣泛質疑。此外，基於上海在中國經濟和金融的重要性以及與全球密切的貿易聯繫，疫情失控的外溢效應也擴散全球，讓國際輿論把注意力重新轉向中國抗疫，憂慮疫情。美國駐滬領事館官員的自願撤離是一個信號，未來其他西方國家的領事官員是否跟隨，取決上海疫情短期內能否明顯好轉。可以說，上海給習惹下這麼大麻煩，要他不生氣是不可能的。

上海和深圳幾乎同時爆發疫情，但深圳果斷採取封控措施，用一周實現了社會面清零，避免了上海如今這種失控局面。深圳能做到快速處理疫情而上海不能做到，作為上海主政者，李強對此要負直接責任的。很可能，李強在關鍵時刻的判斷力、決斷力以及在理解和執行當局的動態清零政策方面，有偏差。

過去兩年來，上海一直以「精準防控」被看作中國城市抗疫的模範生。當其他地方動輒採取全員核篩、全城封控，民眾飽受禁足之苦，以及不少官員因防疫不力去職時，上海的民眾則因精準防控，享受「歲月靜好」，上海的官員也對自己的精細化管理沾沾自喜。輿論對這種「人性化」防疫模式也稱讚有加，力推這種抗疫情模式的張文宏醫生成為「網紅」。但現在看來，上海的「精準防控」對德爾塔病毒也許有效，但對Omicron病毒，要麼像多數國家一樣選擇躺平，與病毒共存；要麼像中國等極少國家一樣選擇清零，沒有第三條路可走。

李強或許是過於自信，被過去上海抗疫的成就和輿論表揚所誤導，認為在疫苗施打率很高，Omicron病毒本身的致死率不高的條件下，「精準防控」也能做到防控住疫情，從而為中國的抗疫開闢一條新路，讓中國無需付出西方死亡那麼多人的代價，儘快解封開放。假如這條抗疫之路走通，他20大入常，乃至問鼎總理寶座，就有雄厚政治資本，別人不能說他因為習的親信關係而爬上最高位的。

習近平在用人上雖號稱「五湖四海」，可關鍵崗位和重要職位都出自他的「之江新軍」小圈子，個別來自他的同學。習20大要確保連任，必須由他主導人事佈局，並在最高層儘可能多地安排自己的人馬。李強是習做浙江省委書記的「大秘」，習先後讓他在浙江和江蘇兩地過渡，並在19大提拔進政治局主政上海，就是要為他積累更多的政治資歷，在20大入常，因為按照慣例，上海市委書記的下一站是政治局常委。

不過，從李過往的履歷看，他並無過硬政績，上海對他是非常重要的一站。四年主政，他的口碑和能力據說還不錯，輿論早把他列為下屆總理的熱門人選之一。相信習有意讓他做總理，因為比起汪洋和胡春華這兩個盛傳的總理人選來，李若成為總理，習的意志在20大後就更能得到暢通無阻的貫徹。然而習的這個精心佈局，如今被上海這場疫情毀掉了。他如果硬要撐李做總理，勢必會激起高層不同派系的強烈反彈，甚至在習的小圈子中和李有競爭關係的其他親信，說不定亦會趁機擠下李，因為李不能入常就給他們增加了機會，畢竟常委名額有限，不是每個親信都能入常的。

不管上海疫情的失控基於何因，都反映李強不勝任上海市委書記一職，他缺乏危機處理需要的判斷力和決斷力。遇複雜環境或者危機時候，謹慎是好的，但謹慎過頭變成優柔寡斷，則是領導者大忌。習用人固首重忠誠，但也再三強調幹部要敢擔當，在該要你拿出決斷時猶猶豫豫，會壞事情。特別是如果習認為上海這次疫情是因李強貫徹執行動態清零政策不力導致，他本人很可能就不會安排李入常，因為事實證明你在關鍵時刻不能和領袖步調一致，是不可靠的。（作者為戰略分析智庫研究員）