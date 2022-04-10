病毒不斷改變 防疫昨是今非

兩年前起紐約市面對新冠肺炎首當其衝，只算市內就超過4萬人感染過世，那是比九一一恐怖攻擊更嚴重十幾倍的數字。面對大規模殯葬需求，市政府甚至一度需要設立許多臨時停屍間，對於居民來說，當時慘狀記憶當然很難磨滅，後來紐約因此成為全美最嚴謹防疫的都市。

儘管如此，部分措施延續下來，連曾經深受疫情 影響的市民都受不了。紐約強制執行口罩跟疫苗 政策，例如餐廳工作人員跟內用客人都需要有文件證明才行，而市內職業球隊也不例外，像布魯克林籃網隊明星後衛厄文 因為拒打疫苗，就不准在紐約比賽，只能跟隨球隊出賽客場。厄文大半時間跟隊友一起練習與旅行，從防疫角度來說，僅在市區無法比賽根本沒有意義，市府卻遲遲不願為他破例，期待藉此收到殺雞儆猴效果。

反正，隨著變種病毒降低對民眾健康與生活影響後，各種規定都開始鬆綁，紐約不但解除口罩規定、餐廳內用不須疫苗證明，更將職業運動員與娛樂工作者列為例外，未接種疫苗也能在市內表演。新制不但讓籃網隊重燃季後賽希望，對職棒球隊幫助更大：相對於職業籃球員九成七接種率，紐約大都會隊連聯盟低標八成五都無法完成，還好及時解禁，即將開始球季才不會受到影響。

現在美國聯邦政府準備讓民眾接受第四劑疫苗注射，然而這回不會再有硬性規定，自願接種比例也一定大幅降低；而如同英國航空公司早已不再規定乘客戴口罩，北美應該近日內就會跟進。畢竟連紐約都大幅改變防疫措施，儘管各地仍然持續有許多感染，美國境內幾乎已經沒有什麼防範肺炎的討論了。

厄文跟職棒球員被允許在紐約主場出賽，8月跟大都會球場就在隔壁的美國網球公開賽還會禁止前球王約克維奇參加嗎？答案幾乎是不可能。才不過兩個多月前，尊崇自然療法，相信跟水說話就可以殺菌的約克維奇被當成過街老鼠，其實拒打疫苗兩人有不少相似之處—厄文認為地球是平的，因為在他自己研究裡，沒有親眼看過圓形地球照片。當然公眾會覺得他們自私不顧他人安全，甚或嘲笑他們智商，然而畢竟後來大家都活了下來，未打疫苗者不少已歷經感染，體內抗體跟疫苗接種比起來誰厲害還很難說，那麼，他們前段日子不違法的自由選擇，是否還應當受到後續懲罰呢？

倘若運動明星能夠被理解，其他抗議強制疫苗政策的人，像加拿大與美國的卡車司機，處境或許就多值得一些同情了。肺炎病毒不斷改變，快到不但讓標準必須隨疫情因地制宜，規定更很容易就昨是今非，而或許要等病毒不再影響生活，人們才能夠真正重新互相了解與原諒。畢竟，每一個人，不管選擇如何面對疫情，都是這場悲劇的受害者。（作者為運動文學作家）