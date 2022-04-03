俄烏戰後 秩序重建之建言

俄烏戰局，即使不演變為世界大戰，其對世界秩序之衝擊力道，也必定不亞於一場世界大戰。戰後之地球秩序，必遭重整。重整之權力將掌握在西方聯盟手中，極大概率還是以美國為主。

重整過程或需耗時幾年，但是重整方向的決策窗口，可能只有幾個月的時間，因為國際已經處於極度焦慮，戰後人人都將渴望一種「容易的出路」（Easy Way Out）。這種時刻，政客會抄捷徑而陷入治標不治本之「鋸箭法」，各路政閥、財閥、軍閥趁勢布局，製造出接下來不寧靜、甚至殺戮更甚的幾十年。

先回顧一下此場戰爭前的世局：世界經濟秩序已遭受兩年的疫情 肆虐；疫情之前，世界金融體系已面臨系統性重置（Reset）之強大壓力。世界局勢本來就已經像是高壓鍋內待烹的爆米花；經濟的貧富差距、金融的貨幣危機、政治的開放與獨裁對立、美國與中共政權的爭霸、跨國深層政府與在地利益之間的拉鋸、混雜著宗教及人種的地緣衝突、民粹派對建制派的挑戰、中心化及去中心化的科技拉扯。二戰以來的「美國秩序」（Pax Americana）結構已經撐不住世界，需要從基礎重整了，Covid疫情不過是加速了幾年，俄烏之戰更令重整迫在眉睫。

上次重整距今已70餘年，勝利方瓜分戰敗方資源等老把戲已行不通了。尤其驚心的是，中國極有可能在習近平 領導下陪葬普亭 的俄國。這可能性及台灣應有之對策，已在筆者日前《習近平被普亭綁架後的世界格局及台灣》、《習近平的抉擇 台灣的預策—政治全光譜 福禍解析》兩文中細述，此處不贅。俄中兩國的問題加起來，絕對不是簡單的「趕出美國秩序圈」的制裁行動就會消失的。

「美國秩序」有缺陷，但不是病灶；現世亂象之病灶在於一個尚未發育完全就被迫勞役的概念—主權（Sovereignty）。自1648年「西發利亞協議」以來的「主權國家」概念，乃一把雙刃劍，可用來維持秩序，但也可用來破壞秩序。遠的不說，當下的烏克蘭以及台灣，最能體會主權概念之兩面性。

主權概念被發明之後四百年的今天，人類面臨的威脅都不是傳統主權概念所可解決的，從資源落差到氣候、金融、人口遷移、資訊交通、生化科技、太空爭奪、一直到AI危機；國與國之間一旦落入僵化的主權概念，帶來的只能是災難。

於是，「跨主權秩序」概念浮現，歐盟走在前面，取消國與國之間的貨幣、邊界主權，財政主權則尚在討論中。這裡需要提醒：北約是美國秩序的殘留物，而不是跨主權歐盟的產物。

在人類文明演化下，一個真正發育完成的主權體系，應該包容以下三種類型的價值觀：主權觀、跨主權觀、以及後主權觀。所謂「後主權觀」（Post-Sovereignty），就是容許每個國家自己決定是否要選擇「中性化」（Neutralization）。中性化不是保持中立（Neutrality）、兩邊不得罪的意思，而是將人道原則視為高於僵化主權的意思。中性化也不是放棄自衛權，而是國防及民防兼備但承諾不主動動武之意思。

由於地緣因素，有許多國家並不適合採用僵化的絕對主權觀、甚至跨主權觀；巴爾幹地區國、烏克蘭、北歐小國、新加坡、台灣、甚至包括將來可能分裂的俄國、中國，可能都在其列。俄烏戰後重整之秩序，應該依照住民自決原則，讓每個國家決定自身的主權型態。否則，按照當下的主權邏輯，地球將永無寧日，人類存亡堪疑。（作者為跨界思考者）