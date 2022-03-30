中國冬奧後 疫情為何大爆發

冬奧會後，中國的疫情 劇烈反彈，是兩年後最嚴重的一次，截止上周，感染人數已超5萬，現在每天達數千例，連被譽為中國「抗疫模範生」的上海也在討論該不該封城。疫情的再次大爆發，令中國處於一種尷尬狀態，因為世界其他地方正在陸續開放，而中國這個前期控制疫情的國家，卻有可能走向封閉。

為什麼這波疫情是在冬奧會後大爆發？官方的解釋是，它由幾個原因造成，一是周邊香港、南韓、日本等疫情還處於上升階段，對中國構成了輸入性壓力；二是Omicron 的傳播力太強；三是全民施打疫苗超過八成五，加上Omicron的毒性不高，很多感染者都是無症狀，導致發現晚，為防疫 製造了一定困難。

但是這幾個理由並不能完全解釋疫情在冬奧會後反彈。因為Omicron在去年底就已在全球傳播，北京在冬奧會前也有了病例，靠近北京的天津則是中國第一個出現Omicron疫情的大城市。然而在冬奧會（包括冬殘奧會）的一個多月內，Omicron並未在中國大範圍擴散，怎麼冬奧會一結束，疫情就四面開花，幾乎全部省市都中招？因此，一定另有原因導致這種情況出現。

我認為是民眾特別是地方官員在冬奧會結束後有一種喘口氣的心理，放鬆了對疫情警惕，才造成現如今的大爆發局面。對Omicron這種傳播性非常強的病毒，即使使出全力，也消滅不了它，故稍有鬆懈，它就四處點火，讓人防不勝防。中國這次疫情的一個重災區是吉林，而吉林的疫情豁口是出在吉林農業科技學院，該院出現聚集性疫情，很多學生被感染。現在學校的黨委書記早被免了。在冬奧會後，有這種麻痺和懈怠心理的民眾和官員肯定不只這個學院，也不只吉林一個地方，這應該是個普遍的現象。

其實這很好理解。疫情到今年進入第三個年頭，所有的人對疫情的沒完沒了，都有一種疲憊和麻木心態，由於毒性最強、致重症和致死率最高的Delta病毒被毒性相對溫和的Omicron替代，人們對病毒也不再像前期那樣恐懼。有了疫苗的保護，在疫情開始流感化後，人們渴望恢復正常生活，這是歐美國家率先開放的原因。中國的民眾在這點上和其他國家的民眾沒有什麼不同，就算他們更珍惜生命，但在Omicron的致死率甚至還低於流感的情況下，他們對中國政府高強度的防疫措施也會漸漸地生出不耐煩。疫情防控對地方官員更是一根高壓線，稍有差池就丟烏紗帽，他們比民眾更希望早點結束疫情。

冬奧會對中國不單是體育賽事，也是體育政治，當局一定要藉冬奧會來渲染中國抗疫的成果和制度優勢，恰好兩會也在冬奧會間舉行。所以冬奧會結束之前，是不能讓疫情擴散的，這是當局的死命令，官員們都清楚不能放鬆疫情控制，民眾只得接受。但這同時預示著，一旦這兩起政治大事完成，疫情防控是不是該放鬆一點了。當局當然不會發這種指示，但地方政府和民眾會有歇一歇的想法。

有這種想法或心理非常正常。沒有人能在兩年多裡，神經隨時都處於一種高度戒備狀態，否則非瘋掉不可。然而，對於靠「嚴防死守」才控制疫情的中國，你鬆懈，病毒可不休息，當民眾和地方官員都想喘口氣歇歇時，出現防疫破口一點也不奇怪。就算冬奧會後不出現，也會在下次某個時候出現。個中原因，還是中國的動態清零防疫政策不可持續，即不可將這種高強度的防疫措施常態化，一旦常態化，就意味著把一種不正常的狀態作為一種正常狀態去管理。

疫情本是一種不正常的狀態，雖然這次疫情的時間拉得有些長，但不能把那些防疫措施正常化、正當化。中國的動態清零政策放在全球是一個特例，雖然它針對的是中國人口多，醫療條件不足的特殊情況，在一段時間裡也許可以這麼做，可在Omicron代替Delta，疫情漸漸流感化後，這種基於高強度管控的防疫手段理應適時修正。可惜，中國政府把抗疫政治化，看作一場和美國的制度競爭，以少感染少死人來凸顯中國的制度優勢，這就限制了它的退出，因為當局害怕，一旦全面放開，疫情反撲，會死很多人，這樣中國前期靠艱難抗疫取得的成效歸零，制度優勢的神話就破產了。（作者為戰略分析智庫研究員）