習近平為何不當俄烏調人？

俄烏戰爭可說是後冷戰時期竄出的一頭「灰犀牛」。烏克蘭 情勢從危機升高到戰爭，原本可防患於未然，並提早因應；但因局內局外者的視而不見，釀成世界性巨大災禍。

烏克蘭以小搏大，總統澤倫斯基演員出身，在這場戰爭大戲，扮演的是「悲劇英雄」角色。他雖多方得到外界支援，但也有處於孤軍奮戰的境地；俄羅斯總統普亭是這場戰爭始作俑者，也因此成眾矢之的。來自四面八方制裁，不僅讓他的國家日趨孤立，也危及他的統治權力。

「傷敵一千，自損八百」。我認為俄烏交戰雙方，目前都處在「騎虎難下」狀態，也都承受「輸不起」壓力，這就需要一個雙方共同朋友當調人，幫助各自脫困。中共 領導人習近平最適合扮演這樣角色，因為中共與俄烏皆維持良好關係。

照中共說法，中俄合作「沒有止境、沒有禁區、沒有上限。」令外界印象深刻的是，在西方抵制北京冬奧 聲中，普亭首先表態參加開幕式，並且和習近平發表《聯合聲明》。

中烏關係也非一般。烏克蘭是中國大陸的糧食與能源主要進口來源，是「一帶一路」戰略，從中亞進入歐洲的重要門戶；另方面，中國是烏克蘭最大貿易夥伴，提供烏國基礎建設所需的資金。

中共最初希望低調面對俄烏衝突。習普上述《聯合聲明》避而不談，只是公開表達反對北約東擴共同立場；中共不用「入侵」一詞形容俄出兵，並在聯大表決譴俄案時，投棄權票；但為了給烏克蘭一個交待，北京不忘強調「尊重各國主權和領土完整」一貫基本立場。但隨著俄烏戰局升高，北京發現已漸難置身事外：首先，西方對俄經濟制裁，已影響到去年中共「中央經濟工作會議」為今年定下，「穩字當頭、穩中求進」主基調。儘管中共擁有較俄羅斯更龐大經濟實力，但與世界經濟體系連結更深，故不免受創。

其次，根據金融時報和紐約時報引述美國官員話說，俄羅斯要求中共提供軍事裝備和經濟援助。雖然中俄雙方皆否認，但在國際社會瀰漫一股「反中」氣氛下，中共不能讓西方透過認知作戰，把它與普亭行為綁在一起。

再次，俄烏戰爭讓拜登「聯盟外交」有所斬獲，卻使中歐關係面臨考驗。中共與歐盟2020年達成《中歐全面投資協定》時的美景，只是曇花一現，雙方關係很快因疫情、新疆人權和「台灣問題」等急轉直下。對中共而言，最壞結果是拜登在無「後顧之憂」情況下，專注於經營劍指中共的美國印太戰略，並鼓勵歐洲盟國多方參與。

目前看來，外交解決俄烏之爭，最符合外界期待。鑑於俄烏情勢複雜性，「謀和」是件知易行難、吃力不討好的工作。但在權衡利弊得失後，我認為習應有「捨我其誰」胸襟，扮演「負責任的大國」領導人角色。這對於維護世界和平有利，對於改善中共國際形象有利；再說，習近平如因調停有功，能在獲贈「諾貝爾和平獎」光環下，主持年底中共廿大，這也是他給自已的一個歷史定位。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）