冬奧對中國形象改善幾何？

北京冬殘奧會本月14日閉幕。本屆冬奧會（包括冬殘奧會）先是在西方外交抵制，後是在俄烏戰爭的陰影下舉行，加上疫情 仍在肆虐，讓外界很不看好。從實際表現看，雖然引起部分西媒以及政客的批評，可這些批評並未在輿論場有太大反響，甚至也沒有得到賽場主角運動員 的附和，算是在平靜中落幕。

14年前的北京夏奧會，中國當局是要通過它，向世界傳遞一掃東亞病夫，中國正在強起來的形象。14年後中國舉辦冬奧會不再抱有這一目的，因為中國的崛起，已經得到多數國家的承認，當局要的是通過冬奧會展現中國領導力，即中國有資格領導世界。所以這次冬奧會的主題是天下一家，世界處於同一個地球，結成同一個命運共同體，這在冬奧會的開閉幕式得已鮮明展現。從輿情反響看，本次冬奧會的開閉幕式，要好於北京夏奧，得到多數民眾，包括外國觀眾的認可。

北京冬奧 會天下一家主題，真正要表達的意圖，其實在當局2013年申辦冬奧會時就隱含，不過當局未沒料到，未來幾年中美、中西關係有一個質變，雙方對抗加劇；更爆發了一場波及全球的世紀大疫情，而這場疫情恰恰又最先發生於中國，特別是冬奧會的時間點，正值Omicron病毒株全球橫行，且北京也有病例，直接影響到冬奧會能否如期順利舉辦。

本次冬奧會也是最近幾屆奧運會受到政治干擾最多的一次。西方輿論和政治人物以人權為由，要求本國政府拒絕參加冬奧會，呼籲西方企業撤回對冬奧會的贊助。年初又曝出彭帥事件，西方輿論要求抵制北京冬奧會的聲音也達高潮。美國在冬奧會開幕前一周宣布外交抵制，引來五眼聯盟等西方盟友仿效。不過跟隨美國進行外交抵制的國家沒有預想的多，且這些國家派來參賽的運動員比以往要多，某種程度上顯示了西方的糾結。因此，當西媒要求運動員杯葛冬奧會，在比賽中做出一些讓中國政府難堪之事，以抗議北京對人權的迫害，並未獲運動員回應。

北京冬奧會終在2月4日如期開幕，中國當局要求辦一屆「簡約、安全、精采」的奧運會，不再像2008年夏奧會那樣追求場面宏大，過程鋪張。冬奧會的開閉幕式很大程度體現了這個要求，所以它在民眾中廣受好評，提升了人們對冬奧會的期待。由於疫情，當局對冬奧會採取了全程封閉管理模式，雖然對運動員造成了很大不便，然而一個多月下來，沒有造成疫情擴散，影響賽事，讓西方對中國的防疫政策和做法有了某種理性認識。加之當局在其他方面對運動員「照顧」得很是周到，使得多數運動員，對這屆冬奧會以及東道主中國的表現，還是很認可。

給外界留下很深印象的，還有冬奧會的組織接待能力和科技元素。對大型賽事和活動的組織協調，一般來說是中國政府的強項，當局要把冬奧會辦成一屆精采、無可挑剔的盛會，背後目的，依然還是要通過展示當局在動員、組織和執行上的高效，突顯中國有領導世界的能力。

科技助力則是北京冬奧會和北京夏奧會的一個顯著不同，開閉幕式之廣受好評，其中一個因素就是運用了很多科技手段，使得它不再需要通過宏大的場面來震撼觀眾，而呈現一種空靈輕盈的風格和視角效果。還有運動員餐廳裡的機器人，顯示中國十多年來在科技方面取得的快速進步。另外，廣受運動員和參賽官員以及觀眾喜愛的吉祥物冰墩墩，也成為中國當局推行軟實力的一個工具。

上述諸方面確實讓在中西對抗中受損的中國形象有所修補，所以中國官媒以「成功」來形容北京冬奧會。不過，它的被政治化，已決定當局想借它來改善中國形象的這個意圖，註定實現不了。無論用維吾爾族選手來點燃火炬，還是彭帥在開幕式上露面，都無法扭轉西方輿論對中國侵害維吾爾族和女性人權的看法。官方輿論對歸化選手谷愛淩的高調宣傳亦引起爭議，加深了美國社會對華人是否忠誠的猜疑。尤其是鐵鍊女事件在冬奧會前後的發酵和擴散，更導致當局通過冬奧會精心展示的中國陽光積極的正面形象大打折扣。

在當下環境下，通過舉辦一兩次大型體育賽事扭轉西方對中國的負面看法，改善中國形象，基本不可能。相反，賽事辦得越精采，中國得的獎牌越多，西方與中國有競爭關係的國家，對中國的猜疑和防範很有可能越會加重。

（作者為戰略分析智庫研究員）