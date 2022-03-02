普亭給習上套 未提前透露要入侵

俄羅斯大舉入侵烏克蘭 ，中國「不幸」躺槍，西方和中國國內都有不少人認為，在普亭 來華出席冬奧會開幕式，和習近平會談時，把他將對烏發動戰事的決定告知給了習。有西媒和政客就說，單對俄制裁不夠，也要把中國一併制裁，因為中國事先得知俄入侵而未阻止，甚至事後還買俄國小麥，增強其抵制制裁能力。

國際政治撲朔迷離，但對俄的軍事入侵，無論從那個角度說，都是要譴責的。中國因和俄的關係未公開責備俄，確實令人遺憾，但要說普亭事先將底牌透露給了中國，亦不靠譜。我認為普亭並未告知習他要對烏發動戰爭，可從三件事上來證實。

第一件事是拜登 不停喊「狼來了」，並且把俄入侵烏的日子定在2月16日，隨後又說數天之內時，中國並沒有像其他西方國家，跟隨美國撤僑而撤僑。中國是在戰爭打響後才想起要撤僑的。

拜登不光說俄要入侵烏，而且確實將美國大使館、僑民和派駐烏克蘭的軍事顧問撤離基輔，接著，盟國也跟進撤離，當時不為所動的西方國家只有法國，也許是拜登沒有告訴法國情報來源，也許是法不相信俄真會入侵烏。

在非西方國家裡，中國也不為所動。其時中國官媒還譏笑拜登的俄將攻烏是散布假資訊。假如中國事先知道要打起來，卻為了和俄的「友誼」，當作不知道，將自己的百姓置於炮火中，這和它平時宣稱的保護海外僑民利益不就背道而馳？有人會說保護僑民只是中國政府的宣傳，不必當真，但又如何來解釋戰爭真打起來後中國的撤僑行為？

第二件事是北京冬奧會。中國在聯合國倡議冬奧會期間不打仗，要休戰，得到170多國回應，包括俄羅斯。俄發動侵略戰爭是在冬奧會結束後，有人因此說普亭還是很給習近平面子的。但是冬奧會的休戰協議包括冬殘奧會在內，在冬奧會開幕前七天和冬殘奧會結束後七天內不能打仗。然而冬殘奧會要在3月4日才舉行，3月中旬才結束。國際奧會為此就譴責俄在冬奧會期間發動戰爭。北京是好面子的，普亭如果告訴習在冬奧會結束後要打烏，這不是直接打臉中國，違背聯合國的冬奧休戰協議？

第三件事是中國在聯合國安理會譴責俄羅斯入侵的決議上，投了棄權票，而未如俄希望的那樣投否決票。俄是安理會常任理事國，它無需中國，自己就可動用否決權，但在國際社會齊聲譴責它時，是希望得到中國的道義支持，而中方的棄權，某種意義上可以看作不和它站在一起。

假如普亭事先告知中方他要入侵烏，顯然是要中國支援他的。現在中國投棄權票，在俄看來肯定是出爾反爾，打破兩國之前在入侵烏一事上的默契，這會使得俄對中國的信任大打折扣，以後中國有麻煩時，它也不會支援中。

其實我認為普亭應該清楚，假如他在訪中期間把入侵一事告知習，會讓習很尷尬，置習於兩難處境，因為習支持也不是，不支持也不是。普亭這樣做，目的很簡單，就是尋求習的支持，但如果習因為中俄背靠背的「友誼」而支持這種侵略行為，先不論是非，它也違背中國一向堅守的外交原則和立場，即反對以武力或武力威脅干涉他國內政。俄在俄烏衝突中再怎麼有理，公然侵犯一個主權國家，是違背中國這個立場的。倘若中國支持俄國，那中國有什麼理由反對歐美干預中國事務，習在這個問題上一定要掂量的，不會因一個與自己關係不大的烏克蘭，而讓中國背一個沉重的包袱。何況烏和中國的關係並不壞。

另一面，假使習不贊成俄入侵，那會不會令俄失望？本指望中國在關鍵時候挺一把，結果吃了個閉門羹，中俄關係還是中方宣稱的「上不封頂」？作為拳擊場上的老手，以及習近平的「老朋友」，普亭知道這種事是不能讓老朋友犯難的。

所以結論應該是，普亭在決定入侵烏克蘭前，沒有告知中方。這可以解釋中俄聯合聲明何以要抱團取暖共同挑戰美國，及簽訂多個能源和經貿合同。普亭實際是蒙了習近平一把，讓習上套，這樣就客觀上造成中國為俄的入侵背書的印象。如果習事先知道普亭要入侵烏，我認為不會和他發這個聯合聲明，或者即使發，內容會不一樣。