重症率低 Omicron救人類？

人類是自然生態一環，沒有物種可以無限成長膨脹，就如馬爾薩斯《人口論》所說，所有物種成長，必然因為資源限制及其他物種競爭，受到抑制及平衡。從多種探討「瘟疫與人」書籍可知，所謂「傳染病防治」，其實就是在探討病原體與宿主間，如何達到抑制與平衡，包括所謂「寄生」。

從人類社會看，有所謂「巨寄生」，殖民者不能將被殖民者趕盡殺絕，資本家及地主也不能夠讓勞工及佃農活不下去。Barclay 2015年巨著《台灣的殖民發展與人口》中指出，日本是非常成功的殖民者（巨寄生者），在台灣興辦水利，引進新品種，普及基本教育，消滅傳染病，以提高農民的生產力，因而從台灣獲得極大利益，這個後進殖民者，策略遠優於先進的歐洲殖民者。

在微生物寄生方面亦是如此，病毒、細菌及寄生蟲，若對宿主造成致命性傷害，使宿主大量死亡，那麼病原體就很難大量繁衍，如SARS。再來就是病原體弱化宿主，但不會造成重大傷亡，例如蛔蟲、蟯蟲、瘧原蟲等。當然最高明的是不但不會傷害宿主，還可能促進宿主的生存與繁衍，例如人體消化道中的益生菌。

2019年末，Covid-19病毒在武漢出現時，毒性甚強，重症及死亡率高，但傳染力不強，所以西方國家認為這是中國人或黃種人的疾病。但傳到英國變種為Alpha，原武漢株病人不是死亡就是治癒，只剩Alpha株盛行。當病毒傳到印度，又變種為傳染力更強Delta株，但重症及死亡明顯下降。後來病毒又傳到南非成Omicron ，演化結果是傳染力超強，但重症及死亡微乎其微。

這是生物演化結果，所以在1月26日中廣王淺秋節目上，本人就Covid-19演化大膽預言，Omicron救人類，最先解封國家，將是沒疫苗 ，且感染人數最多的非洲國家，因為他們多數都有免疫力。就如本人在上小學前，家母知我健康尚好，故意帶我到鄰居家，與染上麻疹小孩玩耍。因為當時沒麻疹疫苗，民間說法是孩子要感染過麻疹才能長大。記得當時還因這樣，才有機會吃用米酒煮的蝦子，據說可促進感染，獲得終身免疫。

染上抗原性強病原體，常是比接種疫苗更有效的防疫 方法。清朝皇子中多人因患天花死亡，為穩定政權，優先選擇患過天花並康復的康熙為太子，就是例子。不過，若抗原性弱，如流感，就算感染，免疫期也不長，需定期接種或不斷被感染。

Omicron傳染力特強，但重症及死亡率低，疫調、追蹤、隔離，醫療及社會成本所費不貲，歐美國家及日本、韓國多放棄，甚至認為目前疫苗常被病毒突破，強打疫苗造成眾多社會衝突與人權爭議，感染Omicron如染天花、麻疹，反而是最好的預防接種。是否如此，有待未來兩、三個月證明。

目前台灣接種率已相當高，在此情況下，防疫政策重整，在不立即衝擊醫療量能下，逐步解封，恢復正常生活，應是上策。未來防疫最可能接受重大挑戰的，將是中國大陸的清零政策。（作者為退休教授、前衛生署長）