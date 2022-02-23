北京冬奧 是數位支付的戰場

很多年以前在拉斯維加斯信用卡 線上交易年會，遇到一位從上海來的年輕經理人；或許因為我可用中文協助一些他聽不清楚的事情，幾天會議我們通常都一起行動。他在銀聯負責預付卡程式，「我在網上看，萬事達卡宣稱每秒鐘能夠處理的交易數量，只有我們十分之一」，他充滿自信地說。

雖然當年預付卡在中國大陸用戶很少，技術也是全新的，銀聯也僅主要在國內被使用，可是一些處理機制已經默默超越VISA跟萬事達卡了。這大約是15年前事情，雖然身為銀聯代表，這位新朋友每天包括旅館費的出差預算少得可憐，換算成美元要在賭城好好吃頓飯都不容易，記得我還幫忙贊助一些餐費，有點雪中送炭感覺。

所謂此一時，彼一時，十多年來中國大陸金融交易服務進步神速，不管從規模或能力來說，早就無法同日而語。在數位支付這個項目，由阿里巴巴的支付寶 與騰訊的微信支付領軍，大幅取代現金交易，輕鬆實現信用卡公司花幾十年仍無法完成的終極夢想。後來美國各類信用卡年會裡，反而越來越少看到中國大陸機構參與，或許是因為各自軌道不同，而且老實說，可能已沒有甚麼好學習的了。

「連路邊攤販都可以掃條碼付款？」、「商家手續費怎麼可能這麼低？」幾年前在舊金山聯合廣場聖方濟酒店由發現卡（Discover Card）贊助的研討會裡，身旁與會者聽到支付寶與微信支付便利性，幾乎都無法相信。在支付世界裡，從信用卡發卡銀行、收單銀行、交易處理機制、閘道、掮客，一直到衍生之防弊、追債、爭議處理等業務，各方都在過程裡獲利，然而支付寶類服務（包括後來的Apple Pay與Google Pay）可望直接取代其中一大部分，現行產業鏈倘若無法跟上，會是一場噩夢。

在北京冬奧 ，信用卡公司又再接受一回震撼教育。VISA長期重金贊助奧運，根據合約到2032年賽事為止，是場館裡除了現金唯一被接受的付款機制，北京冬奧景象卻大不相同。在這回冬奧，中國大陸政府強力推行數字人民幣，不但讓所有銷售點都可以接受數位交易，還提供ATM讓外國人用外幣兌換，甚至提供穿戴式設備方便付款。VISA雖然有獨家贊助合約，但是數字人民幣並不是單純支付服務，而是中國大陸法定貨幣，就算提告也勝算不大，不如就吃點悶虧，還能保住一點未來在中國大陸發展的想像。

支付寶跟微信已經讓美國支付服務看不到車尾燈，數字人民幣更讓一切變得更遙不可及，就算VISA能夠依照川普政府簽下的中美貿易協定獲得經營牌照，像美國運通或是萬事達卡一樣開始在中國市場發展，要跟這些已經在本土茁壯的巨獸競爭也早就太遲了。

而再過不久，中國支付服務跟數字人民幣將更快速走出邊界；此後，世界才是真正的戰場。（作者為運動文學作家）