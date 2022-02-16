拜登也許在營造一場烏克蘭危機

進入2022年，烏克蘭危機一直未得到緩解，近來緊張情形更是加劇。歐洲領導人穿梭訪問莫斯科和基輔，美俄高層也進行了幾輪會談，但似乎都無成果。美方現在渲染俄近期將入侵烏克蘭，並且把可能的入侵日子定在2月16日，儘管遭到俄否認，拜登 政府還是將在烏的僑民、使館工作人員以及派駐烏的軍事顧問撤離，西方多國也跟進撤僑。俄烏大戰看似一觸即發。

俄羅斯是否真的如美所言會入侵烏克蘭，兩國戰爭打響，還待時間證實，但拜登政府或許要的是營造一場莫斯科將入侵基輔的戰爭氛圍。

半個世紀前，民主黨 總統甘迺迪在古巴導彈危機中以勇氣逼退當時咄咄逼人的蘇聯，為他以及民主黨贏得超高聲望，今天，拜登可能也想效仿甘迺迪，在一場新的外部危機中，挽救自己的低民望，以使民主黨在今年底的期中選舉 上獲勝。

拜登執政已過一年，雖然他為自己打分A+，說他的表現「可能超出所有人的預期」，但民調 不認可其說法。自去年美軍倉皇撤出阿富汗後，拜登的民調一直在低位徘徊，一度跌破40%，華盛頓稍早前甚至傳前任國務卿希拉蕊代替拜登參加兩年後的總統大選。

客觀來說，拜登上任一年的表現並不像民調顯示的那麼差勁。儘管未達成結束新冠大流行病的承諾，但美國去年的失業率降至3.9%，創50年新低，經濟增長高達6%，股市創歷史新高，都可圈可點。拜登還力推國會通過了一攬子基建法案，雖然打了些折扣，可這是歐巴馬和川普兩位前任想得而未獲得的。

然而拜登的施政在過去一年充滿挫折也是事實。他未能實現將一個被新冠病毒陰影和社會撕裂所籠罩的美國重新團結起來的任務—這是他競選總統最重要的承諾。兩黨爭鬥和政治極化依舊，種族歧視和貧富分化問題沒有好轉，特別是針對亞裔的仇恨犯罪增多；經濟雖表現亮麗，可通脹也達40年最高；他自己最看重的「重建美好法案」甚至受困于民主黨內部個別議員的反對未能出台。這一切的結果就是他的低民調。

民主國家選舉為王，拿不到選票，坐不上總統的位子，就只能淪為在野黨起監督作用。美國的下次總統大選在兩年後，但今年的期中選舉被認為是總統大選的前哨戰，民主、共和兩黨哪個勝利了，預示著兩年後成為白宮新主人的概率增大。拜登肩負著民主黨守護在國會兩院多數的重擔，在今次的期中選舉中要力保民主黨獲勝，但觀察家們普遍認為形勢對他和民主黨不利。

故拜登政府必須在期中選舉前拿出傲人業績或者做出讓選民認可其表現的舉動出來，願把票投給民主黨。然而，這個業績或舉動出自內政的可能性很低，因為在國內事務方面，拜登受到共和黨特別是一直不承認上次大選失敗的川普及其追隨者掣肘，可以作為的空間相當有限，他甚至都不能擺平民主黨少數議員的不滿，要想討好兩黨，在國會做到遊刃有餘，基本不可能。這樣，拜登就不得不把眼睛瞄向外面。

外交向來是美國總統的天地，內政不足外交來補，成了歷任美國總統賺政績的規律。而拜登去年在對外事務方面幹得不錯，重建了美盟友體系，贏得了西方世界的信任，特別在圍堵和遏制中國上，手段和措施可圈可點。他在這方面受到的掣肘要少很多。因此，從這個角度看，拜登政府有動力去製造或者渲染一場外部危機。

相對在台海方面跟中國對抗，製造兩岸軍事衝突所捲入的風險來，在俄烏衝突之間添把柴、燒把火，美國付出的代價要少。因為俄羅斯的經濟體量、經濟結構和科技實力，使它無法承受美國和西方的經濟制裁和科技封鎖，單單將莫斯科踢出美元交易系統，就有可能讓俄經濟崩潰。

拜登清楚這點，所以早早宣布俄如入侵，美國和北約不會派兵幫助烏克蘭。但若台海發生軍事衝突，美國不派兵參戰，對其帝國信譽將是沉重打擊，而若派兵很可能觸發美中大戰，死人是不可避免的，這也是美不願承受的一點。但僅僅對中國採取封鎖和禁運，未必能制服北京，並會使美國和西方付出很大代價。所以如果在台海軍事衝突中應對失誤，很可能反傷美國，幫共和黨送分。拜登自然不會做這個賠本的買賣。（作者為戰略分析智庫研究員）