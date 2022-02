元宇宙生活風格 是門好生意

根據富比士的報導,愛沙尼亞新創公司Wolf3D在2021年12月獲得一筆金額高達1300萬美元的融資。Wolf3D將運用這筆資金擴展其產品Ready Player Me元宇宙 身分製作平台(於2020年推出)的市場規模。創立於2014年的Wolf3D,公司原本的資金規模僅260萬美元。現今有超過130個apps與遊戲都在應用Ready Player Me軟體,讓使用者創造自己進入元宇宙時的人物造型。

南韓最大網路公司NAVER株式會社(即Line與Snow的母公司),集團旗下NAVER Z於2018年發表Zepeto數位人偶社群軟體app。打開app,人們可以捏臉創造自己3D形象、可以設計時尚服飾、可以打造生活空間世界等。推出至今,根據其官方網站資料,Zepeto擁有2億名使用者、150萬名創作者、以及賣出5000萬件設計品項。在元宇宙風潮帶動下,日本軟銀在2021年11月宣布將投資 Zepeto 1.5億美元。

介紹這兩個案例,「打造元宇宙專屬護照」(Your Passport to the Metaverse)的Ready Player Me及「另一個我,另一個宇宙」(Another me in another universe)的Zepeto,希望讓有意投入元宇宙事業的人,充分認識到元宇宙的一個核心市場:生活風格。

馬克.查克柏格 於去年10月28日高調宣告,網際網路正式進入到下一個篇章,同時將臉書更名為Meta,用以展示其推動元宇宙的強烈企圖心。一夕之間,「元宇宙」這詞彙成為產業創新與開發投資的熱門話題。

元宇宙所開創的巨大商機何在?受到新聞炒作的影響,許多人常把焦點擺在不動產、藝術作品、限量商品等買賣的投機話題上。不同於這些投機炒作作為,在由他親自旁白解說的宣傳短片「解析元宇宙」(Breaking down the metaverse)上,查克柏格透露出其所看到的市場利基,Meta將致力於發展人們在元宇宙的生活風格。

進入元宇宙的方式,不單單是戴上虛擬頭戴裝置,或是操控螢幕介面。人們是以化身(avatar)的方式進入元宇宙。這些化身的造型是可以選擇的,擬真人偶或卡通人物、外星人或機器人、動物或怪物,不僅任君挑選,還可以多重複選。這些在元宇宙的化身,往往展現出人們想擁有的身分認同,而人們的生活風格品味,主導著其在元宇宙所享受的生活型態。

元宇宙生活風格是一門好生意。想要打造競爭力,企業需要積極培育品味主理人(Taste maker)、想像工程師(Imagine engineer)、數位工藝家(Digital craft)、宇宙帶路人(Experience aviator)、空間運算師(Spatial computing)等我稱之為元宇宙大浪潮(TIDES)人才。

如何創造元宇宙體驗的甜蜜點與記憶點,是元宇宙商業模式的關鍵課題。缺乏這些體驗,一般人對元宇宙興致缺缺。元宇宙與一般人的距離,就像是離地球最遙遠的星球。(作者為東吳大學社會學系副教授)