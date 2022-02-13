影響蔣經國一生的在俄經歷

1988年1月13日，蔣總統經國先生與世長辭，享年78歲。34年之後，「蔣經國 總統圖書館」在他寓居19年之久的七海園區開館。這裡展示了他樸實無華的居所，也留下他的日記和重要文獻。這不僅是他一生辛苦奉獻的點點滴滴，同時也是中華民國從戰爭歲月步入承平與民主的歷史軌跡。

1925年6月，年方十五的蔣經國離開上海到達北京，在黨國元老吳稚暉主持的「海外補習學校」學習俄語，他結識了李大釗，準備到俄羅斯接受革命的洗禮。

1925年10月，他從上海搭乘貨輪赴海參崴，接着再乘火車經西伯利亞，終於在11月底到達莫斯科中山大學，展開12年波折的俄羅斯歲月。

在中山大學，蔣經國的同學包括日後成為中共 領袖的鄧小平、烏蘭夫、林祖涵、左權等人。他加入蘇共和中共的青年團，成為預備黨員，但直到十年後才獲准入黨。

蔣經國透過俄文學習了各國革命史、政治和經濟學。他受到猶太裔校長拉狄克的影響，傾心托洛斯基主義，重視工人階級的革命角色，並反對「一國社會主義」，但也因此遭到當權史達林派的打壓。1927年國民黨清黨，他在蘇聯的處境日益艱危。

接下來，他轉到列寧格勒的蘇聯軍事情報局特種學校就讀，後來又到托爾馬喬夫軍政學院進修。1932年10月，他被派往西伯利亞的一處火車站擔任搬運工，第二年又轉往阿爾泰邊疆區金礦工作，在飢寒交迫中度過了九個月。接著又到烏拉山東麓的葉卡捷琳堡，在烏拉爾重型機器製造廠工作。

這段艱辛的工人歲月，對蔣經國一生影響至深。在台灣橫貫公路的建設中，他和榮民一起吃苦耐勞、無私奉獻，贏得了民眾的擁戴。日後他推動十大建設，並深入民間，體現了平民政治家的風範，正是緣於這段貧寒孤苦的生活經驗。

1935年他與白俄羅斯 籍的方良女士（俄名瓦赫列娃）結婚，婚後生下長子孝文。兩年後帶妻兒離開蘇聯；回國前曾向史達林辭行，中國駐蘇大使蔣廷黻也來餞行。

由於對蘇聯的初期發展有著刻骨銘心的體認，這對他日後的政治方向和政策選擇有重要影響。蔣經國時常走入民間，親切傾聽底層聲音，並著手各項改革。他戮力打擊貪腐、力倡節約，重視實幹政績，對官僚主義不假辭色，也是緣自當年的俄羅斯經驗。儘管促轉人士對他批評有加，但在大多老百姓心中，他是最具平民風範的政治領袖。

2004年蔣方良以88歲高齡在台過世，陳水扁總統在褒揚令中稱許她「自幼困學勉行，襟懷開朗」，「平居操持勤奮，厲行簡約質樸，鋒芒盡藏。」中華傳統矩範「溫良恭儉讓」，斯人有之！

這段話，對於當前的許多政治權貴而言，卻是鞭辟入裡的反諷與警鐘。（作者為中國文化大學教授）