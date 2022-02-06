台海局勢不平靜 未來更危險

中國駐美大使秦剛 最近接受美國公共廣播電台(NPR)採訪時直言，台灣問題是中美之間最大的火藥桶。如果台灣當局在美方撐腰下持續推進「台獨」，很可能將中美兩大國捲入軍事衝突。

秦剛此話被NPR認為是中國對美國在台灣問題上發出的最清晰警告。美中雙方在台海較量，確實讓越來越多的人擔憂局勢會失控，導致軍事衝突。

台灣問題不僅涉及兩岸，實質是美中關係。台灣雖有獨立的衝動和計畫，但若美不允許，它只能借殼中華民國，作為一個不完全的國家事實獨立，而不能法理獨立。美國是否允許和支持台灣公開獨立，端賴這樣做是否能取得最大利益。

但評估台灣對美價值的大小是個動態過程。有一點很清楚，即目前乃至未來若干年，美國不能失去台灣。美國把中國作為頭號競爭對手，兩國處於激烈對抗下，假如美國失去台灣，表明其在第一島鏈構建的圍堵中國「新萬里長城」破功，很可能無力保護東亞其他盟邦，就要退出第一島鏈，甚至退出第二島鏈，美國一個世紀打造的霸權體系有可能被終結。

對美國來說，肯定不會接受這種現實。故確保台灣不被大陸鯨吞是美國不可退讓的底線。然而，正是在這點上，美中形成尖銳或生死對立，因為這意味著中國最終要失去台灣。會不會像目前這種台灣處於事實獨立，但中國表面宣稱擁有台主權的狀況未來無限期延續下去？應該不可能。

要麼中國強大，台灣被拿走，要麼中國孱弱台灣將獨立。如是後者，不僅中共 在大陸的統治會岌岌可危，中國也很可能被分裂。

中國是個脆弱的強權，內部有非常複雜的矛盾，包括階級矛盾、官民矛盾、民族矛盾等，即使在主體民族的漢族內部，南北之間也有著很深的鴻溝。香港就是作為漢族的民眾要求脫離中國統治。海外各種獨立運動，多數也是華族。

因此，現階段中國大陸的統一和完整，完全依賴執政黨強力統治。而執政黨能統治大陸70多年不倒，最重要的是一個壟斷國家主要資源、紀律和組織性都非常強的集團；可是如果認為它僅依靠強力統治也不準確，強力是其統治的支柱和後盾，它也依靠讓人民過上美好生活，和國家強盛起來其中包括國家完全統一的許諾。

改革開放40年來，民眾生活改善和提高，國家強大的事實確實使多數民眾相信執政黨的這套說法和許諾，認為再給中共一些時間，就像習近平 說的，會把中國帶上世界舞台的中心，且不論用什麼手段收回台灣，從而成為繼漢唐以後中華民族又一個興盛時期。

另外，鑑於中國近代被殖民歷史以及執政黨長期系統地向民眾灌輸「落後挨打」觀念，在中國形成了支持國家統一和民族復興的強大社會心理基礎和民意。

而台灣的回歸被官方塑造為國家實現完全統一和民族復興的象徵。故若中國失去台灣，民眾會把罪責歸咎於執政黨及其領導人，難保執政黨不會分裂甚至瓦解。沒有了執政黨的強力統治，中國的分裂也會是個大概率事件。這可是執政黨承擔不起的代價。

台灣雖同是美中的核心價值，但它們還是有層次上的差異。美國失去台灣，對其帝國霸權可能是致命打擊，但至少沒有亡國之虞，所謂瘦死的駱駝比馬大，它仍然會作為世界上最重要的國家存在一段時間，甚至再次成為霸權也有可能。可是中國不一樣，一旦它衰敗和分裂，不大可能重複古代漫長歷史的分久必合，合久必分的邏輯，對民族元氣的損害會是致命的。

就此來說，美國又可失去台灣，中國則不能，從而決定一旦兩國為台灣而戰，當保衛台灣的代價超過一定限度，美國是否會傾全力和中國打一場世紀大戰，非常可疑。由於中國正在軍事上奮力追趕美國，且在某些方面如超音速武器已領先，在中國近海打一場常規戰爭，誰輸誰贏不好評估。

中國大陸要統一台灣，目前情形下能依賴的最後手段是武力。各種機構和專家這幾年都在預測大陸何時對台開戰，實際上是難以預測的問題，取決於很多條件，但根據習近平去年11月和拜登的視頻會談所說的「斷然措施」，當美台深化軍事合作觸碰到中國畫定的紅線，解放軍大概率會對台出手，使未來的台海局勢會更嚴峻。

（作者為戰略分析智庫研究員）