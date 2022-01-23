台海終無戰事 兩岸將漸融冰

上月20日，美國卸任印太司令Philip S. Davidson重提共軍 將於六年內攻台。15日，與習近平久識的汪毅夫於中評社撰文重批「反共國民黨頑固派，和堅持『台獨』的民進黨反動派」。一時，台海兵凶戰危的陰雲滾滾而來！

在下淺見與此相反，台海終將無戰事，理由如下：

●中情局的挫折。去年11月11日彭博報導，美國中情局內部對中國工作表示挫折，因打不進習核心圈。共軍是否犯台只能依習之宣示歸納推理，而無原始資料。原因是：習嚴厲打貪，「天眼計畫」全面監控，於是外人無法塞錢買通眼線。2020年10月底，習宣稱「2027年實現建軍百年目標」，並不等同Davidson所稱「共軍將於六年內攻台」。

●習攻台風險。去年12月11日，「經濟學人」分析，美方軍人傾向假設習已經決定要武統台灣，但是能力尚不足。可是美方中國政治專家傾向相信他非常謹慎。華府智庫AEI學者Eric Sayers說：「攻台風險高，若不成功，國內改革泡湯，習被歷史淘汰」。何況拜習線上高峰會中，習告訴拜登他對台有「耐心」(patient)。

●買台較便宜。去年6月11日，俄國總統普亭 對NBC中國武統台灣說法噗哧一笑。據留學印度的俄方軍人私下透露給台灣留學生，普亭認為：「台灣不須打贏，只要不輸就行。反觀中國只要不打贏，就會面臨排山倒海的災難。」（自由時報2021年7月28日王文勝的投書）10月13日，普亭對CNBC說：「中國不需要打台灣。它經濟持續壯大，遲早達成統一目標。」去年11月21日，季辛吉對CNN說，中國十年內不會攻台。

中共建國後頭30年，又窮又弱，對外用兵六次。最近43年來，大國對外戰爭次數，美國七次，前蘇聯和俄羅斯五次，中國零。為何？孫子「不戰而屈人之兵」的訓示，對崛起富強的北京 而言更能遵守。

兩岸漸融冰：近來兩岸政府互動與之前相比，轉向緩和。

●ECFA延續。之前，蔡政府回應對岸施惠稱為「統戰」，回應對岸停止台灣農產品進口稱為「打壓」。去年10月18日經濟部長王美花稱ECFA或將全面中止。12月15日，北京宣布ECFA繼續實施。台灣陸委會欣然回應「對雙方有利」。1月6日，對岸海關暫停台灣石斑魚進口，陸委會平靜表示接受。

●重啟遣返罪犯。兩岸打擊犯罪在蔡政府上台後停擺。但去年底對岸送回新店咖啡商命案槍手及信義夜店殺警嫌犯。今年1月5日，台灣遣返大陸21名偷渡犯。

●小三通幾乎啟動。10月28日，蔡英文總統受CNN訪問再度呼籲習近平，「讓我們坐下談談」。次日，陸委會主委邱太三國際會議主題演講說，「將研議放寬兩岸交流」。11月24日我在福建教書的朋友告知：「廈門已著手進行啟動小三通。」但12月29日說：「小三通因疫情又停擺。」

其實，汪毅夫說：「民進黨不是一塊鐵板…堅持『台獨』主張者，從李登輝、陳水扁到今之『蔡當局』…」他批台獨提李、陳的總統全名，對蔡卻例外。區隔了蔡總統與蔡政府傾獨的官員，保留蔡習會的伏筆。

（作者曾任中華民國國防部副部長，是大學教授，轉載自聯合報）