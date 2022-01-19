大陸00後大學生 居高臨下看世界

都說國家的未來在青年，因為青年終究要成年，走向歷史舞台，成為中流砥柱，主導內政外交。從這個角度看，20年後的中國可能未必比今天的中國讓人樂觀。

來看一則報導。第五屆政治學與國際關係教學共同體年會，清華大學國關研究院院長閻學通教授為我們勾勒一幅本世紀初出生的大學生如何看待世界的畫像。根據他的觀察，00後大學生往往具有強烈的優越感和自信心，常以「居高臨下」的心態看待其他國家，以「願望思維」看待國際事務，認為中國很容易實現對外政策目標。

不僅如此，這個年齡的大學生常以中國與外國兩分法看待世界，將中國之外的其他國家視為一類，將和平、道德、公平、正義等人類的普世價值觀，視為中國獨有的傳統；認為只有中國是正義的和無辜的，其他國家特別是西方國家是「邪惡」的、西方人對中國有著天然仇恨。

此外，他們還深受網絡觀念影響，把經濟決定論、陰謀論、債權武器等網紅們的觀點當作常識。

閻教授講的中國00後大學生群體對外認知的這些特點，至少在我看來不是什麼好事。自近代落伍後，中國人就缺少自信，有優越感有自信心本值得讚揚，但自信到「居高臨下」看待其他國家的程度，就有些過頭，僅用這代青年生長在一個物質條件相對富裕的環境裡，又恰逢所謂盛世來解釋是不夠的，背後肯定有學校教育 特別是官方宣傳洗腦的因素在內。

00後大學生帶著好奇心初步認識世界的成長階段，正是中國改革開放最順風順水時，外部環境總體對中國有利，北京奧運 舉辦，經濟超日趕美，國際地位日隆，家庭荷包充實，讓國人倍覺自豪，官方開動宣傳機器，向世人灌輸中國崛起的形象，西方媒體雖然批中可也吹捧中國強大。

年輕人本就血氣方剛，在一片中國強起來的合唱中，對不知苦難為何物、缺乏歷史感的00後，由自信到自滿，以「居高臨下」的心態看待其他國家包括西方，也就很「正常」。

然而，如果說00後大學生有些膨脹的自信心，今後尚可通過事實去糾正，官方將一種錯誤的「善-惡」道德觀植入他們的頭腦和心靈，並以此去觀察和認識世界，成年後改起來很難。

所謂兩分法看世界，把中國作一類，中國以外的國家作另一類，將人類普世價值觀視為中國獨有傳統，只有中國是正義和無辜的，西方國家是「邪惡」的、西方人天然仇恨中國等，是一種典型的非好即壞的一元論思維，是「善-惡」兩分的道德觀教育和宣傳下的產物。

所以如此，可能跟近年中美關係惡化有直接關係，也就是官方把中美的爭鬥以及由此導致中國外部環境險峻，歸咎於美國和西方見不得中國好，要千方百計阻止中國崛起，官方把這套敘述通過各種宣傳媒介，包括學校教育灌輸給00後大學生，讓他們認為中國才是正義、善的一方，以美國為代表的西方國則是邪惡的。

如此認識世界和國際事務，再加上一種「居高臨下」心態，當00後大學生走出學校，成為社會中堅，掌控國家政權，他們會如何處理中國與世界特別是西方的關係，不就可想而知嗎？事實上，缺乏一種虛懷若谷、海納百川的心胸和氣度，使這幫年輕人雖處在一個開放的社會和空間，但由於官方壟斷了信息、思想及其解釋，他們的知識、思維甚至心靈都是封閉的，所以不幸也成了網上各種陰謀論的犧牲品。

今天的中國很大程度上由文革一代青年塑造，不管文革一代青年有多少缺陷，至少有個優點，就是他們成長於物質匱乏和社會動盪的艱難時期，明瞭中國和外國的差距，骨子里有那麼一種「不自信」，願意去學習別人，有改變自身處境乃至改變國家的願望，這是中國在文革後打開國門實行改革開放向西方學習，引進它們的先進技術和思想文化的社會心理基礎和普遍民意。

儘管近幾年美國對中國的打壓讓一些人思想和觀念有了改變，但還是有很多人願意把西方當作中國學習的對象，走西方的政治變革之路。而在00後大學生身上，難以讓人看到這種希望。但願閻學通的觀察是錯的，否則，這代人的中國對世界可能是更嚴重的威脅。（作者為戰略分析智庫研究員）