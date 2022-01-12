脫鉤海嘯 外企在中國市場風險大

中共 仗恃中國市場大餅對外企「以商逼政」行之有年，惡行罄竹難書。近期因新疆 人權議題、經濟急遽下行、疫情爆發以及美國施壓等因素，情勢更顯複雜。中國市場風險已如迎面而來的海嘯，外企遲早要正視與中國市場脫鉤之現實，以免慘遭中共挾持血本無歸。

去年底美國科技大廠英特爾(Intel)為遵守法律，要求供應商「確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆的勞工、採購產品或服務」，遭「觀察者網」、「環球時報」煽動網民出征聲討，最後聲明致歉，表示為遵守美國法律不得不然，但不會取消新政策。

彭博報導，大量中國網民灌爆英特爾官方微博，微博熱搜量不到半天就超過2.5億次。去年3月，瑞典服飾企業H&M聲明拒用新疆棉花，也曾遭中共共青團鼓動網友圍剿抵制，不過隨後特賣會依然人潮不斷。

此外，美國零售業巨頭沃爾瑪(Walmart)旗下山姆會員店(Sam's Club)去年底也被中國網民發現新疆商品下架，招來退卡罷買抵制熱潮，被批「吃中國飯砸中國的碗」，當時山姆僅稱「沒貨了會再上架」。但有中國網民拍下山姆門市人山人海照片，有網友開心表示「少了小粉紅，山姆沒那麼擠逛起來更舒服」。

路透12月31日報導，中國指責沃爾瑪與山姆會員店「愚蠢短視」，沃爾瑪中國分部未回應。中國是沃爾瑪第二大海外市場，僅次於墨西哥。今年1月初，山姆會員店主管在與中國證券公司開會時輕描淡寫地說「只是誤會」，只是消費者在線上暫時找不到新疆商品，「我們不需要為根本沒有做過的事多解釋什麼」。

對中共以商逼政，動員「小粉紅」群起圍剿外企，台商經驗慘痛，瑞士媒體都看不下去。瑞士德語媒體「新蘇黎世報」援引台灣遠東集團在中國遭罰巨款，並沒收閒置建設用地的案例指出，中國要求台商必須為「統一」做出貢獻，想在中國做生意，就須與民進黨政府畫清界線。

該報說，數十年來中國與台灣關係受經濟牽動，台灣比中國更發達，然而1990年代開始，台商把生產線與生意移到人力與成本便宜的中國，台商被中共視為能影響台灣政治的中間人，有助宣揚「祖國統一」戲碼。

此外，中國近期藉故突襲，限制台灣鳳梨、蓮霧、釋迦、石斑魚進口，這兩年澳洲以及最近立陶宛與歐盟也有相似遭遇，連美企大廠也難逃魔掌，中共的「以商逼政」不僅「戰狼化」，更已擴張為全球化規模。

近年中共以商逼政趨於囂張粗暴，歐美產官學研各界紛紛提醒，如今世界政經局勢巨變，中國不再是世界經濟引擎，中共挾著市場利益與政策工具對付外企氣焰，很快將熄滅。

美國投銀摩根史坦利全球策略主管、知名作家夏瑪(Ruchir Sharma)預測，2022年十大經濟趨勢表示，中國因少子化、債務激增、政府突襲監管，市場失色，已非世界經濟成長引擎，投資 人特別要警惕中國高通膨、政府債務以及資產泡沫化等危機。

夏瑪於英國「金融時報」發表文章指出，中國正進行自力更生的貿易戰略，有意與其他經濟體脫鉤，然而中國因少子化、鉅額債務和政府強力監管，經濟光環褪色，以往世界經濟成長引擎的角色已過巔峰。

此外，「新債券天王」美國雙線資本(DoubleLine Capital)創辦人暨執行長岡拉克(Jeffrey Gundlach)指出，中國市場數據不可信，美中關係緊張，兩國關係也不可信，北京正打壓國內外科技巨頭，資產與投資有被沒收的高風險，無論長線短線「不要投資中國」。

岡拉克看法和CNBC節目「Mad Money」主持人克雷默(Jim Cramer)一致。去年6月30日，中國滴滴出行在紐交所上市，7月2日隨即被中共勒令網路安全審查，數日後被責令下架，投資人如日本軟銀集團損失慘重。克雷默諷刺說，若有人想再投資中概股就是傻瓜。

近年中共持續重擊中外企業，市場人士怵目驚心，如今加上人權問題及政經風險催逼，中共「以商逼政」的伎倆與籌碼將逐漸失靈，外企應面對與中國市場脫鉤之現實，充分準備，將翻船的風險減到最低。

（節錄自聯合報「鳴人堂」，作者為趨勢論壇創辦人，前網路與投資高管）