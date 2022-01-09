左右兩翼冷戰 美國將爆內戰？

自2016年川普 當選後，美國兩極分化效應急速惡化，可能爆發第二次內戰的討論，正式進入美國產官學界主流。川普首次被彈劾審判，加上新冠疫情 大流行的經濟和政治影響，還有非裔佛洛伊德(George Floyd)被白人警察跪頸致死引發社會動盪，和極具爭議的2020年總統大選，導致2021年1月國會大廈遭突襲，和川普第二次被彈劾審判等，都是引發暴亂的重大事件。

2021年初國會大廈襲擊事件後，愈來愈多美國菁英人士斷言，美國正陷入政治左右之間的冷戰。預見未來發生內戰的人將公民高度兩極分化視為內戰的前奏。但有些人反對此立論，並稱此乃一種非暴力的文化戰爭，主因缺乏對立的常備軍，以及政治分歧雙方都以非暴力占多數云云。

一些民意調查發現，全美三分之一到一半居民預計，未來幾年會發生內戰，尤其在共和黨或保守派的農村中。從文化、道德和宗教價值觀衝突，到種族對立和槍枝氾濫、墮胎問題和宗教自由等，都是衝突的根源。而且當前衝突的表現方式多元，除局部性矛盾可能導致星火燎原之外，訊息與網路攻擊更難以防範。

回顧林肯於1860年當選總統時，當時南方奴隸制的捍衛者不承認該次選舉的合法性，引發南北戰爭，並在後來出現白人至上及殘害非裔的恐怖組織，如三K黨與白茶花騎士團等，其影響至今難消。因而一些史學家把川普擔任總統期間的加州分離運動，以及川普批准對非暴力抗議者使用催淚瓦斯而形成的鎮壓，加上有爭議的2020年美國總統大選 對比，確實發現與林肯時期的雷同之處。

同時還有新冠疫情大流行，和隨後的社會與經濟影響，以及封城政策被認為是政府過度干預，極右派組織孳生，比如驕傲男孩(Proud Boy)與「匿名者Q」(QAnon)等，致使密西根州首府多次遭襲擊，以致被認為將導致未來的內戰。

美國政治學教授托夫特(Monica Duffy Toft)認為，世界所有內戰至少有三個共同點：首先，大多數內戰都發生在先前的衝突之後，通常是先前的內戰，或對過去內戰的嚴重扭曲和政治化的記憶，而新的交戰方和爭議，都不需要與以前相同。大多數情況下，有魅力的領導者會散布他們意識形態與政治野心，甚至是簡單片面的歷史經驗，去連結過去的榮耀或屈辱。

其次，民族認同沿著關鍵軸分裂，例如種族、信條或階級。每個國家都存在斷層線和裂縫，而想重新分配財富或權力的國內外有心人士，更會利用一些較深的裂縫。例如，前蘇聯以及現在的俄羅斯通過加深美國現有的裂痕，成功地將大量資源用於削弱美國及其盟國的民主運行。

更重要的是第三個元素：從部落主義到宗派主義的轉變。在部落主義中，人們開始嚴重懷疑，國內的其他群體是否在追求更廣泛的社會利益。然而在宗派環境中，經濟、社會和政治菁英以及代表他們的人開始相信，任何不同意他們的人都是邪惡的，並正在積極地破壞社會，以至於忠誠的反對派遭到排擠。

那些屬於不同部落的人被認為是最不忠誠，此乃與某些宗教對待叛教者和非信徒的方式雷同，比如對川普的忠誠與否。易言之，這也就是兩極分化已上升到信仰層次而無法調和，而這三個因素都已在美國顯現。

政治學家和內戰專家沃爾特(Barbara F. Walter)還將出書認為，國內恐怖主義升高，例如2018年匹茲堡猶太教堂槍擊事件，和美國槍枝暴力高發率，可能是即將爆發第二次內戰的指標。更值得注意的是，華爾街金融投資者也對內戰進行一些討論。

2021年，億萬富翁對沖基金經理達利歐(Ray Dalio)預測，美國在未來五到十年內發生內戰的可能性為30%，理由是金融狀況不佳和衝突激烈，州和聯邦兩級政府崩潰的危險升高，從而造成不同方式的暴力衝突。尤其更有學者擔心，2022年期中選舉或2024年總統選舉，將在美國引發內戰，特別是如果川普或類似候選人，再度對選舉結果提出異議之際，將可能成為導火線。

綜上所述，這些都是美國各界菁英人士所提出的警告，也已開始引起歐洲國家重視，而這也可能是拜登以民主峰會來粉飾的原因之一，確實值得警惕。

（作者為台灣政治大學兼任教授，轉載自聯合報）