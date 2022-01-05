2022年的中國經濟不會好

新的一年來了，今年中國的頭等大事，自是中共 20大，習近平 要確報20大如期順利舉行，不出一點差池。但主線很可能是經濟，許多人注意到去年12月召開的中央經濟工作會議，官方通報出現「經濟建設為中心是黨的基本路線要求」，據說這句話已有幾年沒出現在中共的重要文件和會議上，包括經濟工作會議。

若習近平重新把經濟作為黨的工作中心，一點也不奇怪。因為對合法性欠缺的中共來說，經濟是百姓支持自己的根本。經濟搞不好，百姓錢袋子癟癟，可能就會發洩不滿。這種情況也適合大部分政權，只是中共更依賴經濟績效。

習當然也如此。一些人只看到習政治僵硬的一面，但他也有靈活的一面，遇到不好情況，也會及時調整轉向，只要有利於自己的權力和統治。外界把這次經濟工作會議寫入「以經濟建設為中心」，看作習、李不同調的表現，表明在黨內路線鬥爭中李克強 贏了習一回，其實是過度解讀。習雖把政治擺在首位，但不會不重視經濟，尤其在經濟形勢不好的情況下。

目下中國經濟的確出了問題。最主要的是市場特別是資本對未來沒有信心，也沒有動力。得益於前年的低基數，2021年的中國經濟大概能達到8%或以上的增幅，但這也很可能是自中國改革以來最後一個8%的增速。因為去年第三季度增速已降到4.9%，儘管從官方統計最後兩月的企業信心指數重回50的榮枯線，情況似有所改善，可普遍預計今年的增速在5%左右，甚至更低。

經濟工作會議也以「穩」作基調字，列明中國經濟受需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，「穩」字當頭充分說明當局知道中國經濟在2022的困難程度，恐怕要過幾年苦日子。

市場特別是資本對未來喪失信心，一是和外部環境的不確定性有很大關係。具體來說，是美國和西方盟友在未來幾年會不會對中國進行更嚴厲圍堵和打擊。去年美中對抗的情形表明，美國在供應鏈、市場和科技三個維度上，似乎決意要和中國脫鉤，採取諸多措施限制和打壓中國的相關企業和產業。

這種情況今年會不會加劇，眼下看存在一定的不確定性。美國市場對今年中國經濟的另一個直接影響因素，是量化寬鬆政策將收緊。鑑於美國高通脹，市場預計聯準會今年要加息三次，貨幣政策收緊直接影響中國商品對美出口。因為美國人需求緊縮，而外需在中國去年的增長中是最快的一塊。

二是同當局在去年採取的強監管舉措也有密切聯繫。以反壟斷之名對互聯網平台經濟的整治，以及對教培行業整頓，都劍指資本，弄得資本和資本家人心惶惶。民間也配合官方，大力圍剿所謂的侵吞國有資產、沒有良心的資本家，算舊賬，比如年末左派發起的對聯想的圍攻。

這些政策和行動的政治效應肯定嚇怕資本。還有習近平提出共同富裕等，在當下的轉折時代，都導致市場主體對中國經濟究竟怎麼樣了產生判斷分歧，不確定性風險上升，預期減弱。

雖然根據過往經驗，一般政府日子好過民企日子就不好過，政府日子不好過民企日子就好過，據此可判斷今年官方在政治上會對民間資本有所鬆綁，以安撫資本和民企，資本家的日子可能好過點，但鬆綁的幅度是否足以恢復市場和資本信心，從而讓經濟增長得快點，不好說。

據一些經濟專家說法，中國經濟潛在增長率還可維持在8%的水平，且可持續多年。如今中國經濟實際增長率大幅低於潛在增長率，一定是政策出了問題。就此而言，只要中國政府能改變目前的做法，在經濟政策上進行一定程度的撥亂反正，經濟有望重回較高增長的軌道。

可政策調整或糾偏也許不是難事，難的是如何提振士氣，鼓舞人心。中國經濟低增長問題不單是經濟現象，也是政治現象，除非習下決心在政治上改弦易轍，但這至少在今年不可能。所以，中國經濟未來幾年都會很難看，今年估計還不會是最難看的。因為要開20大，太難看對習的連任有些不好。（作者為戰略分析智庫研究員）