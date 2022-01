戰狼受挫 2021中共外交亂了套

中國駐美大使秦剛 接受美國主流媒體聯合採訪,但事後多日竟無美國媒體刊登,讓秦剛備受冷落「羞辱感極強」,揚言自力救濟,宣稱既然美媒不發「我們駐美記者發!」

秦剛20日接受美國多家主流媒體聯訪,以「爐邊談話」形式進行。然而央視駐美記者韓鵬25日在微博指出,談話前雙方商定「全部內容可供報導」,可是「這採訪20日就做了,現在幾乎沒見一家美媒發出報導!」

韓鵬表示完全無法理解美國同行「騷操作」,深感羞辱,氣呼呼指出「現在好不容易逮到中國大使了,問了好幾個小時,怎麼採完以後都不說話了?」並認為採訪內容句句都有新聞性,「美媒不發,還有我們駐美記者。」「我可以用英文在境外全文發,而且這幾天我還會反覆發、碎片發,在美國社交媒體上,圖文並茂、滾動著發!」

秦剛針對美中台關係表示「台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素,美方必須非常謹慎地對待與台灣之間的接觸,而台灣民進黨當局正通過尋求美國支持其獨立來挑起對抗,美國也在利用台灣來遏制中國,這就是台海緊張局勢不斷升級的根源。」

被視為習近平主席「欽點」,極具戰狼外交本色的秦剛,8月上任以來頻頻出招,反讓這次受訪「自取其辱」,央視駐美記者義憤卻凸顯糗態,皆不令人意外。

秦剛8月31日出席「美中關係全國委員會」為他舉辦的活動,發表上任首次公開演說,沒跟美國客套,單刀直入批評拜登 政府延續川普對中國的「極端政策」,嚴重破壞美中關係,兩國關係陷入低谷,美國要負全責。

秦剛企圖營造中國被欺負的形象,嚴詞批美國處處打壓中國。「美國之音」指出,秦剛在美首場演說就展現戰狼本色,卻完全不提中國備受質疑的人權、貿易、威脅區域安全以及網路安全等爭議。

美國「國家評論」(National Review)9月10日指出,當天視訊會議,秦剛回應前白宮國安會議主任、喬治城大學教授麥艾文(Evan Medeiros)提問,竟向拜登政府嗆聲「如果不能解決我們之間的分歧,就請你們閉嘴!」(If we cannot resolve our differences, please shut up!)「非常不符外交禮儀」的粗魯言論,在美持續擺明戰狼外交姿態,令人稱奇。

自拜登政府上任後,中共「戰狼外交」變本加厲。拜登上台後首場美中外交高層會談3月19日在阿拉斯加州落幕。會中,中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪不顧事先約定兩分鐘的發言,突然變身首席戰狼,指控美國「冷戰思維」,警告不要妄想中國會屈服,指著布林肯及國家安全顧問蘇利文的鼻子痛罵16分鐘,嗆美國「中國人不吃這一套」、「沒有資格居高臨下同中國說話」等「金句」,當天即網路廣傳,大內宣套招零時差。

英國「金融時報」指出,楊潔篪顯示中共已自認不再需要遵守外交基本禮節了。

中國駐法大使盧沙野2月間致函要求法國參議員李察取消訪問台灣,措辭尖酸刻薄,李察相當不滿。法國外交部發言人Agnes von der Muhll指出:「中國不能透過攻擊學術自由、言論自由、基本民主權利的方式,與歐盟27個成員國對話,這不是恰當的回應方式。」

法國智庫「戰略研究基金會」學者邦達茲(Antoine Bondaz)推文批評中國使館干預法國民主,中國駐法使館反於3月19日以法文俚語「小流氓」(Petite frappe)辱罵邦達茲,引來法國「世界報」指責「中國使館首次指名道姓攻擊法國學者」、「戰狼外交再現江湖」。

4月9日,中國駐瑞典 使館於發電郵指責瑞典獨立記者悠野(Jojje Olsson),與台獨分子發表極端反華言論、抹黑中國,要求立即停止詆毀否則將承擔後果。長期報導台灣與中國新聞的悠野指控中國駐瑞典使館今年已發給他四封「威脅性電郵」,瑞典朝野強烈反彈,兩大反對黨呼籲驅逐中國駐瑞典大使桂從友。

短短數月,歐洲議會多次呼籲抗中友台並推出法案、造訪台灣,歐盟多國也如睡獅驚醒般對中共提高警覺、加強對台關係,立陶宛成了歐盟抗中挺台尖兵與典範,美中關係持續冷凍,美國、日本、澳洲甚至歐盟在印太戰略上加強對中施壓,看來習近平想玩兩面手法要戰狼裝可愛,被看破手腳,反成了落水狗。

(節錄自聯合報「鳴人堂」,作者為趨勢論壇創辦人,前網路與投資高管)