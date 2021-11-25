名人talk／全球稅改是「三環馬戲」的戲中之王

娛樂界泰斗天才巴納姆（P.T.Barnum），想出了三個環形舞台同時演出的馬戲表演，讓觀眾目不暇接，比起之前所有演出更為精采刺激，贏得「戲中之王」美譽。眼下如火如荼進展中的全球稅改，雖然沒有大象跳舞、獅子跳火圈、小丑飛人，同樣有三環舞台，也同樣讓人眼花撩亂。

第一環場景是被稱之為富國俱樂部的OECD。

自1998年發布「有害租稅競爭」報告後，持續不斷的尋求解決全球性的租稅惡性競爭之道。其中最大的努力，當屬2015年所發布之「稅基侵蝕及利潤 移轉」（BEPS）15項行動計畫；並於2016年建立了目前共有139個成員的「OECD／G20防止稅基侵蝕及利潤移轉包容性架構」（IF）。

這15項行動計畫的第一項─「面對數位經濟時代之租稅挑戰」─用意在於了解數位化對於國際租稅的意涵，並提出新的公司所得稅架構。雖然各界對於第一項行動方案多有期待，迎來的結論卻是：沒有共識、留待2020年再提報告。期間雖曾應G20指示，於2018年提交了一份期中報告，但同樣不建議採取任何暫時性措施。或許是好戲壓軸，2020年10月的報告所提出之「兩支柱」（two pillars）架構，與第二、三環交互作用，竟發展成羽翼豐滿的BEPS 2.0全球稅改。

第二環的歐盟（EU）場景，扮演了催化劑的角色。對於巨人般的跨國企業在其境內所繳納的侏儒稅款，按捺已久的EU成員國，以確保稅負公平之名，趕在OECD提交期中報告前一個月，逕自公布對其境內數位經濟活動課稅的兩項提案。

其中提案二，確立了以開徵「數位稅」作為暫時性措施。截至2020年7月，包括印度與印尼在內，全球超過40個國家或課稅區，已開徵或正積極準備開徵數位稅。與OECD不同調的EU，造成了數位稅「遍地烽火」的情形。

第三環的場景在美國 ，是關鍵的臨門一腳。川普總統任內推動「減稅與就業法案」，將公司所得稅率一舉自35%降低至21%，吹響了新一輪租稅競爭的號角。在此同時，美國認定數位稅，係針對美國所屬數位科技公司，是而對開徵數位稅的國家，包含法國、義大利 、奧地利等國，搬出報復性關稅手段；大西洋兩岸形成對峙僵局，貿易戰一觸即發。

拜登總統上台後，為改善美國落後的基礎建設，規畫投入巨額資金；其財源之重要樞紐在於，將公司所得稅率拉高至28%。有鑑於提高公司所得稅率勢在必行，為避免國內企業出走，財政部長葉倫於是開始在OECD和G20會議中，倡議全球企業最低稅負，乃與BEPS 2.0的第二支柱方向契合。

至於第一支柱，雖然透過課稅權分派，讓各國得以將手伸進美國為主的大型跨國集團口袋，但可以換來數位稅的退場，解決重複課稅問題，對於被鎖定的美國公司，未必一定不利。因此，雖然各方勢力對於全球稅改，各有盤算，卻也水到渠成。

即將到臨的2022年，會是法律模式確立、租稅指引發布與多邊協議簽署的一年；一旦準備就緒，2023年上路的全球稅改，將會是稅制發展的「戲中之王」。（作者為台灣政治大學財政系教授／轉載自聯合報）