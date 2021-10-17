梅克爾卸任 德改變對中政策？

君臨柏林、母儀歐洲十餘年的德國 總理梅克爾 ，終於在疫情流行一年後卸下重責，宣布退休。做為二戰後執政最長的歐盟領袖，梅克爾本來能超越柯爾(Helmut Kohl)，成為執政最久的德國總理，卻選擇「裸退」，不再追求任何政治職位。

當民主陣營出現如川普、莫迪、博爾索納羅等民粹領袖，顛覆傳統西式民主形象，梅克爾呈現相對理性而堅定的領導模式。許多梅克爾支持者將她描述為歐洲救世主，更是人權、自由等價值的守護者，帶領歐盟度過一系列前所未有的危機。

然而，梅克爾終究不是神，也有不少人看穿她的策略就是以拖待變。德國青年用她的名字創新字「梅克忍」(merkeln)，表示優柔寡斷，諷刺梅克爾雖同意某項政策，但通常只做最低限度的措施，以防止事情陷入絕境，而有時她的戰略不作為，卻導致問題惡化。

對梅克爾一體兩面評價，既反映個人政治偏好，也代表現代公共事務的複雜性。以2015年敘利亞危機為例，梅克爾主張讓超過100萬難民進德國，但來自四面八方的壓力，使她無法說服其他領導人採取措施繼續救助難民。

之後，梅克爾和土耳其達成協議，由歐盟支付土耳其約60億歐元，名為安置當地難民，實為交換土耳其阻止難民進入歐盟。許多人稱讚梅克爾對難民寬宏大量，但很少人意識到她放棄制定歐盟共同移民政策，而是以權宜之計為其人道立場抹粉。

歐盟面臨重大歷史事件，如俄羅斯併吞克里米亞並揮軍頓巴斯，或歐元區債務危機、COVID-19復甦基金，「梅克忍」的決策風格往往是雷聲大雨點小應對，損失最多的都是弱勢族群。

梅克爾治國受重商主義(mercantilism)驅動，最優先考慮德國地緣經濟和商業利益，其次才是民主價值和歐盟團結。歐債危機時，歐盟緊縮政策有利德國銀行，卻犧牲希臘和葡萄牙等國工人；美歐制裁俄國後，她為了德國天然氣供應，執意和俄國合作北溪二號管道。

歐盟形容自己是維護國際規範的超國家團體，雖缺乏傳統強大軍事投射能力，但通過促進民主、法治等規範來彰顯其全球領導力。然而，近年歐洲民粹主義盛行，梅克爾為了德國利益選擇安撫民粹領袖，讓歐盟的價值蒙塵。

最明顯例子就維護匈牙利的奧爾班(Viktor Orbán)，可能因匈牙利是德國跨國企業近岸外包中心，包括大眾、奧迪、寶馬等汽車都有投資，梅克爾理解保持與奧爾班的關係有利德國車廠。

面對歐洲的制度性競爭對手中國 ，梅克爾也採同樣策略。一句口號「透過貿易改變(對手)」，也就是以更緊密貿易關係推動中國轉型為自由、開放的政治體系，既能安撫國內批評聲浪，又可讓德企在中國賺大錢，道盡梅克爾的算盤。

梅克爾想要德國企業進軍中國，無可厚非。但就像梅克爾即將卸任總理，與中國共榮的時代也已一去不復返。過去幾年，中國戰略重新定位越來越明顯，習政權目標是減少對世界依賴，也讓世界更依賴中國。如今中國對國內商業鉅子監管打壓，外企戒慎恐懼。

美中貿易戰使習政權強調雙循環戰略，扶植本國產業，外企不選擇退出中國，就是更加中國化來適應。歐洲企業在中國前景恐不樂觀，特別是高科技和先進製造業，因此歐盟商會最新報告呼籲習政權停止自力更生，回歸1970年代的改革精神。

然而言者諄諄，聽者藐藐，即使歐洲特別是德國試圖以維持現狀繼續對中關係，但若不制定新方案，要保持目前繁榮和安全將越來越困難。

超過五成德國人表示，歐盟應強烈批評中國侵犯人權等民主價值觀。梅克爾表達柏林對中國人權的憂心，像香港、新疆維吾爾區情勢，她支持歐盟對少數中國官員實施旅行禁令和資產凍結。然而，她同樣了解拿捏分寸，若德國對中國批評太嚴厲或有太多實質作為，勢將面臨習政權反制，在中國的德國車廠第一個遭殃。祭出小棒制裁後，梅克爾懂得奉上更大的胡蘿蔔，試圖安撫習政權。

因此去年底梅克爾擔任歐盟理事會輪值主席，與法國總統馬克宏和其他歐盟政要共同推動歐中全面投資協定(CAI)，遭部分人士批評，認為是給習政權重要禮物。之後，歐洲議會今年5月凍結CAI，等待核准遙遙無期。

美國正轉向亞洲，從阿富汗撤軍到AUKUS，華府重新部署遏制中國。除了英國，歐洲國家只想置身事外，特別是執牛耳的德國，還未找到兩極對立的地緣政治角色。

無論下任總理是舒爾茨(Olaf Scholz)或拉舍特(Armin Laschet)，競選過程都只強調國內事務，尤其財經領域。他們迴避歐洲戰略自主的關鍵問題，也就是統一歐洲防務，以及法國持續推動的歐洲強權(Europe puissance)觀。

他們兩人未來組成的政府必定是更分權的型態，而他們領袖魅力遠不如梅克爾，更無法為歐盟提供強有力領導。這就注定下屆德國總理只能是梅克爾2.0版，不管左右派，遵行梅克爾路線似乎是較安全作法。

問題是如果柏林仍認為可一直依賴北約，與美國維持若即若離的關係，又想從俄國獲得能源，並發展對中國的出口工業，恐怕會緣木求魚。德國新政府未組成前，梅克爾仍看守，她的時代很快將結束。「梅克忍式」的重商主義與德國優先的混合邏輯若不修正，德法軸心就無法領導歐盟應對地緣政治競爭，歐洲的未來將蒙上陰影。（本文節錄自聯合報「鳴人堂」）