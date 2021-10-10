政府停擺和國債危機的源頭

筆者在9月26日刊出的拙文「美國政府停擺危機誰的錯？」預料，共和黨 最後關頭不得不讓步，果然不出所料，美國經濟暫時避免一場嚴重危機。

拜登總統9月30日簽署國會通過的臨時撥款法案，聯邦政府得以繼續運作，而國會和白宮需在九周內就2022財政年度預算達成協議。參院投票結果是65：35，所有50位民主黨 和15位共和黨參議員投贊成票。眾院投票結果是254：175，所有民主黨議員和34位共和黨議員贊成，175位共和黨議員反對。

10月7日前，共和黨在參院多次使用「費力把事拖」(Filibuster，冗長發言程序)阻止民主黨通過提高國債 上限法案。共和黨7日晚讓步，參院投票中，11位共和黨人與所有50位民主黨人，以超過60票門檻結束對提高國債上限法案的冗長發言。最後參院以50票贊成(都是民主黨)、48票反對(都是共和黨)，將國債上限提高4800億元，讓政府繼續借貸到12月3日。民主黨控制的眾院將在10月12日審議，預料將順利通過，眾院沒有filibuster規則，共和黨無法以少數來封殺多數議案。

美國政府在1917年「第二自由債券法」中設國債上限。從那時起，國債上限已被提高或暫停100多次。首先，國會每年通過預算立法制定花多少錢，再通過稅法規定收多少稅，聯邦財政收支早已決定，如導致財政赤字就靠發行國債填補。說白了，美國政府是已經花了錢，借了債，當然就須支付利息和還本金。

國債上限暫停期限結束後，國會如不能通過新上限，聯邦政府就不能支付所有賬單，穆迪分析(Moody's Analytics)警告，必然導致金融危機，利率大幅度上升，引發經濟蕭條，近600萬個工作流失，失業率將攀升至近9%，股票將削減三分之一，使15兆元家庭財富化為烏有，千百萬股民和退休賬戶持有者將損失慘重。

國債上限最近一次提高是2019年8月國會兩黨立法，川普簽署，暫停上限兩年。當時上限是22兆元，加上這兩年新增國債約6.5兆元，截至8月1日已達28.5兆元。該法案在參院獲兩黨支持以67票贊成、28票反對通過；在眾院以284票(民主黨219、共和黨65)對149票(民主黨16、共和黨133)通過。

共和黨反對提高國債上限，理由是要削減財政開支、控制國債，但這是共和黨一貫政治遊戲。共和黨每逢在野就對民主黨總統大聲疾呼縮減開支和國債，一旦執政就180度翻轉，從小布希到川普，都大幅給超富階層和大公司減稅，完全不顧財政赤字和國債暴漲。川普2017年底減稅法就導致國債上升2.3兆元。執政四年國債上限兩次提高，共和黨完全不提財政赤字和國債，而民主黨則從沒有拿國家信用來要挾。

事實上，憲法第14修正案第4節明確闡明：由法律授權的美國公共債務的有效性不應受質疑。因此共和黨拿國債上限來玩政治遊戲，不僅損害國債信用，威脅國計民生，且違背憲法原則。筆者曾在西歐、南美、亞太地區多國外派工作12年，注意到所謂國債上限，在其他發達民主國家根本不存在。

說到底，民主憲政制度下，任何政黨都爭取在大選中贏得多數而執政，然後在國會靠多數票推動施政，實現政治訴求，而不是作為在野黨通過玩弄政治迫使政府停擺，拿國債信用當兒戲，導致對國民經濟自我傷害。用個簡單比喻就是一群孩子玩遊戲，輸的少數幾個人耍賴將桌子掀翻，讓遊戲無法繼續。

現在聯邦預算和國債上限都被延續兩個月，到12月我們將面臨同樣危機。美國1995年以來反覆多次出現政府停擺，國債危機，說明政治制度出現弊端，被虛偽自私的政黨和政客鑽了空子。

為根除這個猶如定時炸彈的弊端，拜登總統應根據憲法第14修正案的公債不容質疑條款，宣布國債不存在上限，這樣無良政客虛偽政黨就再也不能損害國家信用。（作者為紐約大學商管碩士、北美獨立學者）