9月23日阿里巴巴集團「螞蟻金服」發布通知，旗下信貸產品「花唄」將全面接入中國 央行徵信系統，用戶應授權與該系統共享資訊，拒絕的用戶將無法使用花唄服務。

「華爾街日報」指出，此消息顯示螞蟻金服同意中國監管部門要求，將配合按月上報央行訊息，包括帳戶設置日期、信用額度、還款狀態等。然而花唄表示，不會提供客戶購買何種商品，以及何時購買等具體交易訊息。實際執行程度以及後續發展仍待觀察。

據報導，螞蟻金服主要業務網路銀行為客戶提供數位支付、投資、保險等金融服務，全球用戶超過10億，中國約5億人使用其網路信貸。

花唄是螞蟻金服一款可於支付寶使用的網路信貸，會參考用戶消費水準及螞蟻金服旗下的芝麻信用分數，提供1000元至5萬元人民幣信用貸款。它曾因通過貸款戶關係人催收還款引發大量爭議與糾紛，被質疑涉嫌侵犯用戶隱私。

近來中共 對數據監管持續趨嚴，被認為與中國科技巨頭大數據爭奪戰有關。中共監管機關下令國企加速將數據從阿里巴巴與騰訊等雲端 服務，轉移到官方主管的雲端設備，向來由科技巨頭主導的中國雲端服務市場深受威脅，動盪不安。

此前中外輿論喧騰已久的中國「數據安全法」9月1日生效。該法要求中國所有企業將其數據依規分類、管理、存儲與傳輸。分類重點例如「國家核心數據」、「重要數據」，倘若處理不當將可處最高1000萬元人民幣罰款，甚至面臨刑事指控。

然而受中外企業與法界詬病的是，中共並未為這些數據分類提供定義，例如規定將「重要數據」轉移海外企業，每次轉移都須進行安全評估，而何謂「重要數據」未明訂標準。類似情況讓企業擔心踩到地雷，甚感不安。

7月26日，中國工信部宣布將對網路行業啟動六個月「專項治理行動」，重點整治威脅數據安全和侵犯用戶權益等問題，高調行動被視為擴大規模整肅科技企業個資。近年中共當局對大型數位科技企業以涉嫌壟斷及數據問題開出巨額罰單，雷厲風行，震驚中外。

例如：2019年11月工信部曾針對「侵害用戶權益」的應用程式(APP)展開「專項整治行動」，迄今年6月11日，累計檢查117款應用，7月25日公布第15批需要整改的應用清單，涉及「擾亂市場秩序、侵害用戶權益、威脅數據安全、違反資源管理規定」問題。

7月初美國CNBC曾報導，從螞蟻集團345億美元赴美上市案被喊停，到28億美元反壟斷罰款，數月來中共持續打壓數位科技業，名義上整治焦點為反壟斷及金融監管，而今將目標轉向掌控數據。

不僅中國數位科技巨頭數據受到監管威脅，在中國營運的外國企業也難逃。華爾街日報6月報導，中共呼籲中國科技巨頭分享數據，且要掌控在中國經營的美國企業數據，主因中共總書記習近平要約束影響力日益擴張的科技業，轉而讓其配合中共利用。

華爾街日報指出，中共已要求騰訊、阿里巴巴和抖音(TikTok)母公司字節跳動等大型科技公司開放數據，為此量身打造法規，以避免此前部分企業拒絕配合交出數據。

市場認為，中共急於管控數據，主因在科技巨頭收集與掌控的數據激增；其次中共高層擔心眾科技巨頭利用海量深入民間的數據強化影響力，甚至衝擊政權；其三，中共認定這些數據為「國家資產」，政府有權堂而皇之取得與利用。這正是中國與民主自由法治國家數據主權的最大歧異與衝突。

中國法律規定，如涉及國家安全，任何個人與企業都必須與政府合作，配合交出數據與資訊，包括在世界收集大量外國數據資訊的中資企業，包括抖音及微信。

如今中共已毫不掩飾掌控數據資源的野心，且布局層層複雜而模糊的法規，逐步付諸行動，影響所及不僅中國境內中外企業，甚至將八爪長臂伸向全球各國企業組織甚至政府，倘若世人對此掉以輕心，視而不見，勢將付出沉痛代價。（作者為趨勢論壇創辦人，本文節錄自聯合報「鳴人堂」)