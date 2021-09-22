重返毛路線 習式文革是條死路

7月以來習近平 連串打壓科技巨頭和藝人的大動作，加上上周眾多官媒轉發左派媒體人李光滿充滿文革式語言的「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行」文章，讓關心大陸發展的人不禁懷疑，習近平是否要追隨毛澤東腳步，要進行殘酷野蠻的清算整肅，來預防對自己獨攬大權的挑戰？

回顧當年毛澤東發動文革背景和過程，習近平也面臨類似客觀條件，踏上相似道路，當然今天中共 面對的客觀環境和毛時代已有很大不同。習不可能發動類似當年大規模紅衛兵全國串連，和直接賦予小粉紅任意在街頭動武、霸凌「階級敵人」的權力。但被習盯上的相對稀少打擊對象下場，恐怕和文革時眾多受害者一樣，被剝奪各種合理公民權利，徹底消失在公眾視野。

毛澤東放任紅衛兵為所欲為造成全國經濟瀕臨崩潰，國家處於內戰邊緣，雖不會重現在此波習對特定對象的整肅中，但發動輿論的惡意整肅，還是有機會引發三種政經風險：一，被習賦予權力尋找整肅對象的執行者濫權，造成太多無辜的人成為打擊對象。二，被挑中的打擊對象決定起身反擊，換來國家機器更強力壓制，使對立、混亂情勢升高。三，習弄巧成拙，鐵腕出手反而加速信心崩潰，提前引爆經濟、金融危機。

從文革爆發前毛澤東對反對左傾冒進經濟路線政敵的壓制、反撲過程，毛為了掩蓋自己的滔天大罪，不斷將政治鬥爭的戰線拉長，試圖在輿論上先發制人，並放權給原本禁止其參與政治活動的妻子江青，讓她帶領四人幫的另外三人以文藝界為掩護，幫毛一個個打倒可能反對他的政敵，也將中共帶入充滿混亂、違反人性罪惡的十年。

習近平今天瞄準一批失德藝人，還借用崇拜毛澤東的籍籍無名左派文人李光滿之口，將近來各種整肅說成是一場深刻的變革，「要向人民回歸，向著社會主義回歸」。其實本質上和毛當年犯下的各種惡行沒有不同：習是因為上任後無能推進任何實質性經濟改革，又堅持和美國對抗打開「美中脫鉤」的潘朵拉盒子，再因為疫情讓經濟體質雪上加霜，經過短暫反彈後已失去成長動能，最後剩下的都是江派人馬和朱鎔基、王岐山的科技金融巨頭能撐住經濟。

對從小便目睹自己父親習仲勳被偉大革命領袖毛澤東以詭計陷害，自己也被牽連下放到梁家河當知青務農的習近平來說，這種關頭反而是證明自己也能像開國元勳一樣，用邪惡但類似的高明政治手腕脫困，繼續穩坐大位的時機。

只是習近平面對的國內外客觀情勢和毛時代有很大不同，如何發揮毛那種表面上冠冕堂皇，實際上讓人心生恐懼而屈服的鬥爭手法，但又能避免毛當年引發天下大亂，對習近平能力是一大考驗。因為習當下面臨一個毛時代沒有的兩難：過去毛執政的合法性基礎在於他身為革命領袖地位，他可以隨時為了自己的政治需要修改革命目標和內涵、界定誰是革命的敵人，但習的行動自由度沒有毛這樣大。

習雖然意識形態上極力模仿毛，想建立自己的獨特地位，但他不是革命領袖，現在中共執政合法性是建立在改革開放帶來的經濟發展成果上，他模仿毛以意識形態為武器抹黑、攻擊其他因經濟發展而茁壯的有權有勢之人，如果引發激烈反彈導致經濟、金融危機，那麼他的合法性就和他的對手一起倒下；但如果他不採取強力手段，他的無能導致的不滿也持續發酵，放任趨勢發展下去也不是對權力敏感的他所能接受。

這就是為什麼去年9月先有地產大亨任志強因暗諷習是「寧可剝光了衣服也要當皇帝的小丑」，而被以貪汙罪名重判18年，之後10月馬雲又因直言不諱批評中共長期落後的金融體系，而導致他旗下的螞蟻金服上市案被閃電喊停。

今年滴滴出行不顧政府延緩赴美上市的勸告，堅持搶在百年黨慶前上市，更讓他心中警鈴大作，決心要用鐵腕將所有他有疑慮的大型網路公司全部整肅，免得將來有人趁情勢更糟時更加肆意妄為，視黨如無物。

當然一心想當毛傳人的習非常明白，這樣胡搞一定要控制住輿論陣地，才不會留下破口被對手利用反擊。因此他以整頓「飯圈」(粉絲團)亂象為名，要趁機加大對網路控制，提前封堵肯定日漸增長的不滿人群能運用的發聲空間。

如此全面封堵短期內也許有用，但接下來就要面對前面提的三種風險。首先，如果有人運用這次整肅機會獲得當年類似四人幫的大權，那麼權力新貴會不會以習主席之名大肆收刮，趁機壯大自己，就像是習第一任時的中紀委書記王岐山一樣，讓人擔心。王岐山當年將海航當私人工具，瘋狂借貸，大搞海外收購，後來弄到海航資不抵債，去年瀕臨破產邊緣，這樣的搜刮如再來一次，今天的中共經濟體質恐怕已很難承受。

其次，如果因習或其爪牙無能，錯打了自認為忠黨愛國的資本家，可能激起出乎其意料的反彈，說不定引發各界期望已久的「黑天鵝效應」，產生政經危機。最後即使前面兩種情況都沒有失控，嚴厲控制手法成功了，副作用是沒有人敢好好為自己的事業奮鬥、創新，免得成為黨的目標，所以經濟必定會走上加速衰落一途。

但中共內部債台高築的企業如恒大、華融等問題已大到無法再忽視，在大環境快速惡化下，其債主為了自保便不願意再通融這些巨獸拖延債務，因此恒大償債危機已成中英文媒體每天報導的重點，而習可能是為了防止危機一爆不可收拾，手法反而會催化危機提早爆發。

總之，習因為成長背景的限制，造成他知識貧乏和對權力痴迷，讓他執政近十年步步皆錯，卻越錯越加碼濫權，到現在把自己逼近沒有退路的死胡同。但繼續往前衝也是死路一條，這就是為何中共內外如今都人心惶惶，只能瞪大眼睛盯著習的下一步，免得他的瘋狂波及自己。台灣 更要加倍提防，在無計可施要拿台灣當出氣筒前，要做好準備強力反擊，讓他徹底絕望。（原文出自「思想坦克Voicettank」，本文節錄其重點）