美中貿易戰 進入新回合

拜登總統上任後對中國動作頻頻，仍延續川普思維，強調經濟安全就是國家安全，中國是美國 最主要的競爭敵手，所以幾乎仍維持川普時期對中國的制裁措施，重點包括，繼續對占中國對美總出口70%，約3,700億美元產品課徵懲罰性關稅 ，嚴格審查中國留學生 簽證，繼續追查中國商業間諜等；另外也駁回中國三大電信產業的上訴，維持川普政府要求在美下市決定，頗有「川規拜隨」的態勢。美中經貿關係變得更為嚴峻。

拜登更持續添油加火，包括擴大對中國的出口管制；除了技術考量的經濟因素外，也以違反勞動人權為理由，制裁在新疆的中國企業，迄今先後三次，共新增311家中國企業納入「實體清單」。同時也擴大禁止美國人投資中國企業的範圍，降低中國企業在美國上市集資的管道。美國政府更將提供補貼，鼓勵美國中小型電信業者加速汰換中國電信設備。拜登政府對中國的大動作，完全不遜於川普。

在川普時代曾引用301條款，針對中國違反智慧財產權，對中國展開關稅報復引發美中貿易戰；而後中國在美國壓力下，簽署美中第一階段貿易協定。配合美國要求中國展開修法，2019年的「外商投資法」，確保對外商平等待遇原則及智財權保障；中國也絕口不再提美國最為反感的「中國製造2025」計畫。

不過中國在另一方面則準備與美國長期對抗。在「十四五規劃」中強調掌握核心技術，建立自主可控的供應鏈。雖然「中國製造2025」的名詞隱而不用，但對高技術含量產業的支持力道不減。「十四五規劃」目前並沒有執行細節，但是此種模糊反而使美國感到不安；因為根據以往推動方式，通常會在總體計劃架構下，透過中央和地方挹注資源，並嵌入各式補貼而開枝散葉，政府的手仍然無所不在，外人另是難窺其全貌。

基於此，拜登政府準備另闢戰場，針對中國大陸政府補貼的不公平貿易行為，啟動新的301條款調查。雖然拜登政府宣稱301調查是調整目前美國對中國懲罰性關稅結構。未來對接受中國政府補貼的中國產品再加徵關稅，而未接受補貼的產品則可調降懲罰性關稅。

不過美方未來可能會片面直接加徵關稅，而關稅減碼則必須透過談判，要求中國也必須削減對美國的報復性關稅。

特別是美國本身對關鍵產業補貼也不少，「2021年美國創新暨競爭法案」即列出不少項目。未來若是以補貼名義制裁中國，可能也會引發中國報復，會不斷墊高目前雙方的懲罰性關稅，美中經貿對抗將永無止盡。

拜登政府也不忘算舊帳，在美中第一階段貿易協議，中國承諾在2020及2021年共增加2,000億美元商品及勞務採購，但2020年達成率只有約60%，今年也不太可能達標，美國要求中國履行承諾聲浪日增，這也會成為美中角力的另一戰場。

拜登上任後雙方經貿高層雖有互動，但是仍停留互相指責的階段。美中領導人拜登和習近平雖然在近日電話連線，但是除了同意協力處理氣候變遷議題外，在經貿核心問題上仍然沒有共識，而且也有中國方面拒絕美國提議雙方領導人實體見面的傳聞，因而無助於改善雙邊關係。

美中除了經貿衝突升溫外，阿富汗問題也使得雙方更是漸行漸遠。新成立阿富汗政府雖然尚未得到中國承認，但是未來阿富汗還是希望以中國為主要倚托對象，而與美國則是站在敵對立場，阿富汗有可能成為美中爭霸另一焦點。而美中的霸權之爭，也會加深美中經貿對抗，不但會衝擊美國印太戰略布局，也會影響到在地緣政治下美國主導的全球供應鏈重組。台灣單邊靠向美方的策略，尤應降低傷害。