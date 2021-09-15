立陶宛對台關係的蝴蝶效應

台灣 與立陶宛 互設代表處的發展，引發美歐聯手而暗濤洶湧，若順利達陣，恐將導致巨大國際震盪，而台灣必將首當其衝。

一般台灣在非邦交國設立機構均以「台北」為名，例如「駐美國台北經濟文化代表處」，此次打破前例，將是台灣唯一在北京邦交國以「台灣」為名設立外交機構。目前美方也主張將台北經文代表處更名為「台灣代表處」，國安會秘書長顧立雄與外長吳釗燮曾赴美協商，展現美歐聯手制中的策略。

立陶宛距台灣遙遠，人口只有280萬，並不起眼，但此案釀成中國與歐盟 、美國之間重大外交危機，就是所謂小事情引起大反應的蝴蝶效應。

蘇聯解體前，立陶宛1990年3月宣布獨立，打響當年蘇聯崩解的第一槍，如今與北京關係惡化，立陶宛又在今年5月第一個宣布退出17+1合作機制。此外，立陶宛為擴大在亞洲經濟外交，由自由黨(Freedom Party)主席暨經濟部長Aušrinė Armonaitė主導，成立立陶宛─台灣論壇，該黨曾明確表示支持台灣獨立。

7月，歐洲議會通過「對中新戰略」報告，歐盟著重「理念」與「志同道合」(like-minded)等價值導向，而非只專注貿易的重要性，可見歐方轉變。報告明確表示，在中國取消對歐洲議會議員和歐盟機構制裁前，將繼續凍結「歐中全面投資協定」批准程序，中歐關係形成一定的僵局。

據歐洲經貿辦事處2020年報告，2019年台灣是歐盟第15大與亞洲第五大貿易夥伴，貿易額達505億歐元，歐盟持續是台灣最大外國投資者，直接投資達450億美元，占所有外資25%。

但歐盟與中國貿易總額達5860億歐元，進出口都增長，中歐之間還有相當合作空間，尤以氣候變化與公衛危機等議題為重。然而因新疆與香港等問題，歐盟卻今年開始對中國展開連串制裁。

相對地，台灣的多元民主與自由價值，防疫成績不差，晶片來源與高額外匯存底，在世界供應鏈的重要地位，都令歐洲國家刮目相看。台灣以小博大，支持台灣就是抗議大陸，當可占據道德高地，對政治人物選舉都有助益，加上美國系列支持台灣的法案與政策，更鼓舞歐盟會員國群起效法。

北京交涉未果後，8月中旬召回駐立陶宛大使，兩國關係降為代辦級。但美國國務院立即譴責北京報復行動，歐盟對外行動署也認為，台灣在立陶宛設代表處並未違反歐盟「一個中國」政策，刻意忽視「台灣」與「台北」的區別及敏感性。

中國與立陶宛貿易額不高，中方除斷絕鐵路運輸管道，還曾以斷交要脅，若此，正好把機會讓給台灣，並可能引發連鎖效應。因而北京聯合俄羅斯與白俄羅斯，在立陶宛境內發動訊息戰，破壞其社會政治局勢穩定。

9月初，歐洲議會外交委員會以壓倒性多數通過「台歐盟政治關係暨合作」報告，首度出現針對台灣與歐盟關係的正式文件，更是近年歐盟具體友台表現，以拉台制中。

該報告主張將駐台「歐洲經貿辦事處」更名為「歐盟駐台灣辦事處」，明確表達支持立陶宛立場。報告還主張將台灣納入歐盟「印太合作戰略」，鼓勵歐台最高層級官方交流，盡快與台灣展開雙邊投資協定談判，與月前歐洲議會暫停與大陸協商投資協議形成鮮明對比。報告將於10月送歐洲議會全會表決，通過可能性甚高，但還須經歐盟理事會一致表決通過才能付諸實施，而匈牙利是否再度杯葛成關鍵。

立陶宛案已演變成中俄與歐美之間的群體博弈，中方有輸不得的壓力，否則將導致一中原則崩解，歐盟也同樣難以轉圜，否則將是其民主價值潰敗，而北京強烈反彈對象必是台灣，更值得關注。（作者為台灣政治大學國際關係中心兼任教授，轉載自聯合報）