台灣駐美機構更名 考驗習近平、拜登

台北駐美代表處被曝更名，美國亞太事務協調官坎伯同意將「台北」換成「台灣」，現正等拜登 簽發行政令。此事發生在拜習二次通話第二天，有人認為拜登在對習玩二手策略，嘴上說要管控美中競爭，實際拿台灣刺激中國 ；有人認為，這是拜登政府的部門想法，拜登並不知情；還有看法認為，拜登手下的部分鷹派不願拜登改善美中關係，在拜習通話後故意向媒體透露信息，以測試中方反應，也綁架拜登。

不管更名出於何種動機，台美討論更名屬實，且得到坎伯贊同也大概率是真的。若更名成功，將是台美斷交後除了「台灣關係法 」以外，美國最實質的友台舉動，不僅具象徵意義，對兩岸和美中關產生的衝擊會比1996年李登輝訪美嚴重得多，大陸官媒稱為形同美國基本放棄一中政策。

大陸一向把台灣的駐外機構冠以「台灣」名稱，視為台灣在國際上推行實質台獨，對與中國有建交的國家或國際組織在台灣機構寫上「台灣」，也許不十分在乎，但台灣在中國的邦交國機構若署「台灣」之名，大陸認為違反一中承諾，而錙銖必較，嚴防死守，這就是中國從立陶宛召回大使的原因。

此次更名的事報出來後，中國外交部和國台辦已對美台發出警告，「環球時報」更對台美發出恫嚇。台灣民眾也許對環時的恫嚇嗤之以鼻，認為就是嚇唬嚇唬而已，中國並不能拿美台怎麼辦。然而問題可能正出在這裡。

嚴格來講，美國若允許台北辦事處更名，可能產生骨牌效應，法理上已觸及中國的反分裂法第八條。該條規定三種情形中國將採取非和平手段及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整，其中之一是發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變。大陸擔心的是其他西方國家會效仿美國。

前有立陶宛，後有美國，中間還有一個歐盟也在這方面做文章，但立陶宛分量太輕，美國則不一樣，如果華盛頓開了先河而中國反制又不激烈，給外界傳遞的信息就是變相承認台灣和鼓動台灣獨立，不會有嚴重後果，在西方現在的反中氣氛下，可想而知會產生怎樣的連鎖反應，可能有西方國家接著跟台灣建交。

對習近平來說，和美國交涉過程必然要向對方曉以利害，釋出會讓美台為此事付出沉重代價的信號，以阻止拜登同意更名。否則事情若成，習至今對國際社會的所有強硬舉措和威懾，都證明不過是虛張聲勢，中國不過是紙老虎而已。

假如給國際社會這種印象，誰還在乎中國的聲音？更嚴重的是，民族主義已高漲的中國，習沒法向國內交代，你不是對美國畫了三條不能觸碰的底線嗎？可人家碰了你也就是抗議兩句罷了。從而，習上台以來著力營造的維護中國利益形象，一夕之間全破功，連帶損及他鼓吹的民族復興的中國夢也破產。習的政治反對派也可能借此機會向他發難，製造輿論轟他下台。這種多米諾骨系列後果是習承受不起的。

但他的難處在於，假如真對美台祭出雷霆手段，意味著兩岸和中美關係進一步滑向不歸路，而習現階段不打算這樣做，他想讓兩岸和中美關係維持現有水平，有可能的話改善一點。因為一旦滑向深淵，中國國際環境只會更惡劣，對習新近一系列布局和明年中共召開20大需要穩定的外部環境不利。

拜登也將面臨習近平式的難處。這邊廂剛給習通話要「負責任地管控美中競爭」，不使競爭發展衝突，那邊廂又打台灣牌，導致兩國外交甚至軍事衝突，如此出爾反爾，不僅中國從此不再信拜登和美國，美國盟友也會對拜登和美國政府多一分戒心，因為他們也害怕被華盛頓玩陰陽二手。

中國是美國的競爭對手，拜登不會不清楚更名事件非同小可，很難想像這會出自他的本意。故拜登大概率不會簽署這個行政令，幫習解圍，以換得習在其他事情比如氣候問題上回報。（作者為戰略分析智庫研究員）