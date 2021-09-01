習近平是否已對資本家開戰

自習近平 提出共同富裕後，企業家群體據說人心惶惶，一些人在海外都不敢回國，怕有牢獄之災。社會也在討論當局會不會向企業家開刀，「殺富濟貧」，從網上輿論看，顯然民間有這個需求。現在有騰迅的馬化騰、泰康人壽的毛澤東外孫女婿陳東升等多個知名企業家，向當局捐出一大筆錢支持共富。

雖然當局透過學者和官員放話，不會搞殺富濟貧，強制讓企業和富人捐款，但受制於財政壓力，習近平要想共富在短時間內收到一定效果，就不得不打資本家的主意，至少是讓那些大的民企和財富榜上的富豪出點血。一來對這些超級富豪來說，出這點血不會讓他們整個人身子垮；二來也是這樣能討得下層民眾歡心，提高支持度，順便也鞏固中共 政權。

中國 社會的貧富分化已到一個極點：有統計顯示，最富裕的1%的人，其財富所占社會的比例達30%，遠高於美國；而且中國超級富豪總人數，也已超美國。不解決這個兩極分化問題，對中共就總是埋著一顆地雷。因為富人如果對政權不滿，充其量是跑路，或出點錢雇個殺手，搞搞陰謀，但窮人如果對政權不滿，會拿起武器造反。

先富是鄧小平的發明，可鄧也不是不管窮人。他的名言是先富帶動後富，最後實現共富，並把這個作為社會主義的本質。習近平是個想實現共產黨初心的人，不管他在改開問題和方向上和鄧有多少區別，但在這點上兩人是相同的。

在經過40年的經濟高速增長，尤其在解決了脫貧後，習可能認為他現在有條件在全民推行共富了。此時提出共富目標，是因為在中美對抗和西方圍堵的背景下，習要緊緊抓住勞苦大眾，只要勞苦大眾對他和中共不離不棄，習就不怕美國遏制。幾個富人和企業家跑路算不了什麼。但要抓住勞苦大眾，必須給他們一點甜頭。共同富裕就是這個甜頭，它也符合社會主義的教義和黨的理想。

那麼習就不擔心餅畫大了後如何圓嗎？畢竟中國有14億人，按照李克強2019年兩會上的說法，還有6億人平均月收入不超過1000元人民幣，若搞共富，起碼要把他們的月收入提高到2000元人民幣吧。放在全球，這當然依然是個低水準，但要達到該標準，也很了不起。

而從目前情況看，經濟在未來若干年大概率會比較艱難。多數地方政府財政眼下已是寅吃卯糧，要實現共富，最需要、最缺的也就是錢，可錢從哪兒來？

或許習尚未考慮這麼遠，眼下他可以向企業和富人要錢。中國長期缺財產稅、遺產稅、資本利得稅等調節收入分配的稅種，靠富人的道德和慈善也是沒譜的，因此，富人出點血也算是他們為共富而補繳財產稅吧。

問題是富人甘心讓當局「擺布」嗎？可是，不甘心又怎麼辦？同政府鬥？他們有這個膽？即使有此膽，也得要有工具和手段。有人說，如今資本的力量聯合起來，中共也要禮讓三分。難道中共不擔心資本全跑光？而且，資本在社會以及中共內部還有代理人，他們也會反抗。確實，中共高層很多家族都是隱形富豪，包括習近平本人。

當局如果宰殺大資本，無疑也會觸動這些黨內權貴的利益。不過，資本再有勢力，和當局硬鬥，恐怕也不堪一擊，後者擁有的手段和工具是資本沒法比的，更別提個別富豪了。但是，習近平即使只對大資本，也不真會趕盡殺絕，他懂得放水養魚的道理，若把資本都搾乾了，中共也就玩完。

他只要超級富豪們約束一下自己的奢侈生活，把超額利潤的一部分貢獻出來，交給黨就行了；他要的是資本的臣服，聽黨的話。如果某個富豪以為自己財大氣粗，朝中有人，偏要同習叫板叫板，那就會死得難看。習是只要財，而且也不是全部，不要他的命。以此來看，習對馬雲和滴滴的整治，部分原因也是著眼反壟斷，認為它們已經大到阻礙中小企業活路，而非僅僅是他們冒犯了他。

儘管中共的宗旨是要消滅資本和資本家，但資本幾十年來在中國從未遇到黨的領袖如此大的敵意。不過，如果因此說習是在向全體資本家開戰，有些誇張，他只是對那些不聽話的資本家，要他們明白，在中國，只有習近平這個領袖。（作者為戰略分析智庫研究員）