專欄／沒有「美國秩序」便車可以搭了

美國 早在川普任內就定案撤軍阿富汗 。拜登政府也於今年4月重申美國的撤軍決心。戰略及政策上，這是一以貫之的，從未反覆。至於自8月中至今這兩周世人看到的美國狼狽狀，背景因素大約有二。

其一，白宮、軍界、情報界之間的執行協調性，尚未從2020大選的政治創傷中恢復；其二，拜登總統自己公開承認的：沒想到（美國扶植的）阿富汗政府軍，如此的不堪一擊，「對於一群不想保護自己國家的人，美軍在那裡多留一年還是五年，都是沒有意義的」。

有人把過去兩周在電視上看到的畫面，解釋為「美國霸權行將崩塌」的徵兆，這完全把事態說顛倒了。事實上，阿富汗現象透露出的三個堅定信息是：一、美國不再允許其他人免費搭乘美國秩序（Pax America）的便車；二、使用者付費，要享受美國秩序，請交會員費；三、即使在特殊情況下我允許你搭便車，你也不能是扶不起的阿斗。

這三原則是川普訂下的，當時被慣於搭便車的國家（包括歐盟）斥責為「單邊主義」。但川普看得很清楚，搭便車者日眾，美國遲早得被拖垮。他不但要逼迫搭便車的外國買票，連美國國內的所謂「全球主義派」（跨國企業、華爾街等）都必須補票。

拜登以「恢復傳統多邊主義」旗號，替換了川普。世界各國以為便車又會重啟了，但「川普三原則」的基礎是美國的現實，而不是任何意識形態；川普走了，但他看到的基本現實還在那裡。加上病毒疫情對經濟生產力的重擊，拜登只能繼續尊重現實。

有人從阿富汗現象推導出「美國不可靠」或是「美國不可信任」的結論。這不然是患上了政治幼稚病，或是有意無意成為了中共的國際大外宣的同路人。國際政治本來就不是江湖道義，哪來的可不可靠、可不可信之辯論？落到此辯論路數之人，不是幼稚，就是在做分裂認知的統戰工作。

就連一向話術圓滿的拜登，情急之下也都說了真心話：「對於一群不想保護自己國家的人，美軍在那裡多留一年還是五年，都是沒有意義的」。換上我們熟悉的語言，那就是，對於扶不起的阿斗，再多的諸葛亮也沒用；或者，對於自己不願流第一滴血的人，為什麼別人要來為你流血？

不要問美國可不可靠，先問你自己可不可靠。不要問美國可不可信，先問你自己可不可信。在懷疑美國的戰鬥意志之前，先檢討一下自己的戰鬥意志。連做個人都應當如此了，何況作為一個國家？

美國在台協會AIT特別在網站上貼出，美國國家安全顧問蘇利文8月17日的白宮記者會談話：「…我們對台灣和以色列 的承諾，一如既往的堅定…」。台灣很多人看後像吃了一顆定心丸，視為白宮對台灣和以色列的支持度分量一致。但內行人必須看門道，懂得聲樂之人必須聽到弦外之音。

為什麼說以色列？你想要有以色列的分量，就得有以色列的國格；以色列男女皆兵，個個以一當十，保密防諜世界一流，文采武功兩不缺。美國有了以色列為盟，再廣袤的阿拉伯也不憂，再有野心的波斯伊朗也難成事。做成了以色列，耶路撒冷就是你的。

美國怕的，就是一個只想搭便車的台灣！至於那些說台灣就是下一個阿富汗的人，本身就是一坨糊不上牆的爛泥。你到特拉維夫或耶路撒冷的大街上，隨便抓一個人，哪怕是阿拉伯裔的以色列公民，告訴他以色列就是下一個阿富汗，聽他哈哈大笑說你是外星來的吧？

（作者范疇為跨界思考者）