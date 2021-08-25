紅旗打多久？中共政權不可能永存

中共 慶祝建黨100年，總書記習近平 登天安門，刻意重現1949年毛澤東的「站起來」，用意再明白不過，就是展示自信，中共不但能長命百歲，還要向第二個100年前進。但輿論關心的是，習近平掌權以來內外受挫，特別是經濟發展大幅減速，對美國關係大幅倒退，習近平因此被封為倒退的「總加速師」。在前進與倒退之間，中共到底該如何發展？政權還能維持多久？剛於日前去世、備受海內外尊敬的歷史學家余英時對這個問題有何看法？

八年前，余英時在新澤西州普林斯頓寓所接受世界日報專訪，作了一個重要判斷：中共政權不可能長期維持，將來一定會有變化，不會永遠存在，總有一天會回歸文明的主流。「文明主流」指的是民主自由，「回歸文明」當然是指從一黨專政回歸到民主自由。

余英時曾說，他1948、1949在北平讀書時，已不能接受馬克思主義和共產主義，認為民主自由更適合中國 。所以他不是為反共而反共，是數十年來的長期一貫思想。余先生是歷史學家，他對中共所作判斷是歷史研究的結論，是洞察和遠見，不是親共者一句「他反共」就能否定。

在2018年出版的回憶錄中，余先生說，陳獨秀和李大釗1920年代初，選擇馬克思主義和俄國革命之路，一開始就選擇錯了。中共建黨前的思想界背景是新文化運動和五四運動，當時作為思想界中心的北大，已有民主自由和政治革命兩派，陳獨秀辦「新青年」，開始時也主張民主和科學，胡適也主張自由主義。但陳獨秀和李大釗終於選擇馬克思主義，走上學習俄國革命之路。

余先生認為，陳獨季和李大釗當時對共產主義認識不深，根本無法判斷共產主義是否適合中國，卻貿然選擇馬克思主義和暴力革命，一開始就錯了，而且一錯到底，將中國帶向錯誤的100年。陳獨秀1942年去世，他晚年的筆記顯示，思想已回歸民主自由。這種迴旋反映出中共的可能道路。

1930年代時，不少年輕人被共產主義吸引，投奔延安，其中不少人真對共產主義寄以希望。但1949年後一場運動接一場運動，特別是經過大躍進導致三年大饑荒，以及文革十年浩劫後，當初對共產主義抱幻想的人信仰幻滅，沒有了信仰就是後來全黨幹部貪污腐敗的基本原因。

共產黨未來該朝什麼方向發展？歷史顯示，世上沒有共產獨裁政權能長期維持下去，老大哥蘇聯不過70年而亡。以前蘇聯式共產黨是中共學習的榜樣，但蘇聯與西方長期冷戰，在壓力下不得不在1980年代試圖「開放」和「改革」，但蘇共卻因政治改革而迅速瓦解。對中共來說，這是最慘痛的教訓，從此不敢再碰政治改革，特別是1989天安門民運後，發展經濟變成唯一方向，要用經濟換取人民接受中共政權。

鄧小平變革之初，曾以新加坡的人民行動黨為學習對象。在李光耀治下，人民行動黨長期一黨獨大，把持國家發展方向，反對黨形同虛設。但李光耀模式的威權統治(authoritarianism)除了獨裁，還吸取西方制度精華，包括法治(真正的法治，不是習近平的黨法治國)，有法律容許的反對黨、自由選舉、以及經濟上的市場化競爭。

但鄧小平只學習李光耀的威權統治，卻拒絕了法治、自由選舉和政黨政治。習近平將威權政治極端化，甚至將鄧小平的一些體制改革也撤消，例如取消國家主席任期制，取消政治局常委會集體領導決策制，因此離開政治改革更遠。

中共不學蘇共，又不能徹底學李光耀，卻與北韓勞動黨最相似。勞動黨一黨獨大，其實就是一人獨大，一人治國，一切都聽金正恩一人指揮，情況與中共一樣。習近平近年大搞個人崇拜，宣傳一切都聽黨指揮，其實就是只聽他一人指揮；他是黨中央核心，全國聽黨的，黨聽核心的，因此習近平的威權統治，就是「核心在手天下我有」。

習近平不斷加強對內控制，全力發展電子數位監控，對全民全黨進行高度監控，對新疆和香港鎮壓，「說抓就抓說關就關」已發展至空前情況，社會自由空間被壓縮至愈來愈少，遠比文革時嚴密。這樣獨裁專制的制度，只要稍留意歷史的人都不能不接受「政權不可能長期維持」的判斷。（作者為資深媒體人）