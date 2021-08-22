從多視角反思阿富汗歷史教訓

美軍全面撤離，阿富汗 政府軍土崩瓦解，神學士 (Taliban，另譯塔利班)長驅直入，喀布爾機場情景讓世人回想1975年美軍撤離越南，美國 大使館瘋狂慘烈的時刻。拜登總統近日兩次電視演說，解釋從阿富汗撤軍的決定和最新進展。顯然，阿富汗結局是任何善良正直的人不希望看到，但只有通過歷史從多方面反思，汲取教訓，才能避免重蹈覆轍。

1979年12月24日，蘇聯入侵阿富汗，扶植阿富汗共產黨政權。反政府反蘇聯武裝力量(自稱聖戰者組織The Mujahideen)在各地展開游擊戰，得到美、英、巴基斯坦、沙烏地和中國支援。近十年戰爭的巨大開支和傷亡，蘇聯不堪負荷，1987年上任的戈爾巴喬夫被迫改弦易轍，1989年2月15日完全撤軍。

蘇軍撤離後，阿富汗親蘇政府與各地反抗武裝繼續較量，最終於1992年失敗垮台。1992-1996年，阿富汗陷入軍閥混戰，神學士崛起，逐漸控制阿富汗大部分地區，1996年9月占領首都喀布爾。神學士作為極端原旨主義的伊斯蘭遜尼派，依伊斯蘭教法對阿富汗嚴酷宗教專制統治，歧視壓迫婦女，遭國際社會譴責，並列為恐怖組織。而伊斯蘭激進組織凱達(基地)則成為阿富汗國中之國，有自己的車牌和機場入口，控制許多營地和訓練基地。

2001年9月11日，凱達對紐約和華盛頓發起恐襲，逾3000人死亡。美國及盟國要求奧馬爾(Mohammed Omar)領導的神學士交出凱達首領賓拉丹(Osama Bin Laden)，為恐襲接受法律制裁，神學士拒絕。美軍和盟國2001年10月出兵阿富汗。

神學士被美軍和盟軍打得毫無招架之力，2001年12月表示投降，要求讓其首領奧馬爾留在坎達哈(Kandahar)軟禁，但遭小布希斷然拒絕。神學士決定採消耗戰。對歷史有瞭解的人都知，出兵占領阿富汗是無止境的絞肉泥潭。

20年來神學士不斷壯大，成為阿富汗最有效戰鬥力量，被許多民眾視為擺脫外國異教徒侵略的力量而獲支持。荒唐的是，美國花費830億美元試圖建立阿富汗軍隊，結果直接落入神學士手中，這次潰敗讓神學士獲大量美軍裝備武器。

歷史證明，小布希的魯莽無知讓美國付出慘重代價。20年來，布朗大學沃森研究所和波士頓大學帕迪中心統計，截至4月，美國在阿富汗戰爭花費2.261兆元；估計阿富汗部隊損失6萬9000人，平民和神學士分子死亡數約各5萬1000人。

自2001年來，超過3500名聯軍士兵死亡，約三分之二是美國人。超過2萬名美國士兵受傷。據聯合國數據，阿富汗是世界第三大流離失所人口最多國家。2012年以來約500萬人逃離，在阿富汗境內流離失所或在鄰國避難。

2018年，神學士奪取阿富汗大部分農村地區控制權。川普政府說服巴基斯坦釋放神學士第二號首領巴拉達爾(Baradar)，與神學士在卡達談判，2020年2月達成協議。國務卿龐培歐還與巴拉達爾會面合影。依據協議，神學士保證其控制的領土不被用於針對美國及盟友的國際恐怖主義，美軍和盟國須在2021年5月1日前完全撤離阿富汗。

芝加哥國際事務委員會近日民調顯示，70%美國人支持、29%反對在9月11日前從阿富汗撤軍，其中民主黨人77%支持，獨立人士73%支持，共和黨人56%支持。拜登2009年副總統任內就表示美軍出兵阿富汗打擊凱達、獵殺賓拉丹目的已完成，應撤離阿富汗，美國既與神學士簽協議，拜登接了川普留下的又一個燙手山芋。

川普下台前，美軍從1萬4000人撤離剩2500人，單薄軍力無法保證美方和曾為美軍工作的阿富汗人員安全撤離。拜登被迫增兵約6000人，保衛撤離行動，至今神學士沒對美方發動襲擊。當然，拜登政府撤離行動的表現令人失望，嚴重誤判阿富汗政府及軍隊能力，缺乏周全計畫。

歷史又給人似曾相識之感。小布希政府2003年出兵伊拉克推翻胡森政權，2008年與伊拉克政府達成協議，包括2011年12月31日美軍撤離，同樣將美軍撤離吃力不討好的爛攤子留給繼任者。

從大英帝國和前蘇聯在阿富汗失敗，加上美國在越南、伊拉克和阿富汗的經歷，一再證明一旦發動戰爭，很容易曠日持久，陷入泥潭，後果嚴重。美國及盟國1991年在聯合國授權下出兵科威特，驅逐胡森侵略後就收兵，是正義之戰和睿智之戰的唯一典範。

其次，當敵方投降時，切忌趕盡殺絕。小布希沒有向杜魯門學習，接受神學士投降，錯過三個月內結束阿富汗戰爭的大好機會，導致20年生靈塗炭和國庫巨耗。作為選民應記住，執政者如果不讀歷史，不記取教訓，真的是禍國殃民。（作者為國際金融營運風控專家，《當代中國評論》副主編）