帝國墳場找下一個對象中國？

中共外長王毅7月26日接見美國 副國務卿薛曼之後兩日，在天津同一地點接見阿富汗 神學士代表團。前後兩張照片對比如此強烈，讓我即興寫下：「帝國方才倉促離開墳場，墳場就派人來尋找下一個帝國」。

此言或為旁觀者語帶辛酸的嘲諷，或謂國際關係研究者的感嘆，但仍要靜下來思考：中共會成為帝國嗎？阿富汗只能是墳場嗎？

美國拜登總統就任未滿百日，訂下在「九一一恐怖攻擊事件」屆滿20周年之前，自阿富汗撤離全部美軍。此一決定猶如對美國扶植但已傷勢嚴重的阿富汗政府，補上最後致命一刀。

從7月2日美軍自阿富汗巴格蘭空軍基地一夕撤走，到8月15日大使館人員倉皇撤離，46年前棄守越南的「西貢時刻」彷彿再現，深度地損毀美國世界第一強權形象，深遠地斲傷美國對歐亞盟邦安全承諾的可信度，誠非短期所可修復。

幾個世紀來，位居中亞的阿富汗內部混亂，內戰頻仍，且不斷為強權競逐之地，一次大戰後英國勢力黯然退出，蘇聯入侵十年後在冷戰結束前撒手，美國揮軍清勦凱達組織，耗費國力20載後倉促撤離。三者顯露霸權衰敗之象皆在於此，阿富汗乃「帝國墳場」之名，如今再度被喚醒。

阿富汗神學士獲取政權後，如何治理不同伊斯蘭教派、不同民族部落、不同地區利益的複雜局面，如何切割極端宗教分子及恐怖組織，應對強權大國及周邊接壤鄰國關係，如何在戰亂數十年後，恢復政府功能與社會秩序，與民安養生息而不再顛沛流離，即便在外力均遭驅逐後，亦實為極難之挑戰。

神學士在成功奪權前夕造訪，固有與中國 間續之外交往來，固有緩進之商貿投資，實則盼在百廢待舉且外援可能斷絕之時，向北京招手。中國大陸有機會在三個強權敗走之後，以非白種人之強權，以世界第二大經濟體，以「人類命運共同體」論述走入阿富汗，並證明可以「中國特色」填補權力真空。

然而，北京必須同時掌握阿富汗內部不穩造成的中亞亂局，監控阿富汗與「東伊運」組織之關係，嚴防境內穆斯林受到激進勢力之鼓動，已非易事。未來倘逐漸增加商貿投資，投入基礎建設，則必有涉入當地權力利害，以及人員與資產安全之顧慮。如何應處勉為其難之必要軍事介入，而不致陷入泥淖，百餘年來多有殷鑑。

美國倉促撤離阿富汗，或成國際笑柄，亦非全無戰略考量。在美國由「亞洲再平衡」進而推動「四國」領銜的印太區域戰略，以及東海、台海、南海風雲日趨緊急的態勢之下，「西線無戰事」對中國大陸，亦將是必要的地緣戰略算計。

習近平常言「中國人的血脈裡，沒有窮兵黷武、稱王稱霸的基因」，北京理性的決策者也不會輕易地奔赴「墳場」。中國大陸選擇「奮發有為」地走近「世界舞台的中央」，邁向「民族偉大復興」之同時，如何面對「百年未有之大變局」，挑戰仍將會超級嚴峻。（作者為台灣淡江大學戰略研究所副教授，轉載自聯合報）